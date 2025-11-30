Mentelmi jog: az összeférhetetlenség lehet Magyar Péter veszte jövőre

Az Európai Parlament magyarországi képviselőinek jogállásáról szóló törvény alapján az európai parlamenti képviselő nem lehet országgyűlési képviselő. Ez alapján egy személy nem töltheti be egyszerre az EP-képviselői tisztséget és a magyar Országgyűlés képviselői mandátumát. Ha valaki országgyűlési mandátumot szerez, miközben EP-képviselő, akkor 60 napon belül köteles a fennálló összeférhetetlenségi okot megszüntetni – nyilatkozta lapunak Lomnici Zoltán, alkotmányjogász, akit Magyar Péter mentelmi joga kapcsán kerestünk meg.

Most még védi a mentelmi jog a Tisza vezérét. Forrás: Facebook / Magyar Péter

A kérdés a jövő évi országgyűlési választások miatt fontos. Azt már tudni lehet, hogy a Tisza Párt elnöke, Magyar Péter egyéniben indul a főváros 3 sz. egyéni választókörzetében, de feltehetően ő lesz pártja miniszterelnök-jelöltje is.