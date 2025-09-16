Ft
Magyarország Rétvári Bence Belügyminisztérium Ulf Kristersson

Csattanós választ kapott az Orbán Viktort hazugsággal vádoló svéd miniszterelnök

2025. szeptember 16. 12:01

„Ulf Kristersson jobban tenné, ha előbb meghallgatná saját rendőrkapitányát, mielőtt magas lóról kioktat másokat” – fogalmazott a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára.

2025. szeptember 16. 12:01
null

Ulf Kristersson svéd miniszterelnök nem Orbán Viktor miniszterelnökkel vitatkozik, hanem a saját rendőrkapitányával – jelentette ki a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára kedden a kiskorúak svédországi bűnözésével kapcsolatban. Rétvári Bence Facebook-oldalán azt írta, a svéd politikus jobban tenné, ha előbb meghallgatná saját rendőrkapitányát, „mielőtt magas lóról kioktat másokat”, utána ő sem tagadná le a migráció veszélyeit.

Az államtitkár posztjában azt írta, Petra Lundh svéd országos rendőrkapitány egy évvel ezelőtt egy interjúban elmondta: a nagymértékű bevándorlásnak és a sikertelen integrációnak a következtében megnőtt a szervezett bűnözés, 8 hónap alatt 186 lövöldözés történt, amiben 31-en haltak meg és megháromszorozódott a gyilkossággal gyanúsított gyerekek száma.

Nem Orbán Viktor mondta, nem mi magyarok mondtuk, hanem a svéd országos rendőrkapitány” 

– mutatott rá a politikus.

Megháromszorozódott a halálos kimenetelű lövöldözések száma

Hozzátette, Gunnar Strömmer svéd igazságügy-miniszter arról számolt be, hogy 2012 és 2022 között megháromszorozódott a halálos kimenetelű lövöldözések száma Svédországban.

Rétvári Bence közölte, „ezek után Ulf Kristersson annyival lerendezi Orbán Viktor szavait, hogy »Ezek felháborító hazugságok«”. Az államtitkár szerint olcsó válasz, hogy a svéd kormányfő elismétli „azt a liberális mantrát, hogy Magyarországon leépült a jogállam”.

Épp fordítva: itt lehet szabadon beszélni, akár a migráció veszélyeiről is – hangsúlyozta Rétvári Bence, azt kérdezve: az talán a jogállam megerősödése Svédországban, ha no-go zónák jönnek létre, és kétnaponta van egy alvilági robbantás vagy késelés. Rögzítette, nincs jogállam biztonság nélkül, és a tömeges migráció megroppantotta a nyugat-európai nagyvárosok biztonságát. Rétvári Bence azt írta: 

tiszteljük Svédországot, de mi is tiszteletet várunk el”.

Úgy folytatta, látják, nincsenek könnyű napjai a svéd miniszterelnöknek. Ha Orbán Viktornak nem hisz – közölte – , higgyen a saját polgárainak: a francia Ipsos felmérése szerint a svédek több mint 60 százaléka tart attól, hogy bűncselekmény vagy erőszak áldozata lesz, míg Magyarországon ez az arány kevesebb mint 10 százalék.

Talán jobb lenne, ha a következő kormányülésen a magyar sikeres bevándorlásellenes politikát tanulmányozná, nem pedig a közösségi médiában üzengetne – javasolta Ulf Kristerssonnak, hozzátéve, szívesen látják egy munkalátogatásra a tízéves magyar határkerítésnél.

(MTI)

A fotó illusztráció: MTI/EPA/Arie Kievit

 

johann07
2025. szeptember 16. 14:35
Bocs: dalát.
johann07
2025. szeptember 16. 14:35
Von der Leyennek meg ajánlanám Kovács Kati dslát : Most kéne abba hagyni, elfutni elrohanni....................
johann07
2025. szeptember 16. 14:33
Már az ABBA szerint is ABBA kéne hagyni ezt a felfordulást Svédországban.
salátás
2025. szeptember 16. 14:31
Cs72 2025. szeptember 16. 14:20 ---------- látom a fogyatékos egy darab idegen nyelven sem beszél, csak másol és másol és másol.... legalább egy fordítóprogramba betennéd különösen a második mondatot
