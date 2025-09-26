Így szembesítették Ilaria Salist az egyik Budapesten megvert áldozat fotójával (VIDEÓ)

Felkavaró jelenet játszódott le szerdán Brüsszelben: Bugnyár Zoltán, a Hír TV tudósítója egy sajtótájékoztatón, amelyen Ilaria Salis is jelen volt, szembesítette az antifa-per elől az Európai Parlamentbe menekült olasz nőt a 2023 februári, brutális budapesti támadások egyik áldozatának fotójával.

Az újságíró – aki Salisnak is odavitte a tablettjén lévő fotót – azt kérdezte az olasz képviselőtől, hogy felismeri-e a képen látható férfit?

Ilaria Salist láthatóan meglepte a tudósító húzása, és dühösen reagált.

Mint mondta, „elege van, és belefáradt abba, hogy csendben hallgassa ezeket a vádaskodásokat.” Szerinte a magyar bíróság soha nem vádolta azzal, hogy megverte a képen látható embert. Salis ismét elmondta, hogy teljesen ártatlan, ezért kérvényezte, hogy „az eljárást egy olyan országban folytassák le, ahol normálisak a körülmények, tiszteletben tartják a jogszabályokat, és ahol esélye lesz egy fair tárgyalásra.”

A Hír TV tudósítása szerint az olasz lapok elismerően számoltak be a jelenetről, azt írták, hogy Salis elvesztette a türelmét, nem válaszolt a magyar újságíró kérdésére, kibújt a felelősségre vonás alól, és saját előnyére fordította a helyzetet azt állítva, rágalomhadjárat folyik ellene.