A szakértő kimondta Ruszin-Szendi botrányáról: a gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvényen nem lehet fegyvert viselni!

A Századvég Közéleti Tudásközpont Alapítvány tudományos igazgatója kifejtette: a vonatkozó kormányrendelet szerint közterületen, nyilvános helyen vagy közforgalmú járművön a működőképes hosszú lőfegyver csak ürítve és tokban, a rövid lőfegyver, illetve a gáz-, riasztófegyver pedig üres tárral, a fegyver és a lőszer elkülönített csomagolásával, zárt dobozban szállítható; mindenkor gondoskodni kell arról, hogy ahhoz illetéktelen ne férjen hozzá.

Ezzel szemben fegyvert viselni a közterületen, nyilvános helyen csak az jogosult, akinek erre külön viselési engedélye van: önvédelmi célra engedélyezett rövid lőfegyvert és – viselési engedély esetén – gáz-, riasztófegyvert lehet betárazva, a véletlen elsülés ellen biztosítva, főszabályként rejtve viselni.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy