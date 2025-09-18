Ft
09. 18.
csütörtök
Göran Adamson Svédország Magyarország migráció multikulturalizmus MCC Brussels Orbán Viktor Ulf Kristersson

Orbán Viktornak lett igaza: no-go zónák és erőszakhullám lett a multikultizás ára Svédországban

2025. szeptember 18. 14:23

Az MCC Brussels már tavaly arról készített jelentést, amit most Ulf Kristersson minden áron tagad.

2025. szeptember 18. 14:23
null

Ahogy azzal a Mandineren is foglalkoztunk, Ulf Kristersson svéd miniszterelnök a közelmúltban Magyarországot bírálta a jogállamiság hiánya miatt. Válaszul

Orbán Viktor miniszterelnök szeptember 15-én Sátoraljaújhelyen felszólalva rámutatott, hogy Kristersson saját országa az összeomlás szélén áll.

Svédország bűnözői statisztikáira – és a Die Weltre – hivatkozva Orbán Viktor kiemelte az alábbi trendeket: 

  • a svéd bűnözői hálózatok gyerekeket használnak fel gyilkosságokra, abban a tudatban, hogy az igazságszolgáltatás nem fogja őket felelősségre vonni,
  • több mint 280 kiskorú lányt tartóztattak le gyilkosságért, családjaik félelemben élnek.

A nemzetközi sajtó rendszeresen beszámol Svédország gyors hanyatlásáról, amely Európa egyik legbiztonságosabb helyéből egy erőszakkal, rendetlenséggel és következmények nélküliséggel sújtott országgá vált. Ahogy a migráció, úgy a káosz és törvénytelenség sem ismer határokat Svédországban. Hiába akarja a svéd elit – köztük az elvileg konzervatív miniszterelnök –  szőnyeg alá söpörni a problémát az MCC Brussels egy korábbi jelentése is egyértelműen mutatja, mekkora a baj Svédországban. 

Svédország, a hajdani skandináv jóléti modell mintaképe, ma már inkább figyelmeztetésként szolgál a multikulturalizmus kudarcára,

Göran Adamson szociológus professzor elemzés részletesen feltárja, hogyan változott át a homogén társadalom egy erőszakos, polarizált közösséggé a tömeges bevándorlás következményeként. A Multiculturalism in Flames – Sweden's Rude Awakening című tanulmány nem csupán statisztikákat sorol fel, hanem a társadalmi kohézió összeomlásának mélyebb okait boncolgatja. 

A homogén Svédország vége: egy gyilkos ideológia diadala

Adamson a bevezetőben idézi Tage Erlandert, a svéd szociáldemokrata miniszterelnököt, aki 1965-ben még „szerencsésnek” nevezte a svédek homogenitását. Ez a konszenzus azonban a 70-es években kezdett megrepedezni, amikor a kormány hivatalosan is a multikulturalizmus felé fordult. A professzor hangsúlyozza: ez az ideológia nem csupán a toleranciát jelenti, hanem aktívan elősegíti a kulturális különbségek hangsúlyozását, ami végül szétzilálta a társadalmi egységet.

A valóság gyorsan utolérte az idealizmust. Malmö, a bevándorlók által erősen érintett város, ma már a probléma szimbóluma: 2008-as Rosengård-i zavargások, 2013-as Husby-féle éjszakai fosztogatás, és a 2022-es húsvéti lázongások mind-mind a multikulturalizmus árnyoldalait mutatják.

Adamson statisztikákkal támasztja alá:

2013 és 2017 között a gyilkosságok, emberölések és kísérletek kétharmadát bevándorlók vagy azok gyermekei követték el. A külföldön születettek 2,5-szer nagyobb valószínűséggel gyanúsítottak bűncselekményekben, mint a svéd őslakosok.

Az erőszakos bűnözés robbanásszerűen nőtt:

2017 óta évente több mint 300 lövöldözés, Stockholm fegyveres gyilkossági rátája pedig Londonénál 30-szor magasabb.

A tanulmány konklúziója egyértelmű: Svédország multikulturalizmusa kudarc, amely társadalmi szétesést okozott, no-go zónákat teremtett, és a demokráciát fenyegeti.

A teljes jelentés elérhető az MCC Brussels oldalán. 

A jelentés mellett egy mélyre ásó podcast is bemutatja, hogy Svédország hogyan ment keresztül olyan radikális átalakuláson az elmúlt években, amelyet az erőszakos bűnözés növekedése, a politikai feszültségek és a kulturális összecsapások jellemeznek.

Nyitókép forrása: Jonathan NACKSTRAND / AFP

***

 

