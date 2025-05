Elképesztő részletek derültek ki a sofőrről, aki a Szoboszlaiékat ünneplő tömegbe hajtott

Ahogy korábban a Mandiner is beszámolt, Május 26-án hétfőn este 6-kor egy autó hajtott a tömegbe Liverpool egyik utcáján, éppen akkor, amikor több ezer helyi ünnepelte a Liverpool Premier League bajnoki győzelmét. Később arról is írtunk, hogy egy 53 éves férfi a gyanúsított, akivel szemben azóta vádat is emeltek.