Idegállapotban

„Minden napra jut egy kataton őrjöngés Nárcinál. Most épp egy újságot akar bezúzatni. Bekattant tőle, hogy a Bors különszámot szentelt a Tisza hatszáz oldalas megszorító programjának (nyugdíjadó, ebadó, cicaadó, áfaemelés és egyéb, válogatott sanyargatások). »Hétfőn a Fővárosi Törvényszékhez fordultam és kértem, hogy azonnali hatállyal tiltsa el a bíróság a Bors című kormányzati szennylapot attól, hogy az adófizetők pénzén totális hazugságokat terjesszenek 4 millió példányban az országban« – dühöngött Magyar Péter. A szektavezérnek már nem jó a helyreigazítás jogintézménye – tudniillik legutóbb az Index ellen elvesztett egyet első fokon. (Az Övcsatos tagadta, hogy közük lenne az augusztusban közzétett adóemelési tervekhez, a bíróság viszont elzavarta őt. Aztán persze még a bukást is győzelemnek hazudta. Nincs egy ép mondata.)

Szóval mi a fenének helyreigazítás, amikor magát az újságot is be lehet szántani? – nyilallt Péterbe a fölismerés. (Egyik híve egyenesen a lapszámok összegyűjtését és fölgyújtását javallotta. Goebbels csettintene.) »A bíróságnak haladéktalanul döntenie kell az ügyben és el kell tiltania Orbánékat a Bors nevű szennylap terjesztésétől.« Orbán terjeszti személyesen, mi? Bicajjal hordja ki, gondolom. »Hiába mondaná ki hetekkel később a bíróság, hogy Orbánék és a propagandájuk minden szava hazugság. Akkor már nem lehet kiszedni a szennylapot a postaládákból.« Minek ide jogállam, jogbiztonság, arányosság?! Nem tetszik a lap – nosza, zúzzuk be! És nem várhat a dolog, a bíróság azonnal pattanjon. Nyelvezetében és gondolatiságában egy arrogáns, kellemetlen alak képe rajzolódik ki lelki szemeink előtt. Egy olyan formáé, aki bemegy a kocsmába, és mindenkibe beleköt, mindenkinek nekimegy, míg végül a saját testi épsége érdekében fojtófogással viszik ki a helyiségből. Láttunk már ilyet: az Ötkertben is ez lett a műsor vége. Nem mentő körülmény, de ott mondjuk alaposan be volt kamillázva.”