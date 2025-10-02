Most is jókedvűen érkezett a tárgyalására a börtönőröket provokáló német antifa

Megjelent a rendelet: az Antifa mostantól terroristaszervezetnek számít Magyarországon
Most már hivatalos.
A bíróság tájékoztatása szerint csak januárban várható elsőfokú ítélet az eljárásban. Az antifa-per kamera és fényképfelvételek vetítésével folytatódott.
Ismét zsúfolásig megtelt a Fővárosi Törvényszék díszterme az antifa-per újabb fordulóján, amelyen a korábban éhségsztrájkoló német Simeon (Maja) Ravi Trux elleni vádpontokat tárgyalták. A hallgatóság fele most is a magát queer identitású vádlott támogatóiból került ki.
A tárgyalás előtt a Hatvannégy Vármegye, a tárgyalás alatt pedig az antifa-aktivisták tüntettek a bíróság épülete előtt. Utóbbiak hangja most is többször behallatszott a tárgyalóterembe.
A csütörtöki tárgyalási fordulóra azok után került sor, hogy a magyar kormány terrorszervezetté nyilvánította az antifa-mozgalmat, és napokkal ezelőtt a müncheni felsőbb bíróság öt év börtönre ítélt egy – a magyar eljárásban is megvádolt – aktivistát, aki részt vett a 2023-as budapesti embervadászatban.
Az antifa-ügyhöz kapcsolódó hír az is, hogy az Európai Parlament jogi bizottsága nem javasolta a per elsőrendű vádlottja, a közben ep-képviselővé választott Ilaria Salis mentelmi jogának felfüggesztését.
Ahogy a Mandiner is többször beszámolt róla, a 2023 februári brutális támadások kapcsán Németországban elfogott, majd a magyar hatóságoknak átadott és így bíróság elé állított Trux júniusban éhségsztrájkba kezdett, amit azonban negyven nap után feladott. Trux ezen kívül folyamatosan panaszkodik a fogvatartási körülményekre,
miközben provokálja a börtönőröket.
Az előző tárgyalásokhoz hasonlóan csütörtökön ismét a támadásokról készült, térfigyelő kamerák által rögzített felvételek elemzése volt napirenden. A német vádlott most is mosolyogva üdvözölte követőit a tárgyalóteremben, mielőtt helyet foglalt volna a vádlottak padján, ahonnan egykedvűen követte az eseményeket.
A vád szerint Maja Trux is részt vett a 2023. február 9-én végrehajtott első akcióban, amikor három lengyel állampolgárt vertek meg teleszkópos botokkal a Fővám tér közelében. De ott volt a február 10-én végrehajtott következő támadásban is az V. kerületben, a Bank utcában, ahol egy magyar férfi és egy nő volt az áldozat.
Az ügyészség 14 év fegyházbüntetés kiszabását kérte a német vádlottra arra az esetre, ha beismeri a bűncselekmény elkövetését, ő azonban ártatlannak vallotta magát.
A tárgyaláson bemutatták azokat a felvételeket amelyek a Fővám téri támadásról készültek. Az elkövetés helyszíne mellett lévő étterem kameráján az látszott, hogy
a hat-hét elkövető hogyan közelíti meg hátulról az áldozatokat, majd csapnak le rájuk.
Maja Trux ügyvédje ennek kapcsán azt hangsúlyozta, hogy az a személy, akit az ügyészség védenceként azonosított a felvételeken, csak követi a támadókat, nem vett részt tevékenyen az akcióban.
Az elkövetőket később egy olyan kocsma biztonsági kamerája is rögzítette, ahová február 10-én, az esti órákban tértek be. Egy másik támadás kapcsán ugyancsak azonosították őket, amint együtt utaznak a későbbi áldozatokkal egy villamoson.
Az eljáráshoz kapcsolódó hír, hogy bíróság engedélyezte, hogy Maja Trux nyilatkozzon a Deutsche Wellének, valamint, hogy Sós József a bíró közölte, a sajtóban megjelent hírekkel szemben az eljárásban elsőfokú ítélet legkorábban januárban várható.
