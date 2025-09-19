Az ügyvéd is elismerte: Ruszin-Szendi Romulusz nem vihetett volna magával fegyvert a tiszás gyűlésre

Ahogy arról beszámoltunk, hétfőn nyilvánosságra került egy videó a Tisza Párt hajdúsámsoni fórumáról, amelyen Ruszin-Szendi Romulusz beszélt. A felvételen látható, hogy a politikus felsője alatt egy pisztolytáska körvonalai rajzolódnak ki.

Később Ruszin-Szendi és Magyar Péter is elismerte, hogy a volt vezérkari főnök fegyverrel érkezett a rendezvényre.

Ruszin-Szendi korábban, egy siófoki fórumon tett kijelentései is – miszerint „viszket a tenyerem, és ki is vagyok képezve rá. Meg tudnám csinálni!” – nagy vihart kavartak.

Csütörtökön kiderült, hogy a rendőrség visszavonta Ruszin-Szendi fegyverviselési engedélyét, és rendőrök a politikus otthonában lefoglalták a fegyverét. Ruszin-Szendi a Facebookon számolt be az eljárásról, amely szabálysértés gyanújával indult ellene.

A rendőrség közlése szerint a 2025. május 8-i szeghalmi rendezvény kapcsán több feljelentés érkezett, ezért a Szeghalmi Rendőrkapitányság vizsgálatot indított, de az eljárás részleteiről nem nyilatkoznak. Szendrői Dávid ügyvéd a HVG-nek kifejtette, hogy