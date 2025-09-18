Orbán Viktor megüzente: ide mehetnek a „brüsszeli Tisza-fiúk”

Ezért indított Orbán Viktor nemzeti konzultációt

A miniszterelnök arról is nyilatkozott, hogy miért indul az adókérdésekről nemzeti konzultáció: „Indítjuk a legújabb nemzeti konzultációt, ezúttal adókérdésekről. Az ellenfeleink visítanak, Brüsszeltől a tiszapartig. Titkolóznak, vádaskodnak és feljelentgetnek. Érzik, hogy bajban vannak. Mert mi végre szoktunk nemzeti konzultációt indítani? Azért indítottunk nemzeti konzultációt, mert létre akartunk hozni egymillió munkahelyet. Az ellenfeleink azt mondták ez hülyeség és lehetetlen. Az emberek velünk voltak, ezt a konzultáción el is mondták. Mi pedig megcsináltuk. Azért indítottunk nemzeti konzultációt, mert csökkenteni akartuk a családok rezsiköltségeit. Az ellenfeleink azt mondták ez hülyeség és lehetetlen. Az emberek velünk voltak, ezt a konzultáción el is mondták. Mi pedig megcsináltuk.