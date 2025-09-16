Csattanós választ kapott az Orbán Viktort hazugsággal vádoló svéd miniszterelnök

Hozzátette, Gunnar Strömmer svéd igazságügy-miniszter arról számolt be, hogy 2012 és 2022 között megháromszorozódott a halálos kimenetelű lövöldözések száma Svédországban.

Rétvári Bence közölte, „ezek után Ulf Kristersson annyival lerendezi Orbán Viktor szavait, hogy »Ezek felháborító hazugságok«”. Az államtitkár szerint olcsó válasz, hogy a svéd kormányfő elismétli „azt a liberális mantrát, hogy Magyarországon leépült a jogállam”.

Épp fordítva: itt lehet szabadon beszélni, akár a migráció veszélyeiről is – hangsúlyozta Rétvári Bence, azt kérdezve: az talán a jogállam megerősödése Svédországban, ha no-go zónák jönnek létre, és kétnaponta van egy alvilági robbantás vagy késelés. Rögzítette, nincs jogállam biztonság nélkül, és a tömeges migráció megroppantotta a nyugat-európai nagyvárosok biztonságát. Rétvári Bence azt írta:

tiszteljük Svédországot, de mi is tiszteletet várunk el”.

Úgy folytatta, látják, nincsenek könnyű napjai a svéd miniszterelnöknek. Ha Orbán Viktornak nem hisz – közölte – , higgyen a saját polgárainak: a francia Ipsos felmérése szerint a svédek több mint 60 százaléka tart attól, hogy bűncselekmény vagy erőszak áldozata lesz, míg Magyarországon ez az arány kevesebb mint 10 százalék.