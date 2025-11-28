Ft
Washington Grönland Dánia Trump

Dánia éjjeli őrséget hozott létre Trumpékkal szemben: mutatjuk, mi állhat a háttérben

2025. november 28. 06:51

Az ügyelet minden nap délután 5-kor kezdődik, reggel 7 óráig tart.

2025. november 28. 06:51
A dán kormány egy úgynevezett „éjszakai ügyeletet” állított fel a külügyminisztériumban azon okból, hogy figyeljék Donald Trump kijelentéseit és mozgását, miközben Koppenhága alszik – erről számolt be a The Guardian.

A Politiken információi szerint, az ügyelet minden nap délután 5-kor kezdődik, reggel 7 órára elkészül egy jelentés, amelyet szétosztanak a dán kormány és a releváns minisztériumok között arról, hogy mi hangzott el és mi történt.

A források szerint, a pozíció létrejöttének oka egy diplomáciai vita, amely idén tavasszal Koppenhága és Washington között bontakozott ki Grönland ügyében. Történt ugyanis, hogy Donald Trump amerikai elnök azzal fenyegetőzött, hogy átvenné az irányítást az északi sziget fölött.

A Politiken szerint ez a kezdeményezés csak egy a több példából, amelyek megmutatják, hogyan kellett a dán diplomáciának és az ország közigazgatásának alkalmazkodnia a második Trump-adminisztráció új valóságához. A külügyminisztériumhoz közeli forrás a Guardiannek elmondta: „Igazság szerint Grönland helyzete és az időeltolódás Dánia és az Egyesült Államok között elég fontos tényező volt abban, hogy tavasszal bevezették ezt a rendszert.”

Ahelyett, hogy mindenkinek azonnal a telefonja után kéne kapnia, hogy kövesse az amerikai híreket, a külügyminisztérium szerint inkább „kollektív erőfeszítést” tettek Trump folyamatos követésére.

Jacob Kaarsbo, a dán védelmi hírszerző ügynökség korábbi vezető elemzője szerint a fejlemény azt mutatja, hogy az a feltevés miszerint, az USA Dánia legnagyobb és legfontosabb szövetségese, már nem állja meg a helyét. 

A szövetségek közös értékrenden és közös fenyegetésérzékelésen alapulnak”

 — mondta Kaarsbo, aki hozzátette, az amerikai elnök egyiket sem osztja meg velük és elmondása szerint a legtöbb európaival sem.

Nyitókép forrása: Brendan SMIALOWSKI / AFP

