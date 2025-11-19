Sokkoló ügy Romániában: mentális betegséggel küzdő embereket tartott rabszolgasorban egy férfi

A romániai hatóságok emberkereskedelem gyanúja miatt házkutatást tartottak egy férfinél, aki mentális problémákkal küzdő embereket kényszerített munkára. A gyanú szerint a férfi két férfit és egy nőt fogadott be az otthonába, majd mindennap dolgoztatta őket. A nyomozók úgy vélik, hogy a gyanúsított elvette az áldozatok havi rokkantsági juttatásait is – számolt be a Maszol az Olt megyei rendőrség közleménye alapján. A férfit a rendőrök kihallgatásra előállították.

Nyitókép: Pixabay