Orbán Viktor: Brüsszel a Tisza-adóval fizettetné meg Ukrajna támogatását a magyarokkal

A Tisza-adó bevezetése egy brüsszeli terv része – jelentette ki Orbán Viktor a Fidesz-KDNP balatonfüredi kihelyezett frakcióülésén szerdán a Magyar Nemzet információi szerint. A lap értesülései szerint Orbán Viktor beszédének középpontjában a kormányra és a képviselőcsoportra váró feladatok, valamint a Brüsszelből érkező, Magyarországot fenyegető veszélyek és azok elhárítása állt.

Orbán Viktor a frakciók tagjainak adott helyzetértékelését azzal indította, hogy a nyarat egyértelműen a Fidesz nyerte meg, ezt igazolják a közvélemény-kutatások, elemzések is.

Hátradőlni azonban nem lehet, hiszen az országgyűlési választásokat megelőző ősszel komoly feladatok várnak a kormányra és a Fidesz valamennyi képviselőjére”

– mondta. A lap szerint a kormányfő elmondta: a kabinet intézkedéseinek köszönhetően az átlagbér és a minimálbér a többszörösére nőtt, a reálbérek folyamatosan nőnek, így a családok egyre több pénzből tudnak gazdálkodni, szeptemberben elindult az Otthon Start program, otthonteremtési lehetőséget biztosítva minden első lakásvásárlónak. „A fix 3 százalékos lakáshitel ugyan már most hatalmas népszerűségnek örvend, de rengeteg munka van még azzal, hogy minél szélesebb körhöz eljusson, és hatékonyan működjön ez a hitelprogram” – fogalmazott a Fidesz elnöke.

Nem csak az otthonteremtési támogatás, de az adókedvezmények széles köre is segíti a magyar családokat. A már évek óta működő családtámogatási rendszerben megkétszerezik a családi adókedvezményt, most ősztől pedig újabb adócsökkentések segítik a magyar családokat: az szja-mentesség kiterjesztését a három-, valamint a kétgyermekes anyákra is. Mindezek mellett pedig folyamatosan zajlik a nyugdíjasoknak járó élelmiszer-utalványok postázása, és mindent meg fognak tenni a nyugdíjasok további támogatásáért – hangsúlyozta Orbán Viktor.