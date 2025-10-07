Brüsszel tapsviharral ünnepelte az elítélt antifa politikust – egyetlen szavazaton múlott Ilaria Salis sorsa

A jelentést emiatt utólag át is kellett írni, hogy megfeleljen a szavazás „eredményének”. A dokumentum azt állítja, „konkrét bizonyítékok” utalnak arra, hogy a magyar eljárás politikai indíttatású volt, és „a képviselő politikai tevékenységének aláásását szolgálta”. Magyarán: Brüsszel szerint a magyar bíróság politikai bosszút akart állni – bizonyíték nélkül.
A döntés különösen kínos az Európai Néppárt számára, amely hivatalosan a mentelmi jog kiadása mellett volt, mégis többen a baloldallal egyetértésben szavaztak.
A szavazás után az egyik képviselő még panaszkodott is, hogy „nem működött a szavazógépe”, de természetesen az elnök nem ismételtette meg a voksolást.
A brüsszeli elit így megint megvédte egyik kedvencét – az Európai Parlamentben pedig úgy tűnik, egyre kevésbé a jog, és egyre inkább az ideológia számít.