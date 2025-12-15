Balos válasz a terrorra: szigorítsuk a fegyvertartást!

Elemző: egyetlen óriásplakát is elég lenne, hogy ebbe a mondatba belebukjon a Tisza Párt
Ausztráliában már most is a világ legszigorúbb fegyvertörvényei vannak érvényben, de a Bondi Beach-i tömeges lövöldözés még szigorúbb szabályokhoz vezethet.
Anthony Albanese ausztrál miniszterelnök a helyi fegyvertartás további szigorítását jelentette be, miután vasárnap az ország történetének egyik legsúlyosabb terrortámadása történt Sydney strandján, főleg ünneplő zsidókat célozva, 15 embert lemészárolva. A két tettes, apja és fia a hírek szerint az Iszlám Állam szolgálatában állt.
Az ausztráliai fegyvertartást közel 30 évvel ezelőtt szigorították, miután egy félautomata fegyverekkel felfegyverzett magányos fegyveres 35 embert ölt meg a tasmániai Port Arthur történelmi turisztikai helyszínén – írja a CNN. Az akkori mészárlás sokkolta a korabeli kormányt, és két héten belül új törvények diktáltak szigorú szabályokat arra vonatkozóan, hogy ki birtokolhat és ki nem.
Új-Zéland ugyanezt tette a 2019-es christchurchi mészárlás után, amikor egy ausztrál születésű jobboldali terrorista élőben közvetítette az 51 ember halálát okozó mészárlást a város két mecsetében.
Kevesebb mint egy hónappal a mészárlás után Új-Zéland országos tilalmat vezetett be a félautomata fegyverekre és a gépkarabélyokra. Mindkét ország amnesztiát és fegyver-visszavásárlási programokat indított. Mindkét országban ellenállás támadt, de a kormányok ennek ellenére meghozták a döntéseket.
Ausztrália a világ egyik legalacsonyabb egy főre jutó fegyveres gyilkossági arányával rendelkezett eddig.
2023 júliusa és 2024 júniusa között Ausztráliában mindössze 31 fegyverrel kapcsolatos gyilkosság történt, ami 0,09 gyilkossági arányt jelent 100 000 emberre vetítve, az Ausztrál Kriminológiai Intézet adatai szerint.
A legálisan tartott fegyverek száma azonban több mint két évtizede folyamatosan növekszik, és most, négymillióval, meghaladja az 1996-os szigorítás előtti számot, közölte az Ausztrál Intézet agytrösztje az év elején.
Anthony Albanese ausztrál miniszterelnök hétfőn, a kormány ülése után bejelentette, hogy az állami és területi vezetők megállapodtak a szigorúbb ellenőrzések folytatásában.
Az új szabályok azt jelentenék, hogy csak ausztrál állampolgárok rendelkezhetnek fegyvertartási engedéllyel, és a birtokolható fegyverek száma és típusa korlátozott lenne. A terv értelmében az engedélyek lejárnának, ami gyakrabban tenné szükségessé a fegyvertulajdonosok engedélyhez való alkalmasságának ellenőrzését.
A kormány közleményében azt írta, hogy megkezdődik a lőfegyverek és más fegyverek behozatalának szigorúbb korlátozásával kapcsolatos munka is, beleértve a „3D nyomtatást, az új technológiákat és a nagy mennyiségű lőszer tárolására alkalmas lőfegyver-felszereléseket”. Albanese elmondta, hogy a nemzeti nyilvántartásban a lehető leggyorsabban el fogják végezni a frissítést, bár hangsúlyozta a néha elavult rendszerek összevonásának kihívását.
A vasárnapi sydney-i támadásban részt vevő 50 éves lövöldöző egy fegyverklub tagjaként érvényes hobbi fegyvertartási engedéllyel rendelkezett, közölte a rendőrség.
Chris Minns, a Sydney-t is magába foglaló Új-Dél-Wales miniszterelnöke azt javasolta, hogy a törvényeket módosítsák. „Ha nem vagy gazdálkodó, ha nem foglalkozol mezőgazdasággal, miért van szükséged ezekre a hatalmas fegyverekre, amelyek veszélybe sodorják a lakosságot, és veszélyessé és nehézzé teszik az új-dél-walesi rendőrség életét?” – tette fel a kérdést a tartományi miniszterelnök.
