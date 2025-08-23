Ft
08. 23.
szombat
Romániában Snagov-tó vihar áldozat

Elképesztő pusztítás sújtotta Romániát

2025. augusztus 23. 11:01

Többen is meghaltak a pénteki romániai viharokban.

2025. augusztus 23. 11:01
null

Több száz fát döntött ki, házakat és járműveket rongált meg és halálos áldozatokat is szedett Romániában a péntek esti vihar - közölte szombaton a katasztrófavédelmi felügyelőség (IGSU).

Ilfov megyében két férfi - apa és fia - a Snagov-tavon evezett egy kajakban, amikor lecsapott rájuk az óránként 70-90 kilométeres sebességű széllökéssekkel érkező vihar. Holttestüket szombat reggel, több órás keresés után találták meg a mentőegységek.

Az Arges megyei Negoiesti-en gazdasági melléképület teteje omlott rá az erős szélben az alatta tartózkodókra: egy 18 éves fiú meghalt, egy 17 éves fiút és egy 40 éves férfit súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba.

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint 18 megye 78 településén volt szükség a tűzoltók beavatkozására: 240 kidőlt fát távolítottak el az utakról, a viharban 73 gépkocsi megrongálódott. Számos udvarból, melléképületből, pincéből kellett a vizet kiszivattyúzni. A vihar a legtöbb kárt Arges, Brassó, Hunyad, és Szatmár megyében okozta, Valcea megyében órákig akadozott a forgalom a DN7-es országúton az úttestre került hordalék miatt.

Nyitókép: IGSU

 

DINO54
2025. augusztus 23. 12:15
Nesze sánta! Itt egy púp is! De 10éve nálunk sok száz fa kidőléséhez vihar sem kellett. https:// mail.vadaszmester.hu/index.php/kezdolap/friss-hirek/7979-onos-es-kekestet-es-galyatet-megkoezelithetetlen
0
0
Dinasztia
2025. augusztus 23. 12:02
Akkor nem csak Romániába okozott problémát a vihar, hanem Erdélyben is!
0
0
neszteklipschik
2025. augusztus 23. 11:34
Orbán a hibás. Meg Putyin. Egyértelműen.
1
0
Jajdejónekünk
2025. augusztus 23. 11:28
Orbán a hibás valahogy ezért is.
0
0
