Tottenham Manchester City Liverpool Premier League Szoboszlai Dominik

Szoboszlaiék máris lépéselőnybe kerülhetnek az egyik legnagyobb riválissal szemben – hazai pályán kapott ki a City

2025. augusztus 23. 15:59

A Tottenham kétgólos győzelmet aratott az Etihadban.

2025. augusztus 23. 15:59
null

A Manchester City saját közönsége előtt 2–0-ra kikapott a Tottenhamtől az angol labdarúgó-bajnokság második fordulójának szombati játéknapján. Az Európa-ligában címvédő londoniak az első félidő hajrájában 

kétszer is betaláltak a walesi Brennan Johnson, illetve a portugál Joao Palhinha révén,

a hazaiak pedig hiába játszottak mezőnyfölényben és alakítottak ki több gólhelyzetet, nem tudtak gólt szerezni. A Tottenham így két kör után százszázalékos és még gólt sem kapott.

(MTI) 

ANGOL PREMIER LEAGUE
2. FORDULÓ
Manchester City–Tottenham Hotspur 0–2 (0–2)
Manchester, Etihad Stadion. Vezette: Bankes
Man. City: Trafford – R. Lewis, Stones, R. Dias, Ait-Nuri (Aké, 23.) – Nico González (Rodri, 75.), Reijnders – Bobb (Foden, 75.), Cherki (Bernardo Silva, 54.), Marmus (Doku, 54.) – Haaland. Menedzser: Pep Guardiola
Tottenham: Vicario – Porro, Romero, Van de Ven, Spence – Palhinha (Danso, 90+1.), P. Sarr, Bentancur – Kudus (Bergvall, 86.), B. Johnson (Odobert, 78.), Richarlison (Solanke, 78.). Menedzser: Thomas Frank
Gólszerző: B. Johnson (35.), Palhinha (45+2.)

Nyitókép: Darren Staples / AFP
 

