Orbán Viktor: Brüsszel a Tisza-adóval fizettetné meg Ukrajna támogatását a magyarokkal

Orbán Viktor megüzente: ide mehetnek a „brüsszeli Tisza-fiúk”
A miniszterelnök azt is világossá tette, hogy mit tehet Ruszin-Szendi Romulusz a fegyverével.
A miniszerelnök szerint a nyár jól alakult kormánypártok számára, de senki nem dőlhet hátra.
A Tisza-adó bevezetése egy brüsszeli terv része – jelentette ki Orbán Viktor a Fidesz-KDNP balatonfüredi kihelyezett frakcióülésén szerdán a Magyar Nemzet információi szerint. A lap értesülései szerint Orbán Viktor beszédének középpontjában a kormányra és a képviselőcsoportra váró feladatok, valamint a Brüsszelből érkező, Magyarországot fenyegető veszélyek és azok elhárítása állt.
Orbán Viktor a frakciók tagjainak adott helyzetértékelését azzal indította, hogy a nyarat egyértelműen a Fidesz nyerte meg, ezt igazolják a közvélemény-kutatások, elemzések is.
Hátradőlni azonban nem lehet, hiszen az országgyűlési választásokat megelőző ősszel komoly feladatok várnak a kormányra és a Fidesz valamennyi képviselőjére”
– mondta. A lap szerint a kormányfő elmondta: a kabinet intézkedéseinek köszönhetően az átlagbér és a minimálbér a többszörösére nőtt, a reálbérek folyamatosan nőnek, így a családok egyre több pénzből tudnak gazdálkodni, szeptemberben elindult az Otthon Start program, otthonteremtési lehetőséget biztosítva minden első lakásvásárlónak. „A fix 3 százalékos lakáshitel ugyan már most hatalmas népszerűségnek örvend, de rengeteg munka van még azzal, hogy minél szélesebb körhöz eljusson, és hatékonyan működjön ez a hitelprogram” – fogalmazott a Fidesz elnöke.
Nem csak az otthonteremtési támogatás, de az adókedvezmények széles köre is segíti a magyar családokat. A már évek óta működő családtámogatási rendszerben megkétszerezik a családi adókedvezményt, most ősztől pedig újabb adócsökkentések segítik a magyar családokat: az szja-mentesség kiterjesztését a három-, valamint a kétgyermekes anyákra is. Mindezek mellett pedig folyamatosan zajlik a nyugdíjasoknak járó élelmiszer-utalványok postázása, és mindent meg fognak tenni a nyugdíjasok további támogatásáért – hangsúlyozta Orbán Viktor.
Nemrég buktatta le saját magát a Tisza párt azzal, hogy kiderült, brutális adóemelésre készülnek”
– fogalmazott a miniszterelnök a magyarokat fenyegető veszélyekről. A Tisza-adó bevezetése a kormányfő szerint végső soron egy brüsszeli terv része, amelynek keretében Ukrajna támogatását és a háborús készülődést kívánja a tagállamokkal finanszíroztatni az európai elit. Magyarország azonban a béke pártján áll, nem kívánjuk pénzzel támogatni a brüsszeli háborús készülődést. Ukrajna uniós csatlakozása pedig komoly veszélyeket jelentene Magyarországra nézve, ez nem valósulhat meg – írta a lap. „Brüsszel követeléseinek továbbra is ellen fogunk állni. Ők pedig kormányváltást akarnak elérni Magyarországon annak érdekében, hogy hazánkat is a háború finanszírozójává tegyék, és Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásait, amiket a magyar kormány blokkol, újraindítsák. Ennek megakadályozásához minden, a teremben ülő képviselő munkájára szükség lesz az elkövetkezendő hónapokban is” – idézte a Magyar Nemzet a miniszterelnököt.
Nyitókép forrása: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
Ezt is ajánljuk a témában
A miniszterelnök azt is világossá tette, hogy mit tehet Ruszin-Szendi Romulusz a fegyverével.
***