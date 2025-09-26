Ft
Európai Parlement antifa támadás Ilaria Salis büntetőeljárás mentelmi jog

Így szembesítették Ilaria Salist az egyik Budapesten megvert áldozat fotójával (VIDEÓ)

2025. szeptember 26. 08:33

Az EP-képviselővé váló antifa-aktivista kijött a sodrából.

2025. szeptember 26. 08:33
null

Felkavaró jelenet játszódott le szerdán Brüsszelben: Bugnyár Zoltán, a Hír TV tudósítója egy sajtótájékoztatón, amelyen Ilaria Salis is jelen volt, szembesítette az antifa-per elől az Európai Parlamentbe menekült olasz nőt a 2023 februári, brutális budapesti támadások egyik áldozatának fotójával. 

Az újságíró – aki Salisnak is odavitte a tablettjén lévő fotót – azt kérdezte az olasz képviselőtől, hogy felismeri-e a képen látható férfit? 

Ilaria Salist láthatóan meglepte a tudósító húzása, és dühösen reagált. 

Mint mondta, „elege van, és belefáradt abba, hogy csendben hallgassa ezeket a vádaskodásokat.” Szerinte a magyar bíróság soha nem vádolta azzal, hogy megverte a képen látható embert. Salis ismét elmondta, hogy teljesen ártatlan, ezért kérvényezte, hogy „az eljárást egy olyan országban folytassák le, ahol normálisak a körülmények, tiszteletben tartják a jogszabályokat, és ahol esélye lesz egy fair tárgyalásra.” 

A Hír TV tudósítása szerint az olasz lapok elismerően számoltak be a jelenetről, azt írták, hogy Salis elvesztette a türelmét, nem válaszolt a magyar újságíró kérdésére, kibújt a felelősségre vonás alól, és saját előnyére fordította a helyzetet azt állítva, rágalomhadjárat folyik ellene. 

Mint ismert, kedden az Európai Parlament (EP) jogi bizottsága nem javasolta az EP-nek Salis mentelmi jogának felfüggesztését, amelyet a Fővárosi Törvényszék kezdeményezett, miután fel kellett függeszteni az ellene indult büntetőeljárást. 

Ilaria Salist ugyanis az olasz baloldal kimenekítette a 2023 februári, budapesti brutális antifa-támadások kapcsán indult büntetőperből úgy, hogy EP-képviselőjelöltet csináltak belőle. 

A húzás pedig bejött, Salist ugyanis megválasztották képviselőnek. A magyar bíróságnak így nem volt más választása, szabadon kellett engedni a súlyos bűncselekményekkel vádolt nőt, aki rögtön el is hagyta Magyarországot. 

Az olasz antifa-aktivista egyébként egykedvűen követte a tárgyalások, amelyeken mosolyogva, mindenféle bűntudatot nélkülözve jelent meg többször.

A 2023 februári támadások során az antifa-aktivisták összesen öt támadást hajtottak végre, amelyek során az arcukat eltakarva 

  • hátulról, 
  • viperákkal és 
  • egyéb eszközökkel támadtak 

az általuk szélsőjobboldali szimpatizánsként azonosított vagy annak vélt áldozatokra.

A támadásokban összesen kilencen sérültek meg, hatan súlyosan, hárman könnyebben. 

A jelenetet itt nézheti meg:

Fotó: RICCARDO DE LUCA / ANADOLU / Anadolu via AFP
 

 

Összesen 16 komment

Ergit
2025. szeptember 26. 09:22
Minden alkalmat meg kell ragadni arra, hogy ezt a gonosz nőstényt szembesítsék azzal, amit a társaival tettek Hazánkban! Még jobban fel kell idegesíteni, hogy hibázzon, és akkor már nem menti meg a mentelmi jog!!!!
Válasz erre
0
0
Ehetős Odó
2025. szeptember 26. 09:19
A szembesítés eleve csak sikertelen lehetett: ez a gyáva, büdös kurva ugyanis hátulról támadt rá áldozataira, nem szemből.
Válasz erre
0
0
Kétes
2025. szeptember 26. 09:17
Akkor hogy is van ez? Most már nem elfogult a magyar bíróság? Ha pedig a bizonyított tények alapján nem vádolták meg azzal, hogy ő (mármint Salis) fogta a viperát amivel betörték a fejét az ártatlan áldozatnak, hanem csak tevékeny részese volt a lincselésnek, akkor ő ártatlan? Szemét qrva!
Válasz erre
1
0
zrx8
•••
2025. szeptember 26. 09:16 Szerkesztve
Ha egy ilyen alja bűnöző ül az EP ballibsijei között (ideértve mindenkit a Patriótákon kívül), joggal feltételezhetjük, hogy a párttársai (ideértve mindenkit a Patriótákon kívül) sem különbek.
Válasz erre
7
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!