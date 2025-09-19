Ft
09. 19.
péntek
Jó reggelt , Magyarország kormányfő Orbán Viktor

Orbán Viktor történelmi bejelentést tett: Terrorszervezetté nyilvánítják az antifát Magyarországon! (VIDEÓ)

2025. szeptember 19. 07:04

Orbán Viktor kormányfő a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! – című műsorában péntek reggel többek között elmondta, Németország jól láthatóan nem tudta megoldani a migrációs problémát. Orbán Viktor rámutatott arra is, hogy teljesen elképesztő Ruszin-Szendi Romulusz fegyveres botránya és az ahhoz adott kommentár.

2025. szeptember 19. 07:04
null
Kovács András
Kovács András

Orbán Viktor a beszélgetés elején azt mondta, amikor a németek azt mondták, hogy ők meg tudják oldani a menekültválságot, de azóta tönkrement az autóiparuk, óriási hiteleket vesznek fel. Azt gondoltuk, hogy a németek tényleg meg tudják oldani a migrációs válságot, de minket ez akkor sem érdekelt – tette hozzá. A kormányfő közölte, hogy Röszkén derült ki, hogy az egész mögött Soros György szervezeteinek a hálózata működik. 

Orbán
Orbán Viktor aktuális kérdéseőkről nyilatkozik

Magyarország megvédte magát a migrációs válságtól, de akkor szembesültem a problémával, amikor ellátogattam a különféle menekülttáborokba. Biztos voltam benne, akármit is mondanak a németek, ez nekünk nem jó.

Végül Németország is megváltozott, és nem tudta megoldani ez a problémát – közölte. 

Orbán Viktor: Ahová beengedték a migránsokat, ott jelentősen romlott a közbiztonság

Orbán Viktor szerint ahová beengedték a migránsokat, ott jelentősen romlott a közbiztonság, a nyílt utcai összecsapások az élet részei lettek. Ezt a hibát nem lehet kijavítani, olyan mint a Bokros-csomag, amiért rengeteg gyerek nem született meg – tette hozzá. A kormányfő szerint a svéd miniszterelnök régóta köszörüli a nyelvét Magyarországon. Valójában a svéd politika agresszív és kioktató jellegű, és a magyarok ezt rosszul tűrik. Miközben a svéd városokban tombol az erőszak, több mint 300 robbantásos bűncselekmény történt, a kormány nem tud úrrá lenni a helyzeten – ismertette. Ezeket a migránsokat valaki beengedte, és ezért nem akarja vállalni senki a felelősséget – tette hozzá. 

Éppen ezért nem boldogok, amikor erről beszélni kell, és inkább Magyarországot támadják. 

A migráción kívül magunkon kívül senki másban nem bízom – mondta Orbán Viktor. A Tisza is minden migrációs javaslatot megszavazott Brüsszelben, többek  között a migránsoknak járó emelt összegű támogatásokat is. Mi azért hagytuk el az Európai Néppártot, mert nem értettünk egyet a migráció kérdésében, a Tisza pedig bement az EPP-be – mondta. 

Ebben segít a nemzeti konzultáció

Az egykulcsos adó azért népszerű Magyarországon, mert aki tízszer többet keres, az tízszer többet fizet – mondta Orbán Viktor. A többkulcsos adó visszaélésekre ad okot, nagyobb bürokráciát igényel – tette hozzá. Kipróbáltuk a korábbi rendszert, és nem jött be. A Tisza szavazóinak több mint a fele progresszív adót szeretne – közölte a kormányfő. Az, hogy a pártalelnök elszólta magát, az a párttagok valós véleménye volt. Szólt arról is, hogy a Tisza alelnökének szavai alapján a párt már a választás előtt bevallota, hogy hazugságokkal akarnak nyerni, míg Gyurcsány ezt csak a választás után közölte. 

A nemzeti konzultáció eddig minden alkalommal segítettek abban, hogy a valós kérdések napvilágra kerüljenek, és így lesz ez az adózás ügyében is – mondta Orbán Viktor. A kormányfő részletesen ismertette, hogy az egyes ágazatokban mekkora veszteséget jelentene az embereknek a Tisza-adó. Tájékoztatott: a Tisza-adó 

  • a pedagógusoknak 374 ezer, 
  • az ápolóknak 280 ezer, 
  • egy rendőrnek 154 ezer, 
  • a katonáknak 476 ezer, 
  • az orvosoknak pedig 3 millió 172 ezer forint többletadóval járna évente. 

A mi kormányunk nem egyedekben gondolkozik, hanem családokat, és az adórendszerenek ehhez igazodnia kell – tette hozzá.

 A középpontban a család áll, és ezért van családi adórendszer. 

A kormány nem a családi pótlékot, hanem a munkához kapcsolódó kedvezményeket növeli. Így egyre több közösségben indult meg a középosztályosodás, a cigányok körében is. 

Orbán Viktor a nyugdíjasok helyzetéről azt mondta, hogy még 2010-ben született egy megállapodás, hogy a nyugdíjak értékét megvédik. Ezt azóta mindig megtörtént – tette hozzá. Novemberben korrigál mindig a kormány ezen a területen,ha a vártnál nagyobb az infáció. Mindezek mellett a 13. havi nyugdíjat is visszaadta az időseknek ez a kormány. 

Nem fenyegethet senkit a volt vezérkari főnök

Ha a politikusok azért akarnak fegyvert hordani, mert fenyegetik őket, akkor nekem ágyút kéne vinnem. Nem hordhat magával egy értelmes ember fegyvert, ha közösségbe megy – mondta Orbán Viktor. Neki viszket a tenyere, meg le tudná ezt rendezni – ezt nyilatkozta a volt vezérkari főnök. 

Egy volt vezérkari főnök sem fenyegethet bárkit, nem áll a többi állampolgár felett, és nem illetik meg különleges jogok azért mert veérkari főnök volt.

 Se az alkotmányba, se egyik törvénybe sem, hogy a vezérkari főnök lerendezhet dolgokat – közölte Orbán Viktor. 

Örültem, hogy Trump elnök így döntött, így kezdeményezni fogom, hogy az antifát az amerikai mintára terrorszervezetnek minősítsük – jelentette be Orbán Viktor. 

A miniszterelnök emlékeztetett arra is, hogy a vízumügyben a büntetéseket korábban eltörölték: még Donald Trump elnökjelöltjeként állapodtak meg arról, hogy a büntetéseket kitörlik a rendszerből, és Trump az ígéretét betartotta. Orbán hangsúlyozta, hogy a barátság a politikában is fontos szerepet játszik.

Nyitókép: Miniszterelnöki Sajtóiroda / Fischer Zoltán / MTI

 

