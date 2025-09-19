Ft
09. 19.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tisza Párt Tisza-adó Magyar Péter Nézőpont Intézet

Döbbenetes kutatási eredmény: a Tisza-szavazók többsége támogatja az adóemelést

2025. szeptember 19. 07:23

Saját támogatói cáfolták meg Magyar Pétert.

2025. szeptember 19. 07:23
null

A Tisza Párt támogatóinak több mint fele, egészen pontosan 55 százaléka egyetért azzal, hogy a bruttó 416 ezer forint feletti jövedelemmel rendelkezők a jelenleginél magasabb arányú személyi jövedelemadót fizessenek – derül ki a Nézőpont Intézet legfrissebb közvélemény-kutatásából. Ez az eredmény éles ellentétben áll Magyar Péter pártelnök azon törekvésével, hogy cáfolja a többkulcsos adóztatás bevezetésére vonatkozó terveiket.

A Tisza-adó támogatói
Forrás: Nézőpont Intézet

Nemrégiben kiszivárgott egy dokumentum a Tisza Párt környezetéből, amely szerint kormányra kerülésük esetén a bruttó 416 ezer forint feletti jövedelmekre 22 százalékos személyi jövedelemadót vetnének ki. Ezt követte egy felvétel, amelyen Tarr Zoltán, a párt alelnöke egy zártkörű fórumon beszélt a progresszív adóztatás szükségességéről. Magyar Péter azóta minden erejével igyekszik cáfolni a többkulcsos adóemelési terveket, a kiszivárgott elképzelések és a pártelnök állításai közötti ellentmondás azonban zavart kelthetett a szavazók körében.

A Nézőpont Intézet kutatása szerint

a Tisza Párt szavazóinak abszolút többsége – 55 százaléka – támogatná a többkulcsos adóztatást, amely egyes számítások szerint a magyar munkavállalók kétharmadát hátrányosan érintené.

A felmérés alapján a Tisza-szavazók 39 százaléka ellenzi az adóemelést, míg 6 százalékuk nem tudott vagy nem akart állást foglalni a kérdésben.

Módszertan

Az Nézőpont Intézet kutatása 2025. szeptember 8-10. között, 1000 fő telefonos megkérdezésével készült. A minta reprezentatív a 18 évesnél idősebb lakosságra nem, kor, régió, településtípus és iskolai végzettség szerint. 1000 fős mintanagyság és 95 százalékos megbízhatósági szint esetén a mintavételi hiba ± 3,16 százalék.

A Tisza-adó háttere

Mint arról a Mandiner is beszámolt, kiszivárgott egy olyan dokumentum, amely szerint a Tisza Párt drasztikusan megemelné a személyi jövedelemadót. A tervet a párt gazdasági kabinetje állította össze.

Az Index birtokába került belső feljegyzés arról tanúskodik, hogy Magyar Péterék radikális adópolitikai fordulatra készülhetnek. A párt Dálnoki Áron által vezetett gazdasági kabinetje háromkulcsos progresszív szja bevezetését javasolja, amelynek értelmében már

az átlagbér is a 22 százalékos kulcs alá esne, míg a havi 1 millió 250 ezer forint felett keresőknek 33 százalékos adót kellene fizetniük. És ez még közel sem minden: a javaslat szerint az adókedvezmények rendszerét is felülvizsgálnák. Ez érintené a 25 év alatti fiatalok szja-mentességét, a két- és háromgyermekes édesanyák szja-mentességét, és az egész családi adókedvezményt, amivel a családok havi százezrektől eshetnek el.

Etyeki fórumon szólták el magukat Magyar Péter emberei

A tiszás Tarr Zoltán, Magyar Péter alelnöke és Dálnoki Áron, a Tisza kiszivárgott adóprogramjának atyja és a párt gazdasági munkacsoportjának vezetője egy etyeki fórumukon gyakorlatilag gyakorlatilag maguk is bemondták, hogy adóemelésre, azaz többkulcsos adóra készülnek, de csak azért nem beszélnek erről, mert választási kampány van, viszont ha nyernek, akkor utána „mindent lehet”.

Dálnoki a helyszínen még meg is szavaztatta a Tisza párt etyeki összejövetelén megjelenő híveit, majd boldogan állapította meg, hogy 

a tiszások nyolcvan százaléka a többkulcsos adót támogatja. 

Sőt: úgy fogalmazott, hogy csak „egy-két héja” szavazott az egykulcsos adóra.

Ezek után Tarr Zoltán vette át a szót, aki hosszasan magyarázta, hogy a választás előtt sok mindenről nem szabad beszélni, mert abba belebukhat a Tisza. „Választást kell nyerni, és utána mindent lehet.”

A párt alelnöke az egykulcsos adóval kapcsolatban azt mondta, hogy a kormánypártok „el tudták azt mondani, hogy valami az pontosan az ellenkezője annak, ami (...) 

arról van szó, hogy el tudták hitetni, hogy mindenkinek jobb az egykulcsos adó, ami alapvetően – ahogy hallottuk (eközben Tarr Dálnokira mutatott – a szerk.) – abszolút az ellenkezője igaz ennek a dolognak.”

Tarr úgy folytatta: „Ha ma erről beszélgetünk – nem itt, hanem valahol másutt –, akkor nem kérdés az emberek nagy százalékának, hogy természetszerűleg, ha mindenki ugyanannyit fizet, akkor az egy igazságos dolog. Nem?”

Mire a közönségből érkezett a válasz: „Nem!”. Erre Tarr azt mondta, „Na, ez az!”, Dálnoki pedig rávágta: „Pontosan”.

Megjegyzendő, hogy Tarr kérdésfeltevése is félrevezető volt, ugyanis az egykulcsos adó nem azt jelenti, hogy mindenki ugyanannyit fizet, hiszen a magasabb jövedelműek nominálisan több adót fizetnek egykulcsos adó esetén is.

„De ez egy olyan kérdés, amiről beszélgetni kell. 

Most nem lehet erről beszélgetni” 

– tette hozzá.

Tarr azonban megállapította: 

Választást kell nyerni, és utána mindent lehet”.

Készítettünk egy kalkulátort, amellyel kiszámolhatja, hogy ön mennyivel keresne kevesebbet. Eszközünket itt veheti használatba.

Nyitókép forrása: Szigetváry Zsolt / MTI

