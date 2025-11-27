Ft
Volodimir Zelesznkij Ukrajna orosz-ukrán háború Donald Trump hálaadás usa

Ezt nem láttuk jönni: üzenetet küldött Trumpnak Zelenszkij hálaadás napja alkalmából

2025. november 27. 21:02

„Őszintén reméljük, hogy a méltányos béke és a garantált biztonság közös eredményünk lesz!” – fogalmazott az ukrán elnök.

2025. november 27. 21:02


Volodimir Zelenszkij X-közösségi oldalán üzent Donald Trumpnak. Az ukrán elnök azon reményét fejezte ki csütörtökön, hogy „Ukrajna és az Egyesült Államok diplomáciai erőfeszítéseinek közös eredménye a méltányos béke és a garantált biztonság lesz, és ezek fő célja az Oroszország által Ukrajna ellen indított háború megállítása”

Zelenszkij továbbá „boldog és áldott hálaadást” kívánt Trumpnak és feleségének Melaniának, valamint az egész amerikai népnek.

Az ukrán vezető rövid üzenetében „őszinte háláját” fejezte ki az Egyesült Államoknak minden támogatásért, amely „oly sok életet mentett meg Ukrajnában, és nap mint nap segít bennünket függetlenségünk védelmében”

„Rendkívül örülünk, hogy kapcsolataink konstruktívak, és a diplomácia további pozitív fejlődését várjuk, hogy végre és mindörökre véget vessünk Oroszország háborújának népünk ellen. 

Őszintén reméljük, hogy a méltányos béke és a garantált biztonság közös eredményünk lesz!”

 – zárta gondolatait Volodimir Zelenszkij.

Nyitókép: Ozan KOSE / AFP

ezredes-2
2025. november 27. 22:14
Méltányos béke? Hát, hogyne, majd rádöbben. Lesz alkalma megkérdezni clemenceau-t, benes-t, masaryk-ot. ők, majd elmagyarázzák, mi is, az a méltányos béke.
Válasz erre
1
0
llnnhegyi
2025. november 27. 22:00
A kétségbeesett Zelensky. Aláírásról szó sem esik. Időhúzás ezerrel. Ma is halnak meg a katonák.
Válasz erre
0
0
lendvaiildiko
•••
2025. november 27. 21:38 Szerkesztve
Itt érezhető a kultúrák közötti különbség. Már amennyiben kultúrának nevezhető a Elensky féle reakció. Vélhetően már több tárgyaláson belengették a selyemzsinórt, hisz' a jelenlegi ukrán vezetés akadályt képez az amerikai - orosz kiegyezés utjában, lehet, hogy különféle bünti-fokozatok is ismertek már előtte. Elensky tanácsra belenget, s szem rebbenés nélkül üdvözi Trump elnököt, feleségét, az amerikai népet. S megismétli az ukrán követeléseket keleties szóvirágokba csomagolva. S hiszi, hogy időt húzhat és így eléri a végső győzelmet. Pedig mekkorát téved. Várhatóan most is döntő lesz az erősebb kutya effektus. Vajon Transznisztria is orosz tagköztársaság lesz-e?
Válasz erre
0
0
zakar zoltán béla
2025. november 27. 21:20
Nyalifali Bibi Buli
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!