A Kontroll.hu ebből azt a következtetést vonta le, hogy: “A miniszterelnök a politikai provokációt választotta a közvélemény hergelésére, aminek tökéletes hátteret ad a Magyarországon harcot folytató európai szélsőjobb- és szélsőbal mozgalmak – akiknek a küzdelmét a kormány teszi lehetővé.” A.hu érvelésében tetten érhető, hogy már nem pusztán minden állami szervhez vagy intézményhez köthető problémás körülményt kérnek számon a kormányon, már a szélsőjobboldali és szélsőbaloldali mozgalmak összecsapásait is a kabinet felelősségévé próbálják tenni. Ez azért különösen ellentmondásos, mert a cikk szerzője maga is elismeri: a miniszterelnöknek feltett kérdés az amerikai események, Trump döntése és az ottani politikai klíma kapcsán került elő. Orbán Viktor tehát nem önkényesen emelte be a témát, hanem világosan jelezte, hogy egy nemzetközi problémáról van szó, amelynek magyarországi vonatkozásai is vannak. Emlékeztetett arra, hogy a 2023-as budapesti Antifa támadások során békés embereket vertek össze, egyeseket félholtra, majd az elkövetők közül volt, aki európai parlamenti képviselőként tért vissza a közéletbe, és onnan oktatja Magyarországot a jogállamról. A Kontroll azonban ennek ellenére a kormányt hibáztatja a szélsőségek harcáért, és ezzel nemcsak a miniszterelnököt, de saját logikáját is hiteltelenné teszi, hiszen a felelősséget épp annál akarja elkenni, aki a probléma kezelésére politikai válaszlépést javasolt.

A portál tovább megy: „Nincs olyan, hogy Antifa”, mintha a mozgalom csupán a jobboldali fantázia által kitalált ellenség lenne. Ez a narratíva azonban figyelmen kívül hagyja a tényeket, hiszen, hogy messzebb nem is menjünk, a 2023-as budapesti támadások vádiratai, a nemzetközi elfogatóparancsok és a magyar bíróságokon zajló perek mind azt bizonyítják, hogy szervezett és tudatos Antifa-akciókról van szó, amelyek mögött valós szereplők, valós bűncselekmények és valós áldozatok állnak. Orbán Viktor figyelmeztetése tehát nem légből kapott, nem a semmiből kitalált politikai üzenet, hanem a magyar társadalom biztonsága érdekében tett lépés, amely a megtörtént eseményekből indul ki. A Kontroll.hu kritikája így sokkal inkább tűnik ideológiai motivációjú támadásnak, mint tényszerű elemzésnek. Ha komolyan vesszük a sajtó feladatát, akkor a valóságot kellene feltárni, nem pedig a tények tagadásával torz képet festeni a nyilvánosság számára. Lehet persze beszélni arról, hogy szervezetileg mennyire laza képződmény az Antifa, de hogy tagjainál egyértelműen meglevő identitásról van stzó, amely nevében sok mindent, időnként gyalázatos tetteket, követnek el, nem lehet vitatni.

Jogilag valóban nem egyszerű kérdés, hogy miként lehetne egy decentralizált, nemzetközi és laza hálózatban működő mozgalmat terrorszervezetként besorolni. Az Egyesült Államokban is vita övezi Trump döntését, hiszen a terror listára helyezés általában jól körülhatárolható külföldi szervezetekre vonatkozik. Ugyanakkor a minősítés politikai üzenete egyértelmű: ha egy mozgalom erőszakot alkalmaz, ha az utcán békés járókelőkre támadnak, és a félelemkeltés a működésének természetes része, akkor azt az állampolgárok védelmében fel kell számolni.

A magyar közvélemény számára is világos, hogy az Antifa akciói túlmutattak a politikai véleménynyilvánításon, és a valóságban a szervezett erőszak formáját öltötték. A miniszterelnök kijelentése tehát nem a szabad viták elfojtását, hanem épp az állampolgárok biztonságának garantálását célozza. Ez az a dimenzió, amelyet a Kontroll.hu cikke elhallgat, amikor pusztán politikai hisztériakeltésként állítja be Orbán szavait. A kérdés sokkal mélyebb: egy demokratikus államnak joga és kötelessége fellépni azokkal szemben, akik erőszakkal akarnak beleszólni a közéletbe.

Orbán Viktor kijelentése tehát nem kiragadott politikai húzás, hanem illeszkedik abba a nemzetközi trendbe, amelyben a kormányok egyre határozottabban próbálják megfékezni a radikális politikai erőszakot. A Kontroll.hu vádjai – miszerint „nincs olyan, hogy Antifa”, illetve hogy Orbán valójában erőszakot akar szítani – ezért nem állják ki a valóság próbáját. A miniszterelnök célja ezzel szemben éppen az, hogy világossá tegye: a politikai szélsőségek erőszaka nem elfogadható, és a magyar állam minden eszközzel köteles fellépni ellene. Ez a szándék nem provokáció, hanem felelős kormányzati magatartás, amely a közbiztonságot helyezi előtérbe. Ha az ellenzéki sajtó ezt támadásként mutatja be, azzal valójában nem a kormányt, hanem a magyar emberek biztonságát relativizálja. Ha az ellenzéki sajtó ezt támadásként mutatja be, akkor érdemes feltenni a kérdést: vajon ki vállalja a felelősséget, ha legközelebb ismét ártatlan magyarokat ér erőszak az Antifa nevében?”