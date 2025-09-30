DiCaprio és Sean Penn együtt mutatják meg, milyen érzés elveszni a 21. század zűrzavarában – Az „Egyik csata a másik után” vetítésén jártunk!

„Micsoda őrült film, te jó Isten! Több akció van az első órájában, mint bármely korábbi alkotásodban. Minden, de tényleg minden elképesztő itt!” – állítólag így lelkendezett Steven Spielberg az Egyik csata a másik után hollywoodi díszbemutatója után a rendező Paul Thomas Andersonnak.

Azt leszámítva, hogy egy ilyen alkalommal nyilván nincs helye a fanyalgásnak, Spielbergnek abban tökéletesen igaza volt, hogy a Thomas Pynchon – Paul Thomas Anderson duó újabb nagy dobása – 2015-ben Pynchon Beépített hiba című regényének adaptációja Oscar-jelölést ért – valóban minden téren elképesztő lett. Értve ez alatt a néhol egészen hipnotikus látványt, Jonny Greenwood csodálatos, feszültséget árasztó zenéjét és a fenomenális alakításokat. A végre a komikus vénáját is megcsillogtató Leonardo DiCaprio és a talán élete szerepében egy hajszálnyival fölé növő, egyszerre karikatúraszerű és nagyon is hús-vér Sean Penn győztes csatalovakként vezetik az amúgy sem érdektelen színészgárdát, benne az ugyancsak nagyszerű Benicio del Torót, aki frottírzoknis-melegítős bölcsként már-már külön mozit érdemelne.

Most viszont itt vannak egy monstre filmben, amelynek éppúgy nehéz behatárolni a műfaját, mint ahogyan nem könnyű néhány mondatban elmesélni a cselekményét sem. A felszínen persze egyszerű a sztori: az egykori forradalmár apa (DiCaprio) menekülni kénytelen a lányával, ám a múlt tizenhat év után Lockjaw ezredes (Penn) képében keményen utánanyúl. „A te mit tennél meg a gyerekedért?” jellegű közkedvelt toposz azonban csak a felszín – vagy egy másik olvasatban, mint az ember mindenkori legfontosabb kérdése, a mély.

Ezt veszi körbe egy egészen bizarr, disztópikus világ, amelyben a feketékből és fehérekből összeállt gerilla­csoport koncepciótlan bombamerényletekkel próbál rendszert dönteni, a szigorú átvilágításon („dupla jenki teszt”) átesett fajvédő fehér férfiak titkos tanácsban, a Karácsonyi Kalandorok Klubjában gyülekeznek, a rendőrség és a hadsereg által közösen felügyelt börtönszerű migránstáborokban pedig óriás ketrecekben labdáznak a gyerekek.