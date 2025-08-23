Elképesztő érzelmek: a magyar játékos történelmi sikere után szem nem maradt szárazon (VIDEÓ)

Piros remekül kezdett, az első játszmát két brékkel, kevesebb mint fél óra alatt „söpörte be”, de a 33 éves ellenfél az öt fogadósikert hozó második szettre feljavult, több nyerőt ütött és ellenfelénél kevesebbet rontott, így 47 perc alatt egalizált. A magyar játékos nem tört össze attól, hogy a rivális kiegyenlített, s a harmadik, döntő felvonásban ismét ellentmondást nem tűrően teniszezett:

szórta a nyerőket, alig hibázott, így 1 óra 52 perc után ünnepelhette pályafutása egyik legnagyobb győzelmét,

amely után hosszú percekig sírt:

Egyéniben így összesen öt magyar résztvevője lesz a főtáblának: a férfiaknál Piros mellett Marozsán Fábián és a Winston-Salemben döntős Fucsovics Márton, míg a nőknél Bondár Anna és a kvalifikációból feljutott Gálfi Dalma lesz érdekelt.