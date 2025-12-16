Újabb részletek láttak napvilágot a liverpooli gázolóról – elitélték a Szoboszlaiékat ünneplő tömegbe hajtó férfit

Drámai vallomást tett a liverpooli gázoló, aki 134 embert sodort el a bajnokcsapat ünneplésén
A háromgyermekes, jómódú családapaként ismert Paul Doyle ellen 31 pontban emeltek vádat.
Elitélték Paul Doyle-t. A férfi a Liverpool parádéján hajtott a tömegbe.
Több mint 21 év börtönbüntetésre ítélték Paul Doyle-t, aki a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint foglalkoztató Liverpool futballcsapatának májusi bajnoki parádéján autójával a tömegbe hajtott, és 134 embert megsebesített – számolt be a This is Anfield.
Mint korábbi cikkünkben írtuk, a háromgyermekes, jómódú családapaként ismert 54 éves Paul Doyle ellen 31 pontban (garázdaság, veszélyes vezetés, több rendbeli szándékosan okozott súlyos testi sértés és azok kísérlete miatt) emeltek vádat. A férfi először ártatlannak vallotta magát, de később, egy hónnappal ezelőtt megváltoztatta a vallomását, és az összes vádpontban sírva vallotta magát bűnösnek.
Ezt is ajánljuk a témában
A háromgyermekes, jómódú családapaként ismert Paul Doyle ellen 31 pontban emeltek vádat.
A rendőrség szerint Doyle egy szürke Ford Galaxyval követett egy mentőautót a belvárosi Water Streetre, amelyet a Liverpool győzelmi parádéja miatt lezártak. Az útzárat egy pillanatra feloldották, hogy a sürgősségi jármű áthaladhasson – ekkor hajtott be Doyle a tömegbe. Az autóval ekkor több tucat embert elsodort: 134-en sérültek meg, közülük ötvenen kórházi ápolásra szorultak, négy gyermek is a sérültek között volt.
Az eset az egész várost megrázta, hiszen az ünneplés a Liverpool FC Premier League-győzelme alatt volt, amelyen több mint egymillió szurkoló vett részt. A parádé már a vége felé közeledett, amikor a tragédia történt. A Merseyside-i rendőrség rögtön leszögezte, hogy nem terrorcselekményről van szó, hanem egy súlyos közlekedési bűncselekményről.
A tárgyaláson lejátszották az autó fedélzeti kamerájának felvételét, és ezen hallható, hogy Doyle káromkodik, és azt üvölti, hogy álljanak félre az útjából.
A bíró szerint Doyle megmagyarázhatatlan módon és dühhel telve hajtott a tömegbe, és ép ésszel alig lehet felfogni, hogy egy józanul gondolkodó ember hogyan hajthat végre egy ilyen szörnyű cselekedetet, hogyan veheti ennyire semmibe az emberi életet.
Tette olyan mértékű borzalmat és pusztítást okozott, amilyet ez a bíróság mostanáig nem látott”
– tette hozzá.
Doyle azért ment a városközpontba – miközben több piroson is áthajtott –, hogy a parádén résztvevő barátait felszedje. A This is Anfield cikke kiemeli, hogy a férfit az 1990-es években erőszakos bűncselekmények miatt már elítélték.
Doyle a kihallgatása során azt állította, hogy valakit meglátott késsel, és ezért bepánikolva vezetett, mert attól tartott, hogy megtámadják, de nem találtak bizonyítékot arra, hogy bárkinél is kés lett volna. Továbbá az autó nem hibásodott meg, Doyle nem volt ittas és nem állt drog hatása alatt. A koronabíróság egyik tagja szerint egész egyszerűen azért tette, amit tett, mert elvesztette a türelmét és dühbe gurult.
Végig akart és meg is próbált végigmenni azon az útszakaszon. Azok a percek valószínűleg sok ember életét tönkretették.”
A főfelügyelő szerint felfoghatatlan, hogy mennyire hidegen hagyta az ott tartózkodó emberek, és különösen a gyerekek jelenléte, és nagy szerencsének tartja, hogy senki sem halt meg.
Doyle-t 21 év és hat hónap letöltendő börtönbüntetésre ítélték.
Fotó: Paul Ellis/AFP