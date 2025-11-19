Ft
rendőrség emberkereskedelem Románia áldozat

Sokkoló ügy Romániában: mentális betegséggel küzdő embereket tartott rabszolgasorban egy férfi

2025. november 19. 22:58

Az áldozatok havi rokkantsági járadékát is elvette.

2025. november 19. 22:58
null

A romániai hatóságok emberkereskedelem gyanúja miatt házkutatást tartottak egy férfinél, aki mentális problémákkal küzdő embereket kényszerített munkára. A gyanú szerint a férfi két férfit és egy nőt fogadott be az otthonába, majd mindennap dolgoztatta őket. A nyomozók úgy vélik, hogy a gyanúsított elvette az áldozatok havi rokkantsági juttatásait is – számolt be a Maszol az Olt megyei rendőrség közleménye alapján. A férfit a rendőrök kihallgatásra előállították.

Nyitókép: Pixabay

Madmax
2025. november 21. 04:08
A regátban ez nagy divat csak ritkán kerül nyilvánosságra mint ahogy a lány gyermekeket is beadják apáca kolostorokba ahol gyakorlatilag rabszolga sorban élnek.Aki nem hiszi látogasson meg egy Bukarest környéki kolostort.
