Újabb részletek láttak napvilágot a liverpooli gázolóról – elitélték a Szoboszlaiékat ünneplő tömegbe hajtó férfit

A Liverpool parádéja majdnem tragédiába torkollott

A rendőrség szerint Doyle egy szürke Ford Galaxyval követett egy mentőautót a belvárosi Water Streetre, amelyet a Liverpool győzelmi parádéja miatt lezártak. Az útzárat egy pillanatra feloldották, hogy a sürgősségi jármű áthaladhasson – ekkor hajtott be Doyle a tömegbe. Az autóval ekkor több tucat embert elsodort: 134-en sérültek meg, közülük ötvenen kórházi ápolásra szorultak, négy gyermek is a sérültek között volt.

Az eset az egész várost megrázta, hiszen az ünneplés a Liverpool FC Premier League-győzelme alatt volt, amelyen több mint egymillió szurkoló vett részt. A parádé már a vége felé közeledett, amikor a tragédia történt. A Merseyside-i rendőrség rögtön leszögezte, hogy nem terrorcselekményről van szó, hanem egy súlyos közlekedési bűncselekményről.

A tárgyaláson lejátszották az autó fedélzeti kamerájának felvételét, és ezen hallható, hogy Doyle káromkodik, és azt üvölti, hogy álljanak félre az útjából.