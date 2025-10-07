Megszületett az ítélet Herczeg Zoltán kábítószer-ügyében

Ahogy a keddi tárgyaláson kiderült, az ügyészség mind az első, mind a másodrendű vádlottat lehallgatta. A hatóság több telefonbeszélgetést is rögzített, amelyeken

különböző utalások hangzanak el kábítószerre („muníció”, „kollekció”, „becelofánozott anyag”) és pénzre is.

A lehallgatási anyagokból nagyjából annyi derült ki, hogy az első rendű vádlott F. József és Herczeg sokszor beszélt telefonon a bűncselekmény időszakában.

A lehallatási anyagok ismertetése után az ügyész tartotta meg perbeszédét, amelyben arra mutatott rá, hogy a fő kérdés valóban az, hogy ki adott el kinek kábítószert. A vádlottak vallomásai ellentmondóak voltak, az ügyészség szerint az objektív bizonyítékok a divattervező vallomását támasztják alá, azaz, hogy Herczeg vásárolt F. Józseftől drogot.

Az ügyészség mindkét vádlottra – F. József esetében kábítószer-kereskedelem, míg Herczeg esetében kábítószerbirtoklás miatt –