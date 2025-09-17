Már a sajátjainak is gyanús Ruszin-Szendi fegyverügye – érdekes válaszokat adott a fegyverszakértő

A lap felidézte, hogy Ruszin-Szendi azt állította, van lőfegyverviselési engedélye, és miután csatlakozott a Tisza Párthoz, rengeteg fenyegetést kapott, de az általuk megkérdezett szakértő szerint azonban

ezt az indokot nem szokták elfogadni az engedélyek kiadásakor, valójában csak az számít, hogy a kérelmező „mennyire van közel a tűzhöz”.

Vass Gábor, a Kaliber magazin főszerkesztője a 24.hu megkeresésére elmondta, „hiába kap valaki halálos fenyegetéseket, az az átlagembernél semmit sem ér. Így egy többszörösen kirabolt dohányboltos sem fog soha éles önvédelmi fegyverre engedélyt kapni”.

A szakértő azt is megjegyezte, hogy az Európai Unióban Magyarországon az egyik legszigorúbb és leglogikátlanabb a fegyverjog.