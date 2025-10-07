Ft
Ft
11°C
7°C
Ft
Ft
11°C
7°C
10. 07.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 07.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
kábítószer-kereskedelem büntetőper kábítószerbirtoklás Herczeg Zoltán

Megszületett az ítélet Herczeg Zoltán kábítószer-ügyében

2025. október 07. 14:31

A korábban O1G pólókát áruló divattervezőt kábítószerbirtoklással vádolták. Az ítélet nem jogerős.

2025. október 07. 14:31
Baranya Róbert
Baranya Róbert

Lehallatási anyagok ismertetésével, perbeszédekkel majd ítélethirdetéssel folytatódott a IV.-XV. Kerületi Bíróságon a kábítószerbirtoklással vádolt divattervező, a korábban O1G pólókat áruló Herczeg Zoltán és társának büntetőpere.

Herczegékkel szemben még tavaly áprilisban emeltek vádat, miután még a 2022 októberében egy rajtaütés során kábítószert találtak náluk. A vádirat szerint 2022. október 21-én az elsőrendű vádlott F. József 91 gramm marihuánát adott el Herczegnek 350.000 forintért. Az ügyletre F. József lakásán kerítettek sort. „Az összesen átadott kábítószer mennyisége meghaladja a csekély mennyiség felső határát, azonban nem éri el a jelentős mennyiség alsó határát” – áll az ügyészség akkori közleményében. 

Az előkészítő ülésen Herczeg beismerő vallomást tett és ezzel így esetében akár azonnal le is záródhatott volna az eljárás, ám vádlott-társa csavart egyet a történeten és nemhogy beismerte volna a kereskedelmet, hanem azt állította, hogy

nem ő adott el drogot a divattervezőnek, hanem Herczeg adott el neki. 

 

Ezt is ajánljuk a témában

Mindezekre tekintettel az eljáró bíró Herczeg beismerése ellenére tárgyalásra utalta az ügyet, mondván, több részletet tisztázni kell.

Ám a szembesítés valamint a tanúk meghallgatása után sem sikerült igazán tisztázni a helyzetet.

Ezt is ajánljuk a témában

Herczeg Zoltán egyébként fél éven keresztül volt letartóztatásban, majd bűnügyi felügyeletbe került, végül 2023 augusztus 20-án szüntették meg ellene a kényszerintézkedéseket. Az eredeti gyanú Herczeg esetében is felmerült a kábítószer-kereskedelem, ám ez a nyomozás során végül csak társánál bizonyosodott be.

Ahogy a keddi tárgyaláson kiderült, az ügyészség mind az első, mind a másodrendű vádlottat lehallgatta. A  hatóság több telefonbeszélgetést is rögzített, amelyeken 

különböző utalások hangzanak el kábítószerre („muníció”, „kollekció”, „becelofánozott anyag”) és pénzre is. 

A lehallgatási anyagokból nagyjából annyi derült ki, hogy az első rendű vádlott F. József és Herczeg sokszor beszélt telefonon a bűncselekmény időszakában.

A lehallatási anyagok ismertetése után az ügyész tartotta meg perbeszédét, amelyben arra mutatott rá, hogy a fő kérdés valóban az, hogy ki adott el kinek kábítószert. A vádlottak vallomásai ellentmondóak voltak, az ügyészség szerint az objektív bizonyítékok a divattervező vallomását támasztják alá, azaz, hogy Herczeg vásárolt F. Józseftől drogot. 

Az ügyészség mindkét vádlottra – F. József esetében kábítószer-kereskedelem, míg Herczeg esetében kábítószerbirtoklás miatt – 

határozott idejű, letöltendő szabadságvesztés kiszabását kérte a bíróságtól. 

Az elsőrendű vádlott védője szerint azonban csak Herczeg állítja, hogy védence a kereskedő, más bizonyíték erre nincs. F. József csak saját magának vett mindig kábítószert. Az ügyvéd egyenesen hazugsággal vádolta meg a divattervezőt. Az ügyvéd azt indítványozta, hogy védencét legfeljebb kábítószerbirtoklás miatt ítéljék el pénzbüntetésre. 

Herczeg védője az ügyészséggel értett egyet, ugyanakkor nehezményezte, hogy körülbelül 100 gramm marihuána miatt védence több hónapig volt letartóztatásban. Szerinte legfeljebb felfüggesztett szabadságvesztés jöhet szóba védence esetében, ha elítélik. Hangsúlyozta, hogy Herczeg teljes körű beismerés tett és ma már drogprevenciós előadásokat tart.

F. József az utolsó szó jogán azt mondta, hogy az ügyben semmi nem az, aminek látszik, Herczeg mindenkit félrevezetett és kreált egy összeesküvés elméletet ellene. Itt arra utalt, hogy Herczeg szerint politikai okok miatt szándékosan csőbe húzták. Ugyanakkor kijelentette, hogy sem magát, sem a divattervezőt nem tartja dílernek. 

A divattervező azt mondta: szégyelli, hogy ilyen helyzetbe, ilyen szégyenbe került. Hangsúlyozta, hogy ma már drogprevenciós előadásokat tart. „Még csak ilyen cselekmény közelébe se akarok kerülni” – hangsúlyozta. 

A bíróság az első fokú ítéletében végül mindkét vádlottat bűnösnek mondta ki.

F. Józsefet kábítószer-kereskedelem bűntette miatt két év börtönre ítélte az eljáró bíró, amelynek végrehajtását öt évre felfüggesztette.

Herczeg Zoltán kábítószerbirtoklás miatt 1 év szabadságvesztést kapott, három évre felfüggesztve. 

A bíróság osztotta az ügyészség álláspontját, miszerint a bizonyítékok azt támasztják alá, hogy F. József volt az eladó. Ugyanakkor a rajtaütés során nem találták meg az ellenértéket a elsőrendű vádlott lakásán. Ehelyett Herczegnél találtak 200 ezer forintot. A rejtélyt a rendőrtanúk meghallgatásával sem sikerült megoldani. A többi tanú is ellentmondásosan nyilatkozott. 

Az ítélet ellen az ügyészség és a védelem is fellebbezett, így az nem jogerős. 

 

Fotó: Facebook/Herczeg Zoltán

Összesen 16 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Agricola
2025. október 07. 15:57
Az ítélet ellen az ügyészség és a védelem is fellebbezett, így az nem jogerős. Mondhatni jogerőtlen. Éppen 3 évig tartott, mire eddig eljutottak. Még hány év telik el, mire elérik a jogerőt? Mégis, mégis furcsa egy dolog, hogy a rajtaütés során nem találták meg az ellenértéket a elsőrendű vádlott F. József lakásán. Ehelyett Herczegnél találtak 200 ezer forintot.
Válasz erre
0
0
karcos-2
2025. október 07. 15:41
Liberálisdemokrata kábítószerárus mártír
Válasz erre
2
0
Bitrex®
2025. október 07. 14:58
Puzsér kávézóján is rajtaüthetne a rendőrség, drogok ügyében. Azonnali gyorsteszt a kitágult pupillájú, beállt alakokon, oszt már vihetik is a fél társaságot a Gyorskocsi utcába.
Válasz erre
8
0
belbuda
2025. október 07. 14:52
A pártállam bosszúja. Undorító. Tényleg,a Fürtomira a kinti törvények vonatkoznak,vagy a hazaiak? 😉
Válasz erre
0
15
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!