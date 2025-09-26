Orbán Viktor: Magyarország sokáig a béke szigete volt, de most a gyűlölet és az erőszak itt kopogtat az ajtónkon

Orbán Viktor: A Tisza tervei alapján mindenkinek vagyonbevallást kell majd készítenie!
A kormányfő a Szőlő utcai álhírbotrány kapcsán közölte, nincs kiskorú sértett, az igazgató börtönben van.
A miniszterelnök legújabb bejegyzésében megerősítette: terrorszervezetté nyilvánítják az Antifát.
„A gyűlölet világszerte újra beette magát a politikába. A nyomában verbális agresszió, fizikai erőszak és merényletek járnak” – írta Orbán Viktor miniszterelnök legújabb közösségi oldalán megosztott bejegyzésében. A miniszterelnök kiemelte, hogy Magyarország sokáig a béke szigete volt, de most „a gyűlölet és az erőszak itt kopogtat az ajtónkon”.
Az Ovális Irodában beszélt erről az amerikai elnök.
Ott van a koncerteken, ahol kivégzést imitálnak. Ott van a templom kapujában, ahol egy idős szerzetest fenyegetnek. Ott van a politikai gyűléseken, ahol egy felelőtlen alak fegyverrel jelenik meg. És ott van az utcákon, ahol szélsőbaloldali aktivisták ártatlan embereket vernek meg.
– tette hozzá Orbán Viktor és ezen a ponton bejelentette, hogy
a mai napon megtesszük az első lépést: terrorszervezetté nyilvánítjuk az Antifa szervezeteket, és a törvény teljes szigorával fogunk lecsapni rájuk.”
Vajon ki vállalja a felelősséget, ha legközelebb ismét ártatlan magyarokat ér erőszak az Antifa nevében?
Nyitókép forrása: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán