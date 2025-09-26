Elítélték az egyik magyarverő antifát

Megjelent a rendelet: az Antifa mostantól terroristaszervezetnek számít Magyarországon
Most már hivatalos.
Részt vett az embervadászatban, most elítélték.
A müncheni felsőbb bíróság öt év börtönre ítélte Hanna S. antifa aktivistát, aki a vád szerint részt vett a 2023-as budapesti embervadászatban, melynek során több járókelőt is súlyosan bántalmaztak csoportosan szélsőbalos bandák – derül ki a német Stern cikkéből. Az ítélet nem jogerős.
Ahogy a Mandiner is többször beszámolt róla,
2023. február 9. és 11. között az Antifamozgalomhoz kötődő elkövetők öt helyszínen csaptak el gyanútlan és ártatlan magyar állampolgárokra, akiket súlyosan bántalmaztak.
A símaszkot viselő támadók összesen kilenc emberre rontottak rá botokkal, viperákkal.
Az első támadás a Nyugati pályaudvaron, egy vonaton, a második a Fővám téren, a harmadik és a negyedik támadás február 10-én, a Gazdagréti téren, valamint a Bank utcában, az ötödik pedig február 11-én, az I. kerületi Mikó utcában történt. A sértettek közül hatan súlyos, hárman könnyű sérüléseket szenvedtek. Az ügyben azóta is perek zajlanak, az egyik gyanúsított, Ilaria Salis azonban segítséggel kicsusszant a magyar igazságszolgáltatás markából. Először ugyanis EP-képviselőnek választatták, majd az képviselőséggel járó mentelmi jog felfüggesztését nem javasolta az ezért felelős európai parlamenti bizottság.
Nemrég azt is megírtuk: a Magyar Közlöny 2025-ik évi 109-ik számában megjelent kormányrendelet szerint
pénteken Magyarország terrorizmus elleni nemzeti listája két szervezettel bővült:
A kormányrendelet kimondja:
a listán szereplő csoportok, csoportosulások és szervezetek terrorista csoportnak minősülnek.
Mint ismert, Orbán Viktor nemrég bejelentette, hogy Donald Trump amerikai elnök után ő is kezdeményezni fogja, hogy terrorszervezetnek nyilvánítsák az Antifát.
A kormányfő pénteki bejegyzésében úgy fogalmazott,
a mai napon megtesszük az első lépést: terrorszervezetté nyilvánítjuk az Antifa szervezeteket, és a törvény teljes szigorával fogunk lecsapni rájuk.”
A miniszterelnök legújabb bejegyzésében megerősítette: terrorszervezetté nyilvánítják az Antifát.
