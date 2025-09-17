A szakértő kimondta Ruszin-Szendi botrányáról: a gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvényen nem lehet fegyvert viselni!

Fegyvernek látszó tárggyal az oldalán jelent meg egy tiszás fórumon Ruszin-Szendi Romulusz
Kérdéseket küldtünk az ügyben az egykori vezérkari főnöknek.
Lomnici Zoltán azt is elmondta, mi vonatkozik a közterületen vagy nyilvános helyen való fegyverviselésre.
A lőszerekről szóló törvény és annak végrehajtási rendelete szigorúan meghatározza, hogy ki, milyen feltételek mellett tarthat vagy viselhet fegyvert – válaszolta lapunknak ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász Ruszin-Szendi Romulusz legújabb botránya kapcsán arra a kérdésünkre, hogy gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvényen hordhat-e fegyvert, akinek van fegyverviselési engedélye.
Ezt is ajánljuk a témában
Kérdéseket küldtünk az ügyben az egykori vezérkari főnöknek.
A Századvég Közéleti Tudásközpont Alapítvány tudományos igazgatója kifejtette: a vonatkozó kormányrendelet szerint közterületen, nyilvános helyen vagy közforgalmú járművön a működőképes hosszú lőfegyver csak ürítve és tokban, a rövid lőfegyver, illetve a gáz-, riasztófegyver pedig üres tárral, a fegyver és a lőszer elkülönített csomagolásával, zárt dobozban szállítható; mindenkor gondoskodni kell arról, hogy ahhoz illetéktelen ne férjen hozzá.
Ezzel szemben fegyvert viselni a közterületen, nyilvános helyen csak az jogosult, akinek erre külön viselési engedélye van: önvédelmi célra engedélyezett rövid lőfegyvert és – viselési engedély esetén – gáz-, riasztófegyvert lehet betárazva, a véletlen elsülés ellen biztosítva, főszabályként rejtve viselni.
A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy
egy rendezvényen vagy belső fórumon való fegyveres megjelenés jogszerűsége nem a rendezvény típusán, hanem azon múlik, hogy az érintett rendelkezik-e viselési engedéllyel, és betartja-e a viselés vagy a szállítás szigorú feltételeit.
A törvény szerint mindenkinek joga van ahhoz, hogy engedély vagy – a törvényben meghatározott kivételekkel – előzetes bejelentés nélkül, békésen és fegyvertelenül másokkal közösen felvonulásokat és tüntetéseket (együtt: gyűlés) szervezzen, és azokon részt vegyen.
Ezt is ajánljuk a témában
Egy mai napig aktív katona vette számba a lehetőségeket.
A törvény azonban
tételesen tiltja, hogy a résztvevők lőfegyvert, lőszert, robbanóanyagot, robbantószert, robbanóanyag vagy robbantószer felhasználására szolgáló készüléket, vagy meghatározott veszélyes anyagot vagy ezek utánzatát magánál tartva, illetve az élet kioltására vagy súlyos sérülés okozására alkalmas tárgyat maguknál tartsanak a gyűlésen, ideértve az oda eljutást, illetve az onnan távozást is
– hangsúlyozta lapunknak Lomnici Zoltán.
Fotó: YouTube képkivágás
***