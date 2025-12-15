Ft
Ft
4°C
2°C
Ft
Ft
4°C
2°C
12. 15.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 15.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Ausztrália terrorizmus fegyvertartás

Balos válasz a terrorra: szigorítsuk a fegyvertartást!

2025. december 15. 13:35

Ausztráliában már most is a világ legszigorúbb fegyvertörvényei vannak érvényben, de a Bondi Beach-i tömeges lövöldözés még szigorúbb szabályokhoz vezethet.

2025. december 15. 13:35
null

Anthony Albanese ausztrál miniszterelnök a helyi fegyvertartás további szigorítását jelentette be, miután vasárnap az ország történetének egyik legsúlyosabb terrortámadása történt Sydney strandján, főleg ünneplő zsidókat célozva, 15 embert lemészárolva. A két tettes, apja és fia a hírek szerint az Iszlám Állam szolgálatában állt.

Az ausztráliai fegyvertartást közel 30 évvel ezelőtt szigorították, miután egy félautomata fegyverekkel felfegyverzett magányos fegyveres 35 embert ölt meg a tasmániai Port Arthur történelmi turisztikai helyszínén – írja a CNN. Az akkori mészárlás sokkolta a korabeli kormányt, és két héten belül új törvények diktáltak szigorú szabályokat arra vonatkozóan, hogy ki birtokolhat és ki nem.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Több milliárd eurót kaphat Magyarország az Európai Uniótól – de van egy kemény feltétele

Több milliárd eurót kaphat Magyarország az Európai Uniótól – de van egy kemény feltétele
Tovább a cikkhezchevron

Új-Zéland ugyanezt tette a 2019-es christchurchi mészárlás után, amikor egy ausztrál születésű jobboldali terrorista élőben közvetítette az 51 ember halálát okozó mészárlást a város két mecsetében.

Kevesebb mint egy hónappal a mészárlás után Új-Zéland országos tilalmat vezetett be a félautomata fegyverekre és a gépkarabélyokra. Mindkét ország amnesztiát és fegyver-visszavásárlási programokat indított. Mindkét országban ellenállás támadt, de a kormányok ennek ellenére meghozták a döntéseket.

Ausztrália a világ egyik legalacsonyabb egy főre jutó fegyveres gyilkossági arányával rendelkezett eddig.

2023 júliusa és 2024 júniusa között Ausztráliában mindössze 31 fegyverrel kapcsolatos gyilkosság történt, ami 0,09 gyilkossági arányt jelent 100 000 emberre vetítve, az Ausztrál Kriminológiai Intézet adatai szerint.

A legálisan tartott fegyverek száma azonban több mint két évtizede folyamatosan növekszik, és most, négymillióval, meghaladja az 1996-os szigorítás előtti számot, közölte az Ausztrál Intézet agytrösztje az év elején.

Anthony Albanese ausztrál miniszterelnök hétfőn, a kormány ülése után bejelentette, hogy az állami és területi vezetők megállapodtak a szigorúbb ellenőrzések folytatásában.

Az új szabályok azt jelentenék, hogy csak ausztrál állampolgárok rendelkezhetnek fegyvertartási engedéllyel, és a birtokolható fegyverek száma és típusa korlátozott lenne. A terv értelmében az engedélyek lejárnának, ami gyakrabban tenné szükségessé a fegyvertulajdonosok engedélyhez való alkalmasságának ellenőrzését.

A kormány közleményében azt írta, hogy megkezdődik a lőfegyverek és más fegyverek behozatalának szigorúbb korlátozásával kapcsolatos munka is, beleértve a „3D nyomtatást, az új technológiákat és a nagy mennyiségű lőszer tárolására alkalmas lőfegyver-felszereléseket”. Albanese elmondta, hogy a nemzeti nyilvántartásban a lehető leggyorsabban el fogják végezni a frissítést, bár hangsúlyozta a néha elavult rendszerek összevonásának kihívását.

A vasárnapi sydney-i támadásban részt vevő 50 éves lövöldöző egy fegyverklub tagjaként érvényes hobbi fegyvertartási engedéllyel rendelkezett, közölte a rendőrség.

Chris Minns, a Sydney-t is magába foglaló Új-Dél-Wales miniszterelnöke azt javasolta, hogy a törvényeket módosítsák. „Ha nem vagy gazdálkodó, ha nem foglalkozol mezőgazdasággal, miért van szükséged ezekre a hatalmas fegyverekre, amelyek veszélybe sodorják a lakosságot, és veszélyessé és nehézzé teszik az új-dél-walesi rendőrség életét?” – tette fel a kérdést a tartományi miniszterelnök.

Fotó: Saeed KHAN / AFP

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
chief Bromden
2025. december 15. 14:37
Balos logika. Így véletlenül sem találkozhat olyannal, aki meg tudná védeni magát vagy embertársait, ilyen valláskárosult idiótáktól. :(
Válasz erre
0
0
5m007h 0p3ra70r
2025. december 15. 14:25
Autóbalesetben jóval többen veszítik az életüket, azt meg csak mellékesen mondom, hogy a tömegmészárlók is autóznak. Az autózást mégsem akarja szigorítani senki.
Válasz erre
1
0
canadian-deplorable
2025. december 15. 13:59
Én az amerikai rendszer mellett állok: szabad fegyvertartás az Alkotmányban kőbe vésve.
Válasz erre
0
0
palicsi-2
2025. december 15. 13:57
Szigorítani kell! A rendőrök se kapjanak fegyvertartási engedélyt! Sőt, a katonák se! Mindent megold a békés rábeszélés, ugye libsik?
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!