Most is jókedvűen érkezett a tárgyalására a börtönőröket provokáló német antifa

Ismét zsúfolásig megtelt a Fővárosi Törvényszék díszterme az antifa-per újabb fordulóján, amelyen a korábban éhségsztrájkoló német Simeon (Maja) Ravi Trux elleni vádpontokat tárgyalták. A hallgatóság fele most is a magát queer identitású vádlott támogatóiból került ki.

A tárgyalás előtt a Hatvannégy Vármegye, a tárgyalás alatt pedig az antifa-aktivisták tüntettek a bíróság épülete előtt. Utóbbiak hangja most is többször behallatszott a tárgyalóterembe.

A csütörtöki tárgyalási fordulóra azok után került sor, hogy a magyar kormány terrorszervezetté nyilvánította az antifa-mozgalmat, és napokkal ezelőtt a müncheni felsőbb bíróság öt év börtönre ítélt egy – a magyar eljárásban is megvádolt – aktivistát, aki részt vett a 2023-as budapesti embervadászatban.

Az antifa-ügyhöz kapcsolódó hír az is, hogy az Európai Parlament jogi bizottsága nem javasolta a per elsőrendű vádlottja, a közben ep-képviselővé választott Ilaria Salis mentelmi jogának felfüggesztését.