Már a sajátjainak is gyanús Ruszin-Szendi fegyverügye – érdekes válaszokat adott a fegyverszakértő

A szakértő kimondta Ruszin-Szendi botrányáról: a gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvényen nem lehet fegyvert viselni!
Lomnici Zoltán azt is elmondta, mi vonatkozik a közterületen vagy nyilvános helyen való fegyverviselésre.
A Kaliber főszerkesztője nem tartja kizártnak, azt, hogy Ruszin-Szendi még a honvédség felsővezetőjeként kapott engedélyt önvédelmi célú rövid lőfegyver tartására, ami öt évig érvényes.
Fegyverügyekben jártas szakértőt kérdezett a volt vezérkari főnök fegyverviseléséről a 24.hu. Emlékeztettek, hogy a Ruszin-Szendi Romulusz oldalán dudorodó fegyver(tok) – amellyel egy tiszás lakossági fórumon fényképezték le – számos kérdést felvet:
A lap felidézte, hogy Ruszin-Szendi azt állította, van lőfegyverviselési engedélye, és miután csatlakozott a Tisza Párthoz, rengeteg fenyegetést kapott, de az általuk megkérdezett szakértő szerint azonban
ezt az indokot nem szokták elfogadni az engedélyek kiadásakor, valójában csak az számít, hogy a kérelmező „mennyire van közel a tűzhöz”.
Vass Gábor, a Kaliber magazin főszerkesztője a 24.hu megkeresésére elmondta, „hiába kap valaki halálos fenyegetéseket, az az átlagembernél semmit sem ér. Így egy többszörösen kirabolt dohányboltos sem fog soha éles önvédelmi fegyverre engedélyt kapni”.
A szakértő azt is megjegyezte, hogy az Európai Unióban Magyarországon az egyik legszigorúbb és leglogikátlanabb a fegyverjog.
Önvédelmi célra rövid lőfegyvert – éles pisztolyt/revolvert – gyakorlatilag senki nem tarthat, a kérelmet automatikusan elutasítják.
Ugyanis a jogszabály a veszélyeztetettség bizonyítását írja elő a kérelmezőtől, amit pedig a teljes mérlegelési jogkörrel rendelkező rendőrség nem fog elfogadni.
„A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy még életvédelmi vagy kábítószer-vonalon dolgozó rendőröktől is megtagadják ennek a lehetőségét. Ez alól – Kelet-Európában vagyunk – természetesen kivételnek számítanak a mindenkori politikai vezetők és a hozzájuk kapcsolódó jelentősebb üzletemberek, vadásztársak köre, akik kvázi automatikusan megkapják az engedélyt. Országosan talán 2–3 ezer emberről beszélhetünk” – mondta a szakújságíró, hozzátéve, ezen kívül vannak pár százan, akik a fegyverekkel kapcsolatos munkájuk miatt rendelkeznek ilyen engedéllyel, például lőfegyverjavítók vagy gyártók.
Vass Gábor arra is kitért, nem tartja kizártnak, azt, hogy Ruszin-Szendi nyugállományú tábornok még a honvédség felsővezetőjeként kapott engedélyt önvédelmi célú rövid lőfegyver tartására.
Az engedély öt évre szól, ha lejár, akkor nem hosszabbítják meg automatikusan, hanem újra engedélyeztetni kell
– mutatott rá a Kaliber főszerkesztője.
Ezután hozzátette, hogy Magyar Péter tanácsadójának nyilatkozatából nem egyértelmű a helyzet: egyszer lőfegyverről írt, egyszer pedig önvédelmi eszközről. A kettő nem ugyanaz. „Az utóbbi esetében könnyen lehetséges, hogy csak egy emberélet kioltására alkalmatlan gáz- és riasztófegyverről van szó, ami szabadon tartható, csupán a közterületi viselése kötött engedélyhez. Ráadásul a gáz- és riasztófegyver-viselési engedély megszerzésének csak a nagykorúság és a büntetlen előélet a feltétele, azt a 2700 forintos igazgatási szolgáltatási díj megfizetése után automatikusan megadják” – fűzte hozzá Vass.
A 24.hu arra is kíváncsi volt, hogy szabad-e egy lakossági fórumon fegyvert viselnie annak, aki rendelkezik fegyverviselési engedéllyel. Vass Gábor erre azt felelte,
a hatályos jogszabályok alapján a gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó eseményen, tehát például egy tömegtüntetésen nem viselhető fegyver. Ám olyan rendezvényen, amely nem ennek a hatálya alá esik, ott viselhető”.
Végül arra a kérdésre, hogy mennyire kell elrejteni a fegyvert, mennyire szabad látszódnia, a következő választ kapta a lap: „a jogszabály rejtve viselést ír elő, egyéb részletszabályok nincsenek. Olyan szabály nincs (nem is lehet), hogy a ruha által teljesen takart fegyver nem dudorodhat ki” – közölte a Kaliber főszerkesztője.
