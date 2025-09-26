Elítélték az egyik magyarverő antifát

A müncheni felsőbb bíróság öt év börtönre ítélte Hanna S. antifa aktivistát, aki a vád szerint részt vett a 2023-as budapesti embervadászatban, melynek során több járókelőt is súlyosan bántalmaztak csoportosan szélsőbalos bandák – derül ki a német Stern cikkéből. Az ítélet nem jogerős.

Ahogy a Mandiner is többször beszámolt róla,

2023. február 9. és 11. között az Antifamozgalomhoz kötődő elkövetők öt helyszínen csaptak el gyanútlan és ártatlan magyar állampolgárokra, akiket súlyosan bántalmaztak.

A símaszkot viselő támadók összesen kilenc emberre rontottak rá botokkal, viperákkal.

Az első támadás a Nyugati pályaudvaron, egy vonaton, a második a Fővám téren, a harmadik és a negyedik támadás február 10-én, a Gazdagréti téren, valamint a Bank utcában, az ötödik pedig február 11-én, az I. kerületi Mikó utcában történt. A sértettek közül hatan súlyos, hárman könnyű sérüléseket szenvedtek. Az ügyben azóta is perek zajlanak, az egyik gyanúsított, Ilaria Salis azonban segítséggel kicsusszant a magyar igazságszolgáltatás markából. Először ugyanis EP-képviselőnek választatták, majd az képviselőséggel járó mentelmi jog felfüggesztését nem javasolta az ezért felelős európai parlamenti bizottság.