Drámai vallomást tett a liverpooli gázoló, aki 134 embert sodort el a bajnokcsapat ünneplésén

A rendőrség szerint Doyle egy szürke Ford Galaxyval követett egy mentőautót a belvárosi Water Streetre, amelyet a Liverpool győzelmi parádéja miatt lezártak. Az útzárat egy pillanatra feloldották, hogy a sürgősségi jármű áthaladhasson – ekkor hajtott be Doyle a tömegbe. Az autóval ekkor több tucat embert elsodort: 134-en sérültek meg, közülük ötvenen kórházi ápolásra szorultak, négy gyermek is a sérültek között volt.

Az eset az egész várost megrázta, hiszen az ünneplés a Liverpool FC Premier League-győzelmének csúcspontja volt, amelyen több mint egymillió szurkoló vett részt. A parádé már a vége felé közeledett, amikor a tragédia történt. A Merseyside-i rendőrség rögtön leszögezte, hogy nem terrorcselekményről van szó, hanem egy súlyos közlekedési bűncselekményről, amelynek körülményeit folyamatosan vizsgálják.

A 31 vádpont súlyossága, valamint a sérültek magas száma miatt a közvélemény kiemelt figyelemmel kíséri az ügyet.

Doyle jelenleg előzetes letartóztatásban van, a tárgyalás november 25-én kezdődik, és várhatóan több hétig is eltarthat. A brit sajtó kiemelte: a háromgyermekes, jómódú családapaként ismert vádlott környezete teljes értetlenséggel fogadta a történteket. A botrányos eset ugyanakkor rávilágított arra, mennyire sebezhetőek lehetnek a nagy tömegeket vonzó nyilvános rendezvények, még akkor is, ha szigorú biztonsági intézkedések kísérik őket.