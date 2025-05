Hihetetlen: sokan őt tartják a liverpooli gázolás elkövetőjének, ezért most a nyilvánossághoz fordult

„Nem én voltam. Most is dolgozom. A rendőrségnek nyilvánosságra kell hoznia a gyanúsított nevét, mert alaptalanul vádolnak engem. A Queens Drive-on voltam a gyermekeimmel. Nem is mentem volna be a városba, mert tudtam, hogy ott nagy lesz a káosz. Arról nem beszélve, hogy nekem más típusú autóm, egy Hyundaiom van. A hatóságoknak tenniük kell valamit” – panaszkodott Cunningham.

Hozzátette, a biztonságérzetük miatt a gyermekeit ideiglenesen átköltöztette egy másik házba, mert fél az esetleges támadásoktól, inzultusoktól.

Peter Cunninghamet ártatlanul gyanúsítják (Fotó: BBC)

A BBC cikke megjegyzi, a rendőrségnek az őrizetbe vételtől számítva általában 24 óra áll a rendelkezésére a gyanúsított kihallgatására, mielőtt vádat emelnének ellene vagy szabadlábon engednék. Ebben az esetben a hatóságok több időt kaptak az elkövető meghallgatására, ennek azonban az a hátulütője, hogy a nevét továbbra sem hozhatják nyilvánosságra.

A történtek után a Liverpool FC is közleményt adott ki, amelyben azt írta, hogy

folyamatosan kapcsolatban állnak a rendőrséggel, és minden segítséget megadnak a mentőszolgálatnak, valamint az illetékeseknek, akik az esettel foglalkoznak.

A Szoboszlai Dominiket is soraiban tudó klub hétfő este fennállása 20. bajnoki címét ünnepelte a városban.

A nyitókép forrása: Reuters