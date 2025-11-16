„Mi a rossz lányokat szeretjük, képes vagy azzá válni?” – a Csiszolatlan gyémánt lehangoló látlelet a TikTok-generációk és a valóságshow-k világáról

„21. század ide-vagy oda, egyetlen gyerek sem mobillal a kezében születik, azt mi adjuk neki oda” – hangsúlyozza minden alkalommal Steigervald Krisztián generációkutató, akinek akkor is érdemes odafigyelni a nemzedékek „harcában” rendet vágó megszólalásaira, ha nem mindenben értünk vele egyet. De ebben speciel nagyon is; elég álszent dolog számonkérni a gyerekeinket az állandó telefonnyomkodás és az online térre áttevődött valóságuk miatt, miközben gyakran tőlünk, a szüleinktől sem látnak mást,

mint hogy még az ebédlőasztalnál is fél szemmel az üzeneteinkre pislogunk.

És nem, nem minden fiatal olyan szerencsés, hogy okos korlátok, szülői odafigyelés és remek offline családi programok között nőhet fel, nem csoda, hogy ők a nem túl fényes valóság és még annál is lehangolóbb jövőkép elől egy másik valóságba menekülnek.

Ahol bárki és bármi válhat belőlük. Akár menő influenszer, akinek elég nagyon jól kinézni – legalább a megosztott fotókon, videókon –, és hopp, hirtelen már tolonganak is a követők és ömlenek a milliók. Hogy az így szerzett hírnév ma már nem is tizenöt percig, hanem tizenöt másodpercig tart, kit érdekel, „élj a mának, mert megérdemled, és mert ki tudja, mi lesz később”, ez a korunk mindenhonnan ömlő mantrája. Nem csoda, hogy más pozitív minták híján erre az instant karrierre vágyik a dél-franciaországi kisváros lepattant végében élő Liane is. A zűrös anyja által nevelt, pontosabban nem nevelt 19 éves lány álmainak netovábbja ezen belül is a valóságshow-sztárság, és amikor a táncos Insta- és TikTok-videót látván castingra hívják a kedvencébe, a beszédes című Miracle Islandbe (Csodák szigete),