Menczer Tamás legújabb kijelentésének Magyar Péter nagyon nem fog örülni (VIDEÓ)

Évekkel korábbról előásott fotóval küldte magát szégyenpadra Magyar Péter
Ezt nagyon csúnyán benézte.
A kormánypártok kommunikációs igazgatója szerint a Tisza Párt egy digitális blöff, álprofilokból, ázsiai és dél-amerikai lájkolókból áll.
„Micsoda megtiszteltetés! A tiszás álprofilok célkeresztjében vagyok, rendszeresen rám küldik őket” – mondta Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója legújabb közösségi-oldalán megosztott videójában. Menczer Tamás felhívta a figyelmet a Patrióta videójára, amiből kiderül, hogy
a Tisza Párt egy digitális blöff, mely álprofilokból, ázsiai és dél-amerikai lájkolókból áll.
Ezt is ajánljuk a témában
Ezt nagyon csúnyán benézte.
A kormánypártok kommunikációs igazgatója videójának végén mindenkit arra biztatott, hogy nézze meg a Patrióta adását.
Nyitókép forrása: MTI/Kiss Dániel