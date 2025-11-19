Ft
Ft
10°C
3°C
Ft
Ft
10°C
3°C
11. 21.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 21.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Magyarország Éric Zemmour Orbán Viktor áldozat

Egymás torkának estek a franciák Orbán miatt: példa lett Magyarország (VIDEÓ)

2025. november 19. 22:10

Éric Zemmour a magyar miniszterelnököt támadó liberális politikust osztotta ki egy vita során. Nem is akárhogyan.

2025. november 19. 22:10
null

Éric Zemmour a jobboldali Visszahódítás (Reconquete) párt alapítója erős választ adott az Orbán Viktort támadó francia liberális politikusnak, egy vita során. A videót Hidvéghi Balázs, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselője osztotta meg közösségi oldalán. 

Ezt is ajánljuk a témában

Te Orbánt támadod, de Magyarországon nincsen Lola, akit feldarabolt egy algériai nő. Magyarországon nincsen Thomas, akit Shadid meggyilkolt. Magyarországon nincs fülöp-szigeteki nő, akit egy algériai vagy egy tunéziai megerőszakol, majd meggyilkol. Magyarországon nincs olyan, hogy a kis Elias – csak mert elment focizni– ilyen borzalmak áldozata lesz”

 – sorolta a francia politikus.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Két közvélemény-kutatás, ami bizonyítja: valóra vált Orbán Viktor mesterterve

Két közvélemény-kutatás, ami bizonyítja: valóra vált Orbán Viktor mesterterve
Tovább a cikkhezchevron

Nyitókép forrása: Mandiner/Földházi Árpád

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2025. november 20. 15:08
tiszta beszed
Válasz erre
0
0
rokarudi-2
2025. november 20. 10:18
Éric Zemmour francia radikális politikus a magyar miniszterelnököt támadó szélsőbaloldali politikust osztotta ki egy vita során, akiknek a politikai közege felelősek a mai francia állapotokért.
Válasz erre
3
0
lyon-v-2
2025. november 20. 09:44
Jó válasz.
Válasz erre
3
0
Lami66
2025. november 20. 05:22
Ha Zemmour szélsőjobboldali lenne, akkor kardot rántott volna és kicsontozza az a libsi szart akinek válaszolt. De Zemmourban semmi szélsőséges nincs. Ezért normális hangnemben, logikusan érvelve válaszolt.
Válasz erre
11
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!