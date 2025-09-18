Orbán Viktornak lett igaza: no-go zónák és erőszakhullám lett a multikultizás ára Svédországban

Írja a svéd miniszterelnök, hogy Orbánnak nincs igaza. Való igaz – nincs. A helyzet még sokkal rosszabb
Olyan listákat vezet Svédország, melyeken senki sem akar első lenni. Varga Mátyás Zsolt írása.
Az MCC Brussels már tavaly arról készített jelentést, amit most Ulf Kristersson minden áron tagad.
Ahogy azzal a Mandineren is foglalkoztunk, Ulf Kristersson svéd miniszterelnök a közelmúltban Magyarországot bírálta a jogállamiság hiánya miatt. Válaszul
Orbán Viktor miniszterelnök szeptember 15-én Sátoraljaújhelyen felszólalva rámutatott, hogy Kristersson saját országa az összeomlás szélén áll.
Svédország bűnözői statisztikáira – és a Die Weltre – hivatkozva Orbán Viktor kiemelte az alábbi trendeket:
A nemzetközi sajtó rendszeresen beszámol Svédország gyors hanyatlásáról, amely Európa egyik legbiztonságosabb helyéből egy erőszakkal, rendetlenséggel és következmények nélküliséggel sújtott országgá vált. Ahogy a migráció, úgy a káosz és törvénytelenség sem ismer határokat Svédországban. Hiába akarja a svéd elit – köztük az elvileg konzervatív miniszterelnök – szőnyeg alá söpörni a problémát az MCC Brussels egy korábbi jelentése is egyértelműen mutatja, mekkora a baj Svédországban.
Svédország, a hajdani skandináv jóléti modell mintaképe, ma már inkább figyelmeztetésként szolgál a multikulturalizmus kudarcára,
Göran Adamson szociológus professzor elemzés részletesen feltárja, hogyan változott át a homogén társadalom egy erőszakos, polarizált közösséggé a tömeges bevándorlás következményeként. A Multiculturalism in Flames – Sweden's Rude Awakening című tanulmány nem csupán statisztikákat sorol fel, hanem a társadalmi kohézió összeomlásának mélyebb okait boncolgatja.
Ezt is ajánljuk a témában
Olyan listákat vezet Svédország, melyeken senki sem akar első lenni. Varga Mátyás Zsolt írása.
Adamson a bevezetőben idézi Tage Erlandert, a svéd szociáldemokrata miniszterelnököt, aki 1965-ben még „szerencsésnek” nevezte a svédek homogenitását. Ez a konszenzus azonban a 70-es években kezdett megrepedezni, amikor a kormány hivatalosan is a multikulturalizmus felé fordult. A professzor hangsúlyozza: ez az ideológia nem csupán a toleranciát jelenti, hanem aktívan elősegíti a kulturális különbségek hangsúlyozását, ami végül szétzilálta a társadalmi egységet.
A valóság gyorsan utolérte az idealizmust. Malmö, a bevándorlók által erősen érintett város, ma már a probléma szimbóluma: 2008-as Rosengård-i zavargások, 2013-as Husby-féle éjszakai fosztogatás, és a 2022-es húsvéti lázongások mind-mind a multikulturalizmus árnyoldalait mutatják.
Adamson statisztikákkal támasztja alá:
2013 és 2017 között a gyilkosságok, emberölések és kísérletek kétharmadát bevándorlók vagy azok gyermekei követték el. A külföldön születettek 2,5-szer nagyobb valószínűséggel gyanúsítottak bűncselekményekben, mint a svéd őslakosok.
Az erőszakos bűnözés robbanásszerűen nőtt:
2017 óta évente több mint 300 lövöldözés, Stockholm fegyveres gyilkossági rátája pedig Londonénál 30-szor magasabb.
A tanulmány konklúziója egyértelmű: Svédország multikulturalizmusa kudarc, amely társadalmi szétesést okozott, no-go zónákat teremtett, és a demokráciát fenyegeti.
A teljes jelentés elérhető az MCC Brussels oldalán.
A jelentés mellett egy mélyre ásó podcast is bemutatja, hogy Svédország hogyan ment keresztül olyan radikális átalakuláson az elmúlt években, amelyet az erőszakos bűnözés növekedése, a politikai feszültségek és a kulturális összecsapások jellemeznek.
Nyitókép forrása: Jonathan NACKSTRAND / AFP
Ezt is ajánljuk a témában
Szép kis történelmi párhuzamot vezet le Ulf Kristersson, de az valahogy kimaradt belőle, hogy Ukrajna mit tett a Barátság vezetékkel.
***