10. 07.
kedd
Ilaria Salis Magyarország aktivista Európai Parlament

Brüsszel tapsviharral ünnepelte az elítélt antifa politikust – egyetlen szavazaton múlott Ilaria Salis sorsa

2025. október 07. 14:00

Az Európai Parlament ismét bebizonyította, hogy a politikai hovatartozás fontosabb a jogállamiságnál.

2025. október 07. 14:00
null

Sem Magyar Péter, sem Dobrev Klára, sem Ilaria Salis mentelmi jogát nem függesztette fel az EP. Egyetlen szavazat: ennyin múlt, hogy 

az Európai Parlament megvédte Ilaria Salist, az olasz szélsőbaloldali aktivistát, 

aki Magyarországon bűnszervezetben elkövetett, életveszélyt okozó támadások miatt állt volna bíróság elé. 

A brüsszeli testület titkos szavazáson 306 igen és 305 nem mellett, 17 tartózkodással úgy döntött: fenntartja a képviselő mentelmi jogát. 

A döntés után kitört a tapsvihar, Salis virágcsokrot kapott, s a Parlament hősként ünnepelte azt az embert, aki ellen 11 év börtönbüntetés is kiszabható lenne.

A jelenet méltó összefoglalása volt annak, hogyan működik ma Brüsszel: a politikai lojalitás mindent felülír. 

Salis ügye régóta szimbolikus: Magyarországon 2023-ban „antifasiszta vadászat” során támadott meg embereket társaival, pusztán azért, mert a ruházatuk alapján feltételezték, hogy „szélsőjobboldaliak”. A nő végig ártatlanságát hangoztatja, és azzal próbálja elterelni a figyelmet a vádakról, hogy „embertelen körülmények között tartották” a magyar börtönben. Most viszont mentelmi jogára hivatkozva Olaszországban él nyugodtan, miközben a magyar igazságszolgáltatás tehetetlen.

 

Az Európai Parlament Jogi Bizottsága már korábban is megosztott volt: 13–12 arányban döntött úgy, hogy nem javasolja a mentelmi jog felfüggesztését, annak ellenére, hogy az ügy előadója, egy spanyol néppárti képviselő épp ellenkező állásponton volt. 

A jelentést emiatt utólag át is kellett írni, hogy megfeleljen a szavazás „eredményének”. A dokumentum azt állítja, „konkrét bizonyítékok” utalnak arra, hogy a magyar eljárás politikai indíttatású volt, és „a képviselő politikai tevékenységének aláásását szolgálta”. Magyarán: Brüsszel szerint a magyar bíróság politikai bosszút akart állni – bizonyíték nélkül.

A döntés különösen kínos az Európai Néppárt számára, amely hivatalosan a mentelmi jog kiadása mellett volt, mégis többen a baloldallal egyetértésben szavaztak. 

A szavazás után az egyik képviselő még panaszkodott is, hogy „nem működött a szavazógépe”, de természetesen az elnök nem ismételtette meg a voksolást. 

A brüsszeli elit így megint megvédte egyik kedvencét – az Európai Parlamentben pedig úgy tűnik, egyre kevésbé a jog, és egyre inkább az ideológia számít.

Nyitókép: Képernyőfotó

 

