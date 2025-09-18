Orbán Viktornak lett igaza: no-go zónák és erőszakhullám lett a multikultizás ára Svédországban

Ahogy azzal a Mandineren is foglalkoztunk, Ulf Kristersson svéd miniszterelnök a közelmúltban Magyarországot bírálta a jogállamiság hiánya miatt. Válaszul

Orbán Viktor miniszterelnök szeptember 15-én Sátoraljaújhelyen felszólalva rámutatott, hogy Kristersson saját országa az összeomlás szélén áll.

Svédország bűnözői statisztikáira – és a Die Weltre – hivatkozva Orbán Viktor kiemelte az alábbi trendeket:

a svéd bűnözői hálózatok gyerekeket használnak fel gyilkosságokra, abban a tudatban, hogy az igazságszolgáltatás nem fogja őket felelősségre vonni,

több mint 280 kiskorú lányt tartóztattak le gyilkosságért, családjaik félelemben élnek.

A nemzetközi sajtó rendszeresen beszámol Svédország gyors hanyatlásáról, amely Európa egyik legbiztonságosabb helyéből egy erőszakkal, rendetlenséggel és következmények nélküliséggel sújtott országgá vált. Ahogy a migráció, úgy a káosz és törvénytelenség sem ismer határokat Svédországban. Hiába akarja a svéd elit – köztük az elvileg konzervatív miniszterelnök – szőnyeg alá söpörni a problémát az MCC Brussels egy korábbi jelentése is egyértelműen mutatja, mekkora a baj Svédországban.