Orbán Viktor történelmi bejelentést tett: Terrorszervezetté nyilvánítják az antifát Magyarországon! (VIDEÓ)

Éppen ezért nem boldogok, amikor erről beszélni kell, és inkább Magyarországot támadják.

A migráción kívül magunkon kívül senki másban nem bízom – mondta Orbán Viktor. A Tisza is minden migrációs javaslatot megszavazott Brüsszelben, többek között a migránsoknak járó emelt összegű támogatásokat is. Mi azért hagytuk el az Európai Néppártot, mert nem értettünk egyet a migráció kérdésében, a Tisza pedig bement az EPP-be – mondta.

Ebben segít a nemzeti konzultáció

Az egykulcsos adó azért népszerű Magyarországon, mert aki tízszer többet keres, az tízszer többet fizet – mondta Orbán Viktor. A többkulcsos adó visszaélésekre ad okot, nagyobb bürokráciát igényel – tette hozzá. Kipróbáltuk a korábbi rendszert, és nem jött be. A Tisza szavazóinak több mint a fele progresszív adót szeretne – közölte a kormányfő. Az, hogy a pártalelnök elszólta magát, az a párttagok valós véleménye volt. Szólt arról is, hogy a Tisza alelnökének szavai alapján a párt már a választás előtt bevallota, hogy hazugságokkal akarnak nyerni, míg Gyurcsány ezt csak a választás után közölte.