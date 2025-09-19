Döbbenetes kutatási eredmény: a Tisza-szavazók többsége támogatja az adóemelést

A Tisza Párt támogatóinak több mint fele, egészen pontosan 55 százaléka egyetért azzal, hogy a bruttó 416 ezer forint feletti jövedelemmel rendelkezők a jelenleginél magasabb arányú személyi jövedelemadót fizessenek – derül ki a Nézőpont Intézet legfrissebb közvélemény-kutatásából. Ez az eredmény éles ellentétben áll Magyar Péter pártelnök azon törekvésével, hogy cáfolja a többkulcsos adóztatás bevezetésére vonatkozó terveiket.

A Tisza-adó támogatói

Forrás: Nézőpont Intézet

Nemrégiben kiszivárgott egy dokumentum a Tisza Párt környezetéből, amely szerint kormányra kerülésük esetén a bruttó 416 ezer forint feletti jövedelmekre 22 százalékos személyi jövedelemadót vetnének ki. Ezt követte egy felvétel, amelyen Tarr Zoltán, a párt alelnöke egy zártkörű fórumon beszélt a progresszív adóztatás szükségességéről. Magyar Péter azóta minden erejével igyekszik cáfolni a többkulcsos adóemelési terveket, a kiszivárgott elképzelések és a pártelnök állításai közötti ellentmondás azonban zavart kelthetett a szavazók körében.

A Nézőpont Intézet kutatása szerint