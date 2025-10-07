Brüsszel tapsviharral ünnepelte az elítélt antifa politikust – egyetlen szavazaton múlott Ilaria Salis sorsa

Sem Magyar Péter, sem Dobrev Klára, sem Ilaria Salis mentelmi jogát nem függesztette fel az EP. Egyetlen szavazat: ennyin múlt, hogy

az Európai Parlament megvédte Ilaria Salist, az olasz szélsőbaloldali aktivistát,

aki Magyarországon bűnszervezetben elkövetett, életveszélyt okozó támadások miatt állt volna bíróság elé.

A brüsszeli testület titkos szavazáson 306 igen és 305 nem mellett, 17 tartózkodással úgy döntött: fenntartja a képviselő mentelmi jogát.

A döntés után kitört a tapsvihar, Salis virágcsokrot kapott, s a Parlament hősként ünnepelte azt az embert, aki ellen 11 év börtönbüntetés is kiszabható lenne.