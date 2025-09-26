Ft
Ft
16°C
13°C
Ft
Ft
16°C
13°C
09. 26.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 26.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
szélsőbalos terrorizmus Antifa

Elítélték az egyik magyarverő antifát

2025. szeptember 26. 22:01

Részt vett az embervadászatban, most elítélték.

2025. szeptember 26. 22:01
null

A müncheni felsőbb bíróság öt év börtönre ítélte Hanna S. antifa aktivistát, aki a vád szerint részt vett a 2023-as budapesti embervadászatban, melynek során több járókelőt is súlyosan bántalmaztak csoportosan szélsőbalos bandák – derül ki a német Stern cikkéből. Az ítélet nem jogerős.

Ahogy a Mandiner is többször beszámolt róla, 

2023. február 9. és 11. között az Antifamozgalomhoz kötődő elkövetők öt helyszínen csaptak el gyanútlan és ártatlan magyar állampolgárokra, akiket súlyosan bántalmaztak.

A símaszkot viselő támadók összesen kilenc emberre rontottak rá botokkal, viperákkal.

Az első támadás a Nyugati pályaudvaron, egy vonaton, a második a Fővám téren, a harmadik és a negyedik támadás február 10-én, a Gazdagréti téren, valamint a Bank utcában, az ötödik pedig február 11-én, az I. kerületi Mikó utcában történt. A sértettek közül hatan súlyos, hárman könnyű sérüléseket szenvedtek. Az ügyben azóta is perek zajlanak, az egyik gyanúsított, Ilaria Salis azonban segítséggel kicsusszant a magyar igazságszolgáltatás markából. Először ugyanis EP-képviselőnek választatták, majd az képviselőséggel járó mentelmi jog felfüggesztését nem javasolta az ezért felelős európai parlamenti bizottság.

Nemrég azt is megírtuk: a Magyar Közlöny 2025-ik évi 109-ik számában megjelent kormányrendelet szerint 

pénteken Magyarország terrorizmus elleni nemzeti listája két szervezettel bővült:

  • „Antifa” csoportosulás 
  • Hammerbande / Antifa Ost

Ezt is ajánljuk a témában

A kormányrendelet kimondja:

a listán szereplő csoportok, csoportosulások és szervezetek terrorista csoportnak minősülnek.

Mint ismert, Orbán Viktor nemrég bejelentette, hogy Donald Trump amerikai elnök után ő is kezdeményezni fogja, hogy terrorszervezetnek nyilvánítsák az Antifát.

A kormányfő pénteki bejegyzésében úgy fogalmazott

a mai napon megtesszük az első lépést: terrorszervezetté nyilvánítjuk az Antifa szervezeteket, és a törvény teljes szigorával fogunk lecsapni rájuk.”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitóképünk illusztráció (Fotó: AFP/Odd ANDERSEN)


 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Ergit
2025. szeptember 26. 22:37
Miért nem láthatjuk a pofáját, melyik aljadék volt?
Válasz erre
3
0
Bitrex®
2025. szeptember 26. 22:09
Szanyi kapitány szerint Ilaria Salis "ott se vót".
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!