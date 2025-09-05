Ft
Paul Doyle tömeg Liverpool ünneplés

Drámai vallomást tett a liverpooli gázoló, aki 134 embert sodort el a bajnokcsapat ünneplésén

2025. szeptember 05. 06:45

A háromgyermekes, jómódú családapaként ismert Paul Doyle ellen 31 pontban emeltek vádat.

2025. szeptember 05. 06:45
null

Paul Doyle, a brit királyi tengerészgyalogos 31 vádpontban vallotta magát ártatlannak, miután május végén autójával a Liverpool FC bajnoki címét ünneplő tömegbe hajtott. A liverpooli West Derby városrészből származó férfi ellen 

garázdaság, veszélyes vezetés, több rendbeli szándékosan okozott súlyos testi sértés és azok kísérlete miatt emeltek vádat

– számolt be róla a The Guardian. A koronabíróság előtt videókapcsolatban jelent meg, ahol a vádak felolvasásakor csupán a fejét rázta, minden pontban tagadva a felelősségét.

A rendőrség szerint Doyle egy szürke Ford Galaxyval követett egy mentőautót a belvárosi Water Streetre, amelyet a Liverpool győzelmi parádéja miatt lezártak. Az útzárat egy pillanatra feloldották, hogy a sürgősségi jármű áthaladhasson – ekkor hajtott be Doyle a tömegbe. Az autóval ekkor több tucat embert elsodort: 134-en sérültek meg, közülük ötvenen kórházi ápolásra szorultak, négy gyermek is a sérültek között volt.

Az eset az egész várost megrázta, hiszen az ünneplés a Liverpool FC Premier League-győzelmének csúcspontja volt, amelyen több mint egymillió szurkoló vett részt. A parádé már a vége felé közeledett, amikor a tragédia történt. A Merseyside-i rendőrség rögtön leszögezte, hogy nem terrorcselekményről van szó, hanem egy súlyos közlekedési bűncselekményről, amelynek körülményeit folyamatosan vizsgálják.

A 31 vádpont súlyossága, valamint a sérültek magas száma miatt a közvélemény kiemelt figyelemmel kíséri az ügyet.

Doyle jelenleg előzetes letartóztatásban van, a tárgyalás november 25-én kezdődik, és várhatóan több hétig is eltarthat. A brit sajtó kiemelte: a háromgyermekes, jómódú családapaként ismert vádlott környezete teljes értetlenséggel fogadta a történteket. A botrányos eset ugyanakkor rávilágított arra, mennyire sebezhetőek lehetnek a nagy tömegeket vonzó nyilvános rendezvények, még akkor is, ha szigorú biztonsági intézkedések kísérik őket.

Nyitókép: Paul ELLIS / AFP

Marhagulya
2025. szeptember 05. 08:32
Mandi, minek lesüllyedni erre a szintre? Egy szó nincsen benne a "drámai vallomásról". Vazze, azért egy szintet tartsatok már.
Lami66
2025. szeptember 05. 08:21
Akárhogy nézem a cikket a cimben emlitett drámai vallomásból egyetlen szót sem látok leírva.
Upuaut
2025. szeptember 05. 08:02
Az a drámai, hogy gyilkossági kísérlet nincs a vádpontok között.
bogdan5-aki-vigan-jatszott-mig-elevenen-egtek-az-oroszok
2025. szeptember 05. 07:51
végül is az elég drámai ha valaki ilyesmit tesz és minden vádpontban ártatlannak vallja magát - milyen ember lehet ez?
