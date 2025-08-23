Ft
Ft
25°C
15°C
Ft
Ft
25°C
15°C
08. 23.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 23.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
Menczer Tamás Tisza Párt Magyar Péter

Menczer Tamás legújabb kijelentésének Magyar Péter nagyon nem fog örülni (VIDEÓ)

2025. augusztus 23. 11:25

A kormánypártok kommunikációs igazgatója szerint a Tisza Párt egy digitális blöff, álprofilokból, ázsiai és dél-amerikai lájkolókból áll.

2025. augusztus 23. 11:25
null

„Micsoda megtiszteltetés! A tiszás álprofilok célkeresztjében vagyok, rendszeresen rám küldik őket” – mondta Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója legújabb közösségi-oldalán megosztott videójában. Menczer Tamás felhívta a figyelmet a Patrióta videójára, amiből kiderül, hogy

a Tisza Párt egy digitális blöff, mely álprofilokból, ázsiai és dél-amerikai lájkolókból áll.

 

Ezt is ajánljuk a témában

A kormánypártok kommunikációs igazgatója videójának végén mindenkit arra biztatott, hogy nézze meg a Patrióta adását.

Nyitókép forrása: MTI/Kiss Dániel

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kimirszen
2025. augusztus 23. 12:02
És a blöftől összeszartátok magatokat Menczer. :)))))))))))))))
Válasz erre
1
6
diseri
2025. augusztus 23. 12:01
Ezek szerint jövőre egy digitás blöff fog csán rúgni.
Válasz erre
1
5
vamonos-3
2025. augusztus 23. 11:30
"Cost of Living in Budapest is 5.9% higher than in Bucharest (excluding rent) Cost of Living Including Rent in Budapest is 6.8% higher than in Bucharest Rent Prices in Budapest are 10.0% higher than in Bucharest Restaurant Prices in Budapest are 10.5% lower than in Bucharest Groceries Prices in Budapest are 8.5% higher than in Bucharest Local Purchasing Power in Budapest is 1.1% higher than in Bucharest" Orban takarodj ! numbeo.com
Válasz erre
4
10
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!