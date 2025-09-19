Ft
Ft
22°C
14°C
Ft
Ft
22°C
14°C
09. 19.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 19.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Ruszin-Szendi Romulusz Tisza Párt Magyar Péter lőfegyver

Az ügyvéd is elismerte: Ruszin-Szendi Romulusz nem vihetett volna magával fegyvert a tiszás gyűlésre

2025. szeptember 19. 06:05

A törvények szerint nyilvános gyűlésen senkinél sem lehet fegyver.

2025. szeptember 19. 06:05
null

Ahogy arról beszámoltunk, hétfőn nyilvánosságra került egy videó a Tisza Párt hajdúsámsoni fórumáról, amelyen Ruszin-Szendi Romulusz beszélt. A felvételen látható, hogy a politikus felsője alatt egy pisztolytáska körvonalai rajzolódnak ki.

Később Ruszin-Szendi és Magyar Péter is elismerte, hogy a volt vezérkari főnök fegyverrel érkezett a rendezvényre.

Ruszin-Szendi korábban, egy siófoki fórumon tett kijelentései is  – miszerint „viszket a tenyerem, és ki is vagyok képezve rá. Meg tudnám csinálni!” – nagy vihart kavartak. 

Csütörtökön kiderült, hogy a rendőrség visszavonta Ruszin-Szendi fegyverviselési engedélyét, és rendőrök a politikus otthonában lefoglalták a fegyverét. Ruszin-Szendi a Facebookon számolt be az eljárásról, amely szabálysértés gyanújával indult ellene.

A rendőrség közlése szerint a 2025. május 8-i szeghalmi rendezvény kapcsán több feljelentés érkezett, ezért a Szeghalmi Rendőrkapitányság vizsgálatot indított, de az eljárás részleteiről nem nyilatkoznak. Szendrői Dávid ügyvéd a HVG-nek kifejtette, hogy

a gyülekezési jogról szóló törvény tiltja a fegyverviselést nyilvános gyűléseken, illetve az azokra való utazás során, beleértve a fegyverutánzatokat is.

Ahogy arról a Mandiner is írt, szabálysértési törvény szerint a nyilvános rendezvényen lőfegyvert tartó személy rendzavarást követ el, annak ellenére, hogy a fegyvertartási engedély birtokában rejtve magánál tarthatná azt más nyilvános helyeken.

Ezt is ajánljuk a témában

Korábbi beszámolók szerint Ruszin-Szendi más alkalmakon is viselt fegyvert civilként. Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter egy esetet említett, amikor Ruszin-Szendi egy születésnapi vacsorán, egy HM-ingatlanban sem volt hajlandó megválni éles lőfegyverétől, ezért intézkedni kellett vele szemben. Ezek alapján felmerül a gyanú, hogy a politikus más rendezvényeken is fegyvert hordhatott.

Szeptember elején Kötcsén Ruszin-Szendi Romulusznak a Mandiner riportere, Móna Márk tett fel kérdéseket. Amikor a kiszivárgott többkulcsos adótervezetről kérdeztük a Tisza Párt politikusát, fogta magát és nemes egyszerűséggel testi erejét kihasználva ellökte magától az újságírót. Az esettel kapcsolatban Tényi István ügyvéd bejelentést tett a rendőrségen ismeretlen elkövető ellen a 2012. évi C. törvény 339. § (1) bekezdésébe ütköző garázdaság vétség gyanúja miatt.

Nyitókép forrása: képernyőfotó

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Ekrü123
2025. szeptember 19. 07:22
elfújta az ellenszél 2025. szeptember 19. 08:05 "Sikerült megint besétálni az ellenzéki narratíva csapdájába. "- Nem hinném...Erre minden jóérzésű ember azt mondja, hogy helyes, hisz nem normális az aki lakossági fórumra a saját szavazói közé lőfegyverrel megy. Ez egyszerűen nonszensz, ezért is próbálta az ellenzéki médium beadni, hogy az nem is fegyver volt. Mert ez még nekik is sok és tudják, ezt nem nyomják le a választók többségének a torkán.
Válasz erre
2
0
catalina11
2025. szeptember 19. 07:20
Az ügyvéd is elismerte: Ruszin-Szendi Romulusz nem vihetett volna magával fegyvert a tiszás gyűlésre" csak hullámokat vetett a ruhája a vesetájékon. Szily vesetájékán..
Válasz erre
1
0
salátás
2025. szeptember 19. 07:18
elfújta az ellenszél 2025. szeptember 19. 07:05 "rendőrök a politikus otthonában lefoglalták a fegyverét" Sikerült megint besétálni az ellenzéki narratíva csapdájába. Mert ugye a rendőrök egy ellenzéki politikussal szemben, saját otthonában, blablabla. ------------ szerinted csak azért hagyni kellene az ilyesmit, mert tudnak valamiről cikkezni? teljesen mindegy miről, úgyis fognak de nehogymár csak azért elnézzük, mert attól fosunk, hogy az amúgyis hazudozó médiájuk mit fog írni
Válasz erre
2
0
elfújta az ellenszél
2025. szeptember 19. 07:05
"rendőrök a politikus otthonában lefoglalták a fegyverét" Sikerült megint besétálni az ellenzéki narratíva csapdájába. Mert ugye a rendőrök egy ellenzéki politikussal szemben, saját otthonában, blablabla. Miközben RSzR nem politikus, legfeljebb közéleti szereplő, aki politikai ambíciókat fedezett fel magában a kirúgása után.
Válasz erre
0
4
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!