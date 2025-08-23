Ft
főtábla tenisz Piros Zsombor US Open

Elképesztő érzelmek: a magyar játékos történelmi sikere után szem nem maradt szárazon (VIDEÓ)

2025. augusztus 23. 12:56

Piros Zsombor pályafutása során először jutott főtáblára egy Grand Slam-tornán.

2025. augusztus 23. 12:56
null

Ahogy arról a Mandiner beszámolt, Piros Zsombor pályafutása során először főtáblára jutott egy Grand Slam-tornán, miután pénteken győzött az amerikai nyílt teniszbajnokság selejtezőjének utolsó fordulójában. A 25 éves magyar játékosra az elitmezőnybe jutásért a selejtezőben ötödik helyen kiemelt ausztrál James Duckworth (107.) várt rá, aki korábban 46. is volt a világranglistán.

Piros remekül kezdett, az első játszmát két brékkel, kevesebb mint fél óra alatt „söpörte be”, de a 33 éves ellenfél az öt fogadósikert hozó második szettre feljavult, több nyerőt ütött és ellenfelénél kevesebbet rontott, így 47 perc alatt egalizált. A magyar játékos nem tört össze attól, hogy a rivális kiegyenlített, s a harmadik, döntő felvonásban ismét ellentmondást nem tűrően teniszezett:

szórta a nyerőket, alig hibázott, így 1 óra 52 perc után ünnepelhette pályafutása egyik legnagyobb győzelmét,

amely után hosszú percekig sírt: 

Egyéniben így összesen öt magyar résztvevője lesz a főtáblának: a férfiaknál Piros mellett Marozsán Fábián és a Winston-Salemben döntős Fucsovics Márton, míg a nőknél Bondár Anna és a kvalifikációból feljutott Gálfi Dalma lesz érdekelt. 

Marozsán Fábián a francia Ugo Blanchet ellen játszik a US Open első fordulójában, Gálfi Dalmára pedig a 21. helyen kiemelt cseh Linda Nosková vár. A világranglista 53. helyén álló Marozsán Fábián vasárnap – magyar idő szerint – várhatóan 19 óra után kezdi mérkőzését Blanchet (184.) ellen.

A pénteki sorsoláson az is eldőlt, hogy Piros Zsombor (156.) ellenfele az amerikai Zachary Svajda (143.) lesz,

aki hozzá hasonlóan a selejtezőből került a főtáblára. Az már korábban biztos volt, hogy Fucsovics Mártonra a 27. helyen kiemelt kanadai Denis Shapovalov vár az első körben, a nőknél Bondár Anna pedig az ukrán Jelina Szvitolinát kapta. A selejtezőből továbbjutott Gálfi Dalma a 21. kiemelt cseh Linda Nosková ellen lép pályára, valószínűleg hétfőn.

(MTI/Mandiner) 

Nyitókép: Brad Penner/USTA

 

Sróf
2025. augusztus 23. 13:29
Gratula! De ezeket a minden ütésnél nyögéseket betiltanám. Baromi idegesítő nézőként is, de gondolom az ellenfél számára szintúgy (nyilván ez is az egyik célja). Nőknél is irritáló, de ha nehezen is, még csak-csak elviselhető, viszont a férfiaknál ez valami borzalom.
alex44
2025. augusztus 23. 13:25
Gratuláció Zsombornak,és természetesen a többi magyar teniszezőnek is sok sikert.
