Dánia éjjeli őrséget hozott létre Trumpékkal szemben: mutatjuk, mi állhat a háttérben

A dán kormány egy úgynevezett „éjszakai ügyeletet” állított fel a külügyminisztériumban azon okból, hogy figyeljék Donald Trump kijelentéseit és mozgását, miközben Koppenhága alszik – erről számolt be a The Guardian.

A Politiken információi szerint, az ügyelet minden nap délután 5-kor kezdődik, reggel 7 órára elkészül egy jelentés, amelyet szétosztanak a dán kormány és a releváns minisztériumok között arról, hogy mi hangzott el és mi történt.