Megszületett az ítélet Herczeg Zoltán kábítószer-ügyében

Bekavart a másik vádlott, a kábítószer-birtoklással vádolt Herczeg Zoltánnak legalább őszig várnia kell az ítéletre
Váratlan fordulatot vett az ügy az előkészítős ülésen, de az ügyészség tartja magát az eredeti vádhoz.
A korábban O1G pólókát áruló divattervezőt kábítószerbirtoklással vádolták. Az ítélet nem jogerős.
Lehallatási anyagok ismertetésével, perbeszédekkel majd ítélethirdetéssel folytatódott a IV.-XV. Kerületi Bíróságon a kábítószerbirtoklással vádolt divattervező, a korábban O1G pólókat áruló Herczeg Zoltán és társának büntetőpere.
Herczegékkel szemben még tavaly áprilisban emeltek vádat, miután még a 2022 októberében egy rajtaütés során kábítószert találtak náluk. A vádirat szerint 2022. október 21-én az elsőrendű vádlott F. József 91 gramm marihuánát adott el Herczegnek 350.000 forintért. Az ügyletre F. József lakásán kerítettek sort. „Az összesen átadott kábítószer mennyisége meghaladja a csekély mennyiség felső határát, azonban nem éri el a jelentős mennyiség alsó határát” – áll az ügyészség akkori közleményében.
Az előkészítő ülésen Herczeg beismerő vallomást tett és ezzel így esetében akár azonnal le is záródhatott volna az eljárás, ám vádlott-társa csavart egyet a történeten és nemhogy beismerte volna a kereskedelmet, hanem azt állította, hogy
nem ő adott el drogot a divattervezőnek, hanem Herczeg adott el neki.
Ezt is ajánljuk a témában
Váratlan fordulatot vett az ügy az előkészítős ülésen, de az ügyészség tartja magát az eredeti vádhoz.
Mindezekre tekintettel az eljáró bíró Herczeg beismerése ellenére tárgyalásra utalta az ügyet, mondván, több részletet tisztázni kell.
Ám a szembesítés valamint a tanúk meghallgatása után sem sikerült igazán tisztázni a helyzetet.
Ezt is ajánljuk a témában
Egészen mást mondott a történetről a bíróságon a divattervező és az elsőrendű vádlott a kábítószerügyben.
Herczeg Zoltán egyébként fél éven keresztül volt letartóztatásban, majd bűnügyi felügyeletbe került, végül 2023 augusztus 20-án szüntették meg ellene a kényszerintézkedéseket. Az eredeti gyanú Herczeg esetében is felmerült a kábítószer-kereskedelem, ám ez a nyomozás során végül csak társánál bizonyosodott be.
Ahogy a keddi tárgyaláson kiderült, az ügyészség mind az első, mind a másodrendű vádlottat lehallgatta. A hatóság több telefonbeszélgetést is rögzített, amelyeken
különböző utalások hangzanak el kábítószerre („muníció”, „kollekció”, „becelofánozott anyag”) és pénzre is.
A lehallgatási anyagokból nagyjából annyi derült ki, hogy az első rendű vádlott F. József és Herczeg sokszor beszélt telefonon a bűncselekmény időszakában.
A lehallatási anyagok ismertetése után az ügyész tartotta meg perbeszédét, amelyben arra mutatott rá, hogy a fő kérdés valóban az, hogy ki adott el kinek kábítószert. A vádlottak vallomásai ellentmondóak voltak, az ügyészség szerint az objektív bizonyítékok a divattervező vallomását támasztják alá, azaz, hogy Herczeg vásárolt F. Józseftől drogot.
Az ügyészség mindkét vádlottra – F. József esetében kábítószer-kereskedelem, míg Herczeg esetében kábítószerbirtoklás miatt –
határozott idejű, letöltendő szabadságvesztés kiszabását kérte a bíróságtól.
Az elsőrendű vádlott védője szerint azonban csak Herczeg állítja, hogy védence a kereskedő, más bizonyíték erre nincs. F. József csak saját magának vett mindig kábítószert. Az ügyvéd egyenesen hazugsággal vádolta meg a divattervezőt. Az ügyvéd azt indítványozta, hogy védencét legfeljebb kábítószerbirtoklás miatt ítéljék el pénzbüntetésre.
Herczeg védője az ügyészséggel értett egyet, ugyanakkor nehezményezte, hogy körülbelül 100 gramm marihuána miatt védence több hónapig volt letartóztatásban. Szerinte legfeljebb felfüggesztett szabadságvesztés jöhet szóba védence esetében, ha elítélik. Hangsúlyozta, hogy Herczeg teljes körű beismerés tett és ma már drogprevenciós előadásokat tart.
F. József az utolsó szó jogán azt mondta, hogy az ügyben semmi nem az, aminek látszik, Herczeg mindenkit félrevezetett és kreált egy összeesküvés elméletet ellene. Itt arra utalt, hogy Herczeg szerint politikai okok miatt szándékosan csőbe húzták. Ugyanakkor kijelentette, hogy sem magát, sem a divattervezőt nem tartja dílernek.
A divattervező azt mondta: szégyelli, hogy ilyen helyzetbe, ilyen szégyenbe került. Hangsúlyozta, hogy ma már drogprevenciós előadásokat tart. „Még csak ilyen cselekmény közelébe se akarok kerülni” – hangsúlyozta.
A bíróság az első fokú ítéletében végül mindkét vádlottat bűnösnek mondta ki.
F. Józsefet kábítószer-kereskedelem bűntette miatt két év börtönre ítélte az eljáró bíró, amelynek végrehajtását öt évre felfüggesztette.
Herczeg Zoltán kábítószerbirtoklás miatt 1 év szabadságvesztést kapott, három évre felfüggesztve.
A bíróság osztotta az ügyészség álláspontját, miszerint a bizonyítékok azt támasztják alá, hogy F. József volt az eladó. Ugyanakkor a rajtaütés során nem találták meg az ellenértéket a elsőrendű vádlott lakásán. Ehelyett Herczegnél találtak 200 ezer forintot. A rejtélyt a rendőrtanúk meghallgatásával sem sikerült megoldani. A többi tanú is ellentmondásosan nyilatkozott.
Az ítélet ellen az ügyészség és a védelem is fellebbezett, így az nem jogerős.
Fotó: Facebook/Herczeg Zoltán