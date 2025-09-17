Ft
09. 17.
szerda
09. 17.
szerda
Ruszin-Szendi Romulusz Lomnici Zoltán fegyverviselés törvény

A szakértő kimondta Ruszin-Szendi botrányáról: a gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvényen nem lehet fegyvert viselni!

2025. szeptember 17. 17:22

Lomnici Zoltán azt is elmondta, mi vonatkozik a közterületen vagy nyilvános helyen való fegyverviselésre.

2025. szeptember 17. 17:22
null

A lőszerekről szóló törvény és annak végrehajtási rendelete szigorúan meghatározza, hogy ki, milyen feltételek mellett tarthat vagy viselhet fegyvert –  válaszolta lapunknak ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász Ruszin-Szendi Romulusz legújabb botránya kapcsán arra a kérdésünkre, hogy gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvényen hordhat-e fegyvert, akinek van fegyverviselési engedélye.

A Századvég Közéleti Tudásközpont Alapítvány tudományos igazgatója kifejtette: a vonatkozó kormányrendelet szerint közterületen, nyilvános helyen vagy közforgalmú járművön a működőképes hosszú lőfegyver csak ürítve és tokban, a rövid lőfegyver, illetve a gáz-, riasztófegyver pedig üres tárral, a fegyver és a lőszer elkülönített csomagolásával, zárt dobozban szállítható; mindenkor gondoskodni kell arról, hogy ahhoz illetéktelen ne férjen hozzá. 

Ezzel szemben fegyvert viselni a közterületen, nyilvános helyen csak az jogosult, akinek erre külön viselési engedélye van: önvédelmi célra engedélyezett rövid lőfegyvert és – viselési engedély esetén – gáz-, riasztófegyvert lehet betárazva, a véletlen elsülés ellen biztosítva, főszabályként rejtve viselni. 

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy 

egy rendezvényen vagy belső fórumon való fegyveres megjelenés jogszerűsége nem a rendezvény típusán, hanem azon múlik, hogy az érintett rendelkezik-e viselési engedéllyel, és betartja-e a viselés vagy a szállítás szigorú feltételeit.

A törvény szerint mindenkinek joga van ahhoz, hogy engedély vagy – a törvényben meghatározott kivételekkel – előzetes bejelentés nélkül, békésen és fegyvertelenül másokkal közösen felvonulásokat és tüntetéseket (együtt: gyűlés) szervezzen, és azokon részt vegyen. 

A törvény azonban 

tételesen tiltja, hogy a résztvevők lőfegyvert, lőszert, robbanóanyagot, robbantószert, robbanóanyag vagy robbantószer felhasználására szolgáló készüléket, vagy meghatározott veszélyes anyagot vagy ezek utánzatát magánál tartva, illetve az élet kioltására vagy súlyos sérülés okozására alkalmas tárgyat maguknál tartsanak a gyűlésen, ideértve az oda eljutást, illetve az onnan távozást is 

– hangsúlyozta lapunknak Lomnici Zoltán. 

Fotó: YouTube képkivágás

***

 

 

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
nogradi
2025. szeptember 17. 18:41
De milyen botrány? Ja, a fidesznek nemhogy kétharmada nem lesz, de a választást is el luxuskullancsozták.
hakapeszim
2025. szeptember 17. 18:38
Nesze semmi, fogd meg jól!
nyugalom
2025. szeptember 17. 18:28
A kicsi hülyéket beszel, semmivel sincs tisztaban! A honvedekmi miniszter nem katona, de 3z afelkegyelmű jogászka 00!
kakukk_madar
2025. szeptember 17. 18:13
Nem megmondani kell, hanem felnyomni és lecsukatni az ukrán kém tokatábornokot. Mire várnak a hatóságok?
