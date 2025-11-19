Egymás torkának estek a franciák Orbán miatt: példa lett Magyarország (VIDEÓ)

Megeheti a sárga irigység Magyar Pétert: óriási tömeg fogadta Orbán Viktort, és mindenki csak egyet szeretne (VIDEÓ)
Egyértelmű üzenetet küldött a miniszterelnök.
Éric Zemmour a magyar miniszterelnököt támadó liberális politikust osztotta ki egy vita során. Nem is akárhogyan.
Éric Zemmour a jobboldali Visszahódítás (Reconquete) párt alapítója erős választ adott az Orbán Viktort támadó francia liberális politikusnak, egy vita során. A videót Hidvéghi Balázs, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselője osztotta meg közösségi oldalán.
Te Orbánt támadod, de Magyarországon nincsen Lola, akit feldarabolt egy algériai nő. Magyarországon nincsen Thomas, akit Shadid meggyilkolt. Magyarországon nincs fülöp-szigeteki nő, akit egy algériai vagy egy tunéziai megerőszakol, majd meggyilkol. Magyarországon nincs olyan, hogy a kis Elias – csak mert elment focizni– ilyen borzalmak áldozata lesz”
– sorolta a francia politikus.
