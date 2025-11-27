Ezt nem láttuk jönni: üzenetet küldött Trumpnak Zelenszkij hálaadás napja alkalmából

Volodimir Zelenszkij X-közösségi oldalán üzent Donald Trumpnak. Az ukrán elnök azon reményét fejezte ki csütörtökön, hogy „Ukrajna és az Egyesült Államok diplomáciai erőfeszítéseinek közös eredménye a méltányos béke és a garantált biztonság lesz, és ezek fő célja az Oroszország által Ukrajna ellen indított háború megállítása”.

Zelenszkij továbbá „boldog és áldott hálaadást” kívánt Trumpnak és feleségének Melaniának, valamint az egész amerikai népnek.

Az ukrán vezető rövid üzenetében „őszinte háláját” fejezte ki az Egyesült Államoknak minden támogatásért, amely „oly sok életet mentett meg Ukrajnában, és nap mint nap segít bennünket függetlenségünk védelmében”.