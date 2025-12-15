Balos válasz a terrorra: szigorítsuk a fegyvertartást!

Anthony Albanese ausztrál miniszterelnök a helyi fegyvertartás további szigorítását jelentette be, miután vasárnap az ország történetének egyik legsúlyosabb terrortámadása történt Sydney strandján, főleg ünneplő zsidókat célozva, 15 embert lemészárolva. A két tettes, apja és fia a hírek szerint az Iszlám Állam szolgálatában állt.

Az ausztráliai fegyvertartást közel 30 évvel ezelőtt szigorították, miután egy félautomata fegyverekkel felfegyverzett magányos fegyveres 35 embert ölt meg a tasmániai Port Arthur történelmi turisztikai helyszínén – írja a CNN. Az akkori mészárlás sokkolta a korabeli kormányt, és két héten belül új törvények diktáltak szigorú szabályokat arra vonatkozóan, hogy ki birtokolhat és ki nem.