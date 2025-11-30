Ft
11. 30.
vasárnap
Európai Paralament összeférhetetlenség országgyűlési képviselő mentelmi jog Magyar Péter

Mentelmi jog: az összeférhetetlenség lehet Magyar Péter veszte jövőre

2025. november 30. 09:02

Minden az országgyűlési választások kimenetelétől függ. Ha a Tisza vezére a magyar parlamentet választja, ugrik a mentelmi joga.

2025. november 30. 09:02
null
Baranya Róbert
Baranya Róbert

Az Európai Parlament magyarországi képviselőinek jogállásáról szóló törvény alapján az európai parlamenti képviselő nem lehet országgyűlési képviselő. Ez alapján egy személy nem töltheti be egyszerre az EP-képviselői tisztséget és a magyar Országgyűlés képviselői mandátumát. Ha valaki országgyűlési mandátumot szerez, miközben EP-képviselő, akkor 60 napon belül köteles a fennálló összeférhetetlenségi okot megszüntetni – nyilatkozta lapunak Lomnici Zoltán, alkotmányjogász, akit Magyar Péter mentelmi joga kapcsán kerestünk meg.

mentelmi jog
Most még védi a mentelmi jog a Tisza vezérét. Forrás: Facebook / Magyar Péter

A kérdés a jövő évi országgyűlési választások miatt fontos. Azt már tudni lehet, hogy a Tisza Párt elnöke, Magyar Péter egyéniben indul a főváros 3 sz. egyéni választókörzetében, de feltehetően ő lesz pártja miniszterelnök-jelöltje is. 

Ugorhat a mentelmi jog

Ha mandátumot szerez, akkor viszont döntenie kell, hogy vagy megtartja jelenlegi európai parlamenti mandátumát vagy „hazatér” és beül a magyar parlamentbe. 

Ebben az esetben azonban ugrik az EP-mandátum, és vele együtt a mentelmi joga is, amely most védi a telefonlopásos eljárás kapcsán, hogy kihallgassák gyanúsítottként. 

Ismert, Polt Péter legfőbb ügyész 2024 szeptemberében kezdeményezte az Európai Parlament elnökénél Magyar Péter mentelmi jognak felfüggesztését, „a lopás bűncselekménye miatt a Központi Nyomozó Főügyészség előtt folyamatban lévő nyomozás eredményeként”

Ahogy közleményében írta: a büntetőeljárás európai parlamenti képviselővel szembeni lefolytatására – így a tényállás részleteinek további tisztázására – a képviselő mentelmi jogának felfüggesztését követően nyílik lehetőség.

Az is kiderült már, hogy egy indokolatlanul hosszú eljárás végén az Európai Parlament elutasította az ügyészség kérelmét, és fenntartotta a Tisza elnökének mentelmi jogát. 

Ha a jövő évi választás után Magyar nem szerez parlamenti helyet, vagy szerez, de nem veszi fel a mandátumot, akkor minden marad a régiben. Azonban más a helyzet, ha beül a parlamentbe. Bár elveszti európai parlamenti jogát, ez nem jelenti automatikusan, hogy az ügyészség kihallgathatja. 

Újabb eljárás

Ahogy Lomnici Zoltán lapunknak írta, az országgyűlési törvény szerint a mentelmi jog a képviselőt a megválasztása napjától illeti meg. Mindez azt jelenti, hogy Magyar esetében a legfőbb ügyésznek újra kezdeményeznie kell Magyar mentelmi jogának felfüggesztését – ezúttal a magyar parlament elnökénél. 

Az indítvány benyújtását követően a házelnök az ügyet a Mentelmi Bizottsághoz továbbítja, amely megvizsgálja azt és állásfoglalást alakít ki. Ezt követően az Országgyűlés – a bizottság véleménye alapján – szavazással dönt a képviselő mentelmi jogáról. 

Ha az Országgyűlés felfüggeszti a mentelmi jogot, akkor a büntetőeljárás lefolytatható. A képviselőt kihallgathatják gyanúsítottként, vele szemben vádat lehet emelni, illetve alkalmazhatók kényszerintézkedések, az őrizetbe vételtől a letartóztatásig – írta Lomnici. 

Itt jön azonban az újabb kérdés: kié lesz a parlamenti többség a választás eredményeképpen, és az milyen arányú lesz? 

A képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséhez ugyanis a képviselők kétharmadának szavazata szükséges.

Ha ellenzéki többséggel alakul meg az Országgyűlés, azaz a Tisza alakít kormányt, akkor Magyar Péternek feltehetően nem kell aggódnia, a többség nem fogja kiadni. Akkor sem valószínű ez a forgatókönyv, amennyiben a Tisza elveszti a választást, de ellene nem sikerül kétharmados többséget összeácsolni.

Ha azonban igen, akkor Magyar Péter – legalább is ebből a szempontból – válaszút elé kerül. Felvállalja-e, hogy a parlament kétharmados többséggel megfosztja mentelmi jogától, büntetőeljárás alá vonják, megvádolják, majd ennek következtében bíróság elé állítják és elítélik, vagy nem ül be az Országgyűlésbe.

Fotó: MTI/Purger Tamás

 

Skulo
2025. november 30. 11:13
Nyugi,ha pēterke kēpviselő lesz,akkor vàlik el a szar a màjtól.Ha az EU t vàlasztja,nyįlvån nem jellemes. A finomsågot semmi sem indokolja.
Válasz erre
0
0
citromosParizer
2025. november 30. 11:09
mindig a gyávább utat választja, szóval egyértelmű
Válasz erre
0
0
franciscofranco
2025. november 30. 10:36
szilvarozsa 2025. november 30. 10:35 Magyarellenes Péter be van szarva. Weber megüzente neki, hogy ha nem nyer áprilisban, másnap az Ep bosszúból kiadja a mentelmi jogát. Hol a bizonyítékod erre a Weber üzenetre cigány?
Válasz erre
0
1
franciscofranco
2025. november 30. 10:35
csulakfranciscofranco 2025. november 30. 10:31 es minden mas hazaarulo mentelmi jogat ! A teljes fidesz frakcióét?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!