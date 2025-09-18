Ft
09. 18.
csütörtök
Tisza Párt Tisza-adó Brüsszel Magyarország Ukrajna Fidesz Orbán Viktor

Orbán Viktor: Brüsszel a Tisza-adóval fizettetné meg Ukrajna támogatását a magyarokkal

2025. szeptember 18. 07:43

A miniszerelnök szerint a nyár jól alakult kormánypártok számára, de senki nem dőlhet hátra.

2025. szeptember 18. 07:43
null

A Tisza-adó bevezetése egy brüsszeli terv része – jelentette ki Orbán Viktor a Fidesz-KDNP balatonfüredi kihelyezett frakcióülésén szerdán a Magyar Nemzet információi szerint. A lap értesülései szerint Orbán Viktor beszédének középpontjában a kormányra és a képviselőcsoportra váró feladatok, valamint a Brüsszelből érkező, Magyarországot fenyegető veszélyek és azok elhárítása állt.

Orbán Viktor a frakciók tagjainak adott helyzetértékelését azzal indította, hogy a nyarat egyértelműen a Fidesz nyerte meg, ezt igazolják a közvélemény-kutatások, elemzések is.

Hátradőlni azonban nem lehet, hiszen az országgyűlési választásokat megelőző ősszel komoly feladatok várnak a kormányra és a Fidesz valamennyi képviselőjére”

– mondta. A lap szerint a kormányfő elmondta: a kabinet intézkedéseinek köszönhetően az átlagbér és a minimálbér a többszörösére nőtt, a reálbérek folyamatosan nőnek, így a családok egyre több pénzből tudnak gazdálkodni, szeptemberben elindult az Otthon Start program, otthonteremtési lehetőséget biztosítva minden első lakásvásárlónak. „A fix 3 százalékos lakáshitel ugyan már most hatalmas népszerűségnek örvend, de rengeteg munka van még azzal, hogy minél szélesebb körhöz eljusson, és hatékonyan működjön ez a hitelprogram” – fogalmazott a Fidesz elnöke.

Nem csak az otthonteremtési támogatás, de az adókedvezmények széles köre is segíti a magyar családokat. A már évek óta működő családtámogatási rendszerben megkétszerezik a családi adókedvezményt, most ősztől pedig újabb adócsökkentések segítik a magyar családokat: az szja-mentesség kiterjesztését a három-, valamint a kétgyermekes anyákra is. Mindezek mellett pedig folyamatosan zajlik a nyugdíjasoknak járó élelmiszer-utalványok postázása, és mindent meg fognak tenni a nyugdíjasok további támogatásáért – hangsúlyozta Orbán Viktor

Nemrég buktatta le saját magát a Tisza párt azzal, hogy kiderült, brutális adóemelésre készülnek”

– fogalmazott a miniszterelnök a magyarokat fenyegető veszélyekről. A Tisza-adó bevezetése a kormányfő szerint végső soron egy brüsszeli terv része, amelynek keretében Ukrajna támogatását és a háborús készülődést kívánja a tagállamokkal finanszíroztatni az európai elit. Magyarország azonban a béke pártján áll, nem kívánjuk pénzzel támogatni a brüsszeli háborús készülődést. Ukrajna uniós csatlakozása pedig komoly veszélyeket jelentene Magyarországra nézve, ez nem valósulhat meg – írta a lap. „Brüsszel követeléseinek továbbra is ellen fogunk állni. Ők pedig kormányváltást akarnak elérni Magyarországon annak érdekében, hogy hazánkat is a háború finanszírozójává tegyék, és Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásait, amiket a magyar kormány blokkol, újraindítsák. Ennek megakadályozásához minden, a teremben ülő képviselő munkájára szükség lesz az elkövetkezendő hónapokban is” – idézte a Magyar Nemzet a miniszterelnököt.

Nyitókép forrása: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

kimirszen
2025. szeptember 18. 08:39
Mesélj Viktor. A román a bolgár egykulcsos adót nem akarja Brüsszel beszántani?
mr-woof-2
2025. szeptember 18. 08:23
Ennyire hülyének nézi orbán a szavazóit, hogy egy ilyen nyilvánvaló bullshit-tel be tudja etetni őket.
kistv
2025. szeptember 18. 08:11
A Tisza-adó bevezetése a kormányfő szerint végső soron egy brüsszeli terv része, amelynek keretében Ukrajna támogatását és a háborús készülődést kívánja a tagállamokkal finanszíroztatni az európai elit. Megint egy kijelentés aminek semmi értelme sincs. Mi köze van a magyar adórendszernek az európai unió költekezéséhez? Ennek azért utánna kérdezhetne a mandiner. De ha már itt tartunk, akkor miért is igénylünk 6900 milliárd forintot hadi fejlesztésre az uniós közös hitel keretében, amikor Orbán kifejtette korábban hogy a közös hitelfelvétel számára elfogadhatatlan.
Picnic Niki
2025. szeptember 18. 07:56 Szerkesztve
Inkább a kölcsönt, amit OV elosztogatott a választás előtt, h megvegye a azokat, akik csak az orrukig látnak, A 22-es választások előtt adott pénz egyik oka annak, h nálunk az egyik a legmagasabb az infláció. OV egy éven belül már négyszer volt Szaud- Arábiában. Gondolom, nem tevéket akar venni a zebrák mellé. :D Megint legyen mit adni 26-ban, ehhez újabb kölcsönt felvenni
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!