Drámai vallomást tett a liverpooli gázoló, aki 134 embert sodort el a bajnokcsapat ünneplésén

Breaking! Brutális videón, ahogy egy autó a Szoboszlaiékat ünneplő tömegbe hajt Liverpoolban
A sofőrt őrizetbe vették.
A háromgyermekes, jómódú családapaként ismert Paul Doyle ellen 31 pontban emeltek vádat.
Paul Doyle, a brit királyi tengerészgyalogos 31 vádpontban vallotta magát ártatlannak, miután május végén autójával a Liverpool FC bajnoki címét ünneplő tömegbe hajtott. A liverpooli West Derby városrészből származó férfi ellen
garázdaság, veszélyes vezetés, több rendbeli szándékosan okozott súlyos testi sértés és azok kísérlete miatt emeltek vádat
– számolt be róla a The Guardian. A koronabíróság előtt videókapcsolatban jelent meg, ahol a vádak felolvasásakor csupán a fejét rázta, minden pontban tagadva a felelősségét.
Ezt is ajánljuk a témában
A sofőrt őrizetbe vették.
A rendőrség szerint Doyle egy szürke Ford Galaxyval követett egy mentőautót a belvárosi Water Streetre, amelyet a Liverpool győzelmi parádéja miatt lezártak. Az útzárat egy pillanatra feloldották, hogy a sürgősségi jármű áthaladhasson – ekkor hajtott be Doyle a tömegbe. Az autóval ekkor több tucat embert elsodort: 134-en sérültek meg, közülük ötvenen kórházi ápolásra szorultak, négy gyermek is a sérültek között volt.
Az eset az egész várost megrázta, hiszen az ünneplés a Liverpool FC Premier League-győzelmének csúcspontja volt, amelyen több mint egymillió szurkoló vett részt. A parádé már a vége felé közeledett, amikor a tragédia történt. A Merseyside-i rendőrség rögtön leszögezte, hogy nem terrorcselekményről van szó, hanem egy súlyos közlekedési bűncselekményről, amelynek körülményeit folyamatosan vizsgálják.
A 31 vádpont súlyossága, valamint a sérültek magas száma miatt a közvélemény kiemelt figyelemmel kíséri az ügyet.
Doyle jelenleg előzetes letartóztatásban van, a tárgyalás november 25-én kezdődik, és várhatóan több hétig is eltarthat. A brit sajtó kiemelte: a háromgyermekes, jómódú családapaként ismert vádlott környezete teljes értetlenséggel fogadta a történteket. A botrányos eset ugyanakkor rávilágított arra, mennyire sebezhetőek lehetnek a nagy tömegeket vonzó nyilvános rendezvények, még akkor is, ha szigorú biztonsági intézkedések kísérik őket.
Ezt is ajánljuk a témában
Háromgyerekes édesapa lehetett az elkövető.
Nyitókép: Paul ELLIS / AFP