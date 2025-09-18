Ft
Ft
21°C
13°C
Ft
Ft
21°C
13°C
09. 18.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 18.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Ruszin-Szendi Romulusz pisztoly bandaháború rendezvény fegyver Orbán Viktor konzultáció

Orbán Viktor megüzente: ide mehetnek a „brüsszeli Tisza-fiúk”

2025. szeptember 18. 07:28

A miniszterelnök azt is világossá tette, hogy mit tehet Ruszin-Szendi Romulusz a fegyverével.

2025. szeptember 18. 07:28
null

Orbán Viktor újfent Facebook-poszttal jelentkezett. A posztban kezdésképp reflektált arra, hogy Ruszin-Szendi Romulusz fegyverrel jelent meg több Tisza-rendezvényen

Pisztollyal legfeljebb bandaháborút lehet nyerni, választást aligha.”

Ezt is ajánljuk a témában

Ezért indított Orbán Viktor nemzeti konzultációt

A miniszterelnök arról is nyilatkozott, hogy miért indul az adókérdésekről nemzeti konzultáció: „Indítjuk a legújabb nemzeti konzultációt, ezúttal adókérdésekről. Az ellenfeleink visítanak, Brüsszeltől a tiszapartig. Titkolóznak, vádaskodnak és feljelentgetnek. Érzik, hogy bajban vannak. Mert mi végre szoktunk nemzeti konzultációt indítani? Azért indítottunk nemzeti konzultációt, mert létre akartunk hozni egymillió munkahelyet. Az ellenfeleink azt mondták ez hülyeség és lehetetlen. Az emberek velünk voltak, ezt a konzultáción el is mondták. Mi pedig megcsináltuk. Azért indítottunk nemzeti konzultációt, mert csökkenteni akartuk a családok rezsiköltségeit. Az ellenfeleink azt mondták ez hülyeség és lehetetlen. Az emberek velünk voltak, ezt a konzultáción el is mondták. Mi pedig megcsináltuk. 

Most azért indítunk nemzeti konzultációt, mert családbarát adóforradalmat indítunk. Adómentes CSED és GYED, SZJA mentesség a három- majd a kétgyermekes édesanyáknak, dupla családi adókedvezmény. Az ellenfeleink megint egy másik úton járnak. 

Emelnék a jövedelemadót és a társasági adót, elvennék a családi kedvezményeket. Ráadásul mindezt titkolják. Ez a Tisza-adó. A nemzeti konzultáción arról dönthetnek az emberek, melyik utat válasszuk: a brüsszeli Tisza-adót vagy a családbarát magyar utat.”

Ezt is ajánljuk a témában

A poszt végén megjegyezte a miniszterelnök, hogy „ha az emberek velünk lesznek, megint meg fogjuk csinálni. Újra és újra. [...]

A brüsszeli Tisza-fiúk pedig mehetnek a csudába.”

Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán / MTI

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Obsitos Technikus
2025. szeptember 18. 08:23
Csak egyetlen dolog miatt érdemes figyelni a Tokahantás gennyerális úrra; a szavai alapján kezd egyre inkább becsavarodni, és akár még egy politikai gyilksságra is képes.
Válasz erre
0
0
ördöngös pepecselés
2025. szeptember 18. 08:00
tegnap belehallgattam a Pöti fórumába, és ő álmodott egy szeretetországot nekem, ahol kolbászból lesz minden, nem csak a kerítés. Le is kapcsoltam mert én csak paradicsomot szeretnék.
Válasz erre
7
0
jostothu
2025. szeptember 18. 07:57
A Miniszterelnök finom úriember. Én azt mondanám: Elmehetnek ezek a retkek a náthás picsába!
Válasz erre
8
0
gyozoporgorugasa
•••
2025. szeptember 18. 07:53 Szerkesztve
Pisztollyal legfeljebb bandaháborút lehet nyerni, választást aligha." 🤣🤣👍👍 Melyik bandaháborút?🤣🤣😂😂 Mekkora tapasztalata van már ebben a viktorunknak.😂😂🤣
Válasz erre
0
12
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!