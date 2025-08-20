Egyre kínosabb, ami Szoboszlaiék miatt történik, ezt már a klub sem hagyhatta szó nélkül

Fotó: instagram.com/alex_isak

„Büszke vagyok arra, hogy a profi kollégáim elismerték, hogy helyem van a Premier League 2024–2025-ös álomcsapatában. Mindenekelőtt szeretném megköszönni csapattársaimnak és mindenkinek a Newcastle-nál, hogy végig támogattak az utamon. Most nem vagyok jelen az ünnepségen, mert nem éreztem helyesnek, hogy ott legyek. Sokáig csendben maradtam, míg mások beszéltek. A hallgatásom lehetővé tette, hogy az emberek a saját verziójukat erőltessék az eseményekről, annak ellenére, hogy tudják, ez nem tükrözi azt, amit valóban mondtak és amiben zárt ajtók mögött megállapodtak. A valóság az, hogy ígéretek hangzottak el és a klub már régóta ismeri az álláspontomat. Most úgy tenni, mintha ezek a problémák csak most vetődnének fel, félrevezető.

Amikor az ígéreteket megszegik és elveszik a bizalom, a kapcsolat nem folytatódhat. Itt tartanak most a dolgok, és a változás mindenki érdekét szolgálja, nem csak az enyémet”

– idézte Isak posztját a Nemzeti Sport.

Erre a hivatalos felületein nem sokkal később reagált a klub.

„A Newcastle United közleménye: Alexander Isak

Csalódottak vagyunk Alexander Isak kedd esti közösségi médiás posztja miatt. Továbbra is hangsúlyozzuk, hogy Alexnek élő szerződése van nálunk, ráadásul a klub egyik tisztviselője sem tett ígéretet arra, hogy Alex idén nyáron távozhat a Newcastle Unitedtól.

Meg akarjuk tartani a legjobb játékosainkat, de azt is megértjük, hogy a játékosoknak megvannak a saját kívánságaik, és ezért meghallgatjuk a véleményüket. Ahogyan Alexnek és ügynökének is elmagyaráztuk már: nekünk minden döntésünkkel a Newcastle Unitedet, a csapatot és a szurkolók érdekeit kell a szemünk előtt tartanunk, továbbá világossá tettük, hogy a nyári eladás feltételei még nem valósultak meg. Azt pedig egyelőre nem látjuk, hogy ezek a feltételek hogyan fognak teljesülni.

Ez egy büszke futballklub, büszke hagyományokkal, és arra törekszünk, hogy megőrizzük a családias hangulatot. Alex továbbra is a családunk része marad, és szívesen látjuk majd, amikor készen áll arra, hogy újra csatlakozzon a csapattársaihoz.”

Isak távozni akar (Fotó: Andy Buchanan/AFP)

A Premier League első fordulójában a 25 esztendős Isak – a felkészülési mérkőzésekhez hasonlóan – nem volt a keret tagja. Csapata ugyanakkor nélküle is jó teljesítményt nyújtott az Aston Villa vendégeként, ahol a kiállításig felülmúlta ellenfelét, aztán megtartotta a gól nélküli döntetlent.

Isak klubváltása a nyár egyik legnagyobb transzfere lehetne. A Liverpool egyébként már igazolt csatárt, a 23 éves Hugo Ekitikét, aki a vesztes Angol Szuperkupa-mérkőzésen és az első fordulóban is betalált, utóbbin még egy gólpasszt is jegyzett.

Fotó: Glyn Kirk/AFP