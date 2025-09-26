Ft
Magyarország erőszak Orbán Viktor Antifa

Orbán Viktor: Magyarország sokáig a béke szigete volt, de most a gyűlölet és az erőszak itt kopogtat az ajtónkon

2025. szeptember 26. 08:16

A miniszterelnök legújabb bejegyzésében megerősítette: terrorszervezetté nyilvánítják az Antifát.

2025. szeptember 26. 08:16
null

„A gyűlölet világszerte újra beette magát a politikába. A nyomában verbális agresszió, fizikai erőszak és merényletek járnak” – írta Orbán Viktor miniszterelnök legújabb közösségi oldalán megosztott bejegyzésében. A miniszterelnök kiemelte, hogy Magyarország sokáig a béke szigete volt, de most „a gyűlölet és az erőszak itt kopogtat az ajtónkon”. 

Ezt is ajánljuk a témában

Ott van a koncerteken, ahol kivégzést imitálnak. Ott van a templom kapujában, ahol egy idős szerzetest fenyegetnek. Ott van a politikai gyűléseken, ahol egy felelőtlen alak fegyverrel jelenik meg. És ott van az utcákon, ahol szélsőbaloldali aktivisták ártatlan embereket vernek meg.

– tette hozzá Orbán Viktor és ezen a ponton bejelentette, hogy 

a mai napon megtesszük az első lépést: terrorszervezetté nyilvánítjuk az Antifa szervezeteket, és a törvény teljes szigorával fogunk lecsapni rájuk.”

Kapcsolódó vélemény

Kiss Gábor

Faktum

Idézőjel

Be lehet-e tiltani az Antifát?

Vajon ki vállalja a felelősséget, ha legközelebb ismét ártatlan magyarokat ér erőszak az Antifa nevében?

Nyitókép forrása: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

gyzoltan-2
2025. szeptember 26. 08:57
"„A gyűlölet világszerte újra beette magát a politikába." Ennyi év miniszterelnöki szereplés mellett, után..?! Segítek kimondani: A politikában a gyűlölet, az aljasság, a megtévesztés, a hazudozás, a népek, a lakosság megvezetése állandó, konstans! Emlékeztessem talán arra, hogy a zseniális katonára, államférfire mi mindent hordtak össze,aggattak rá; Ő volt a vérivó korzikai szörnyeteg, stb.stb. mindenesetre az angoloknak bejött Bonaparte Napóleon gyalázása... Ebbe ők mindig is nagyok voltak, Európa mérgezésében! -ma sem cselekszenek másként... -mondanám, hogy Hitlerrel sem jártak el eltérően, de Hitler esetében a prímet már egyértelműen a zsidóság vitte..! A kétségtelenül a zsidósághoz köthető Antifa terrorszervezetté való nyilvánítása nem tűnik megoldhatónak, mert megkérdőjelezné a zsidóság kiváltságos uralkodó helyzetét, hatalmi stabilitását... -már pedig ezt, a zsidóság nem fogja eltűrni... Magyarország kiszolgáltatott helyzetbe lett hozva.., a magyarság végképp!
Válasz erre
0
0
pipa89
2025. szeptember 26. 08:27
Örömmel és megnyugvással konstatálom, hogy szárnyát szegjük az utcai terroristáknak, és ennek az egész neomarxista eltévelyedésnek, ami nevében atifasiszta, módszerében fasiszta.
Válasz erre
0
0
