Két férfi földönkívülinek nézte és elrabolta az amerikai sztárszínésznőt

Ritka, hogy egy ázsiai film nyugati remake-je jobban sikerül, mint az eredeti, elég csak Spike Lee felejthető Oldboy-feldolgozására gondolni, vagy megannyi japán horror tengerentúli verziójára, Jórgosz Lánthimosz azonban esetünkben mesterkurzust tart abból, hogy egy félkész alapanyagból miként lehet Michelin-csillagos fogást készíteni. Nem arról van szó, hogy a 2003-as dél-koreai Mentsük meg a zöld bolygót! rossz lenne, megérdemelten vált, ha szűk körökben is, de kultikussá, ugyanakkor főleg európai szemmel jóval borderline-szerűbb a hangulata: amikor drámai, akkor sokkal tragikusabb, amikor vicces, akkor sokkal abszurdabb, emellett a tálalása igencsak szegényházi. Nagyobb probléma, hogy bár Jang Joon-Hwan író-rendező megfogalmazott némi társadalomkritikát hazájának társadalmi különbségeivel szemben, nem hatolt igazán mélyre.

Sokkal fontosabb azonban, hogy az ázsiai verzió még a YouTube-korszak előtt született, így az emberrablók VHS-en nézett sci-fikből és ócska ponyvaregényekből építették fel a zavaros teóriáikat. Az új változatban milliószor hitelesebb, hogy a fiatalok a videómegosztón található, álnevek mögé burkolódzó konyhatudósok eszmefuttatásai révén fertőződtek meg. És ezáltal a sztori az elmúlt huszonkét év elteltével csak aktualitást nyert egy olyan világban, amelyben mindenki a saját véleménybuborékjában él, és az algoritmusnak esze ágában sincs ebből kizökkentenie.

Épp ellenkezőleg: a lelki békénk érdekében csak megerősít abban, hogy olyan tartalmakat dobál fel, amelyekkel nagy valószínűséggel egyetértünk majd.

És öröm hallgatni a paranoid kettyósok és az érvelési technikáját woke pszichológiai könyvekből nyerő cégvezetőnő vitáját, amelynek során mindkét oldal nevetségessé válik. A Bugonia azonban mégsem egy maratoni tükörtartás a polarizálódott közhangulatnak, ha lehántjuk ezt a rétegét, akkor is zseniálisan szórakoztató. A forgatókönyv sejthető, de a maga direktségében mégis lehengerlő csavarjai kiválóan működnek, azon pedig még Tarantino is elégedetten csettintene, ahogyan a humor hirtelen erőszakba csap át, vagy épp fordítva.