10. 06.
hétfő
Jordan Bardella Patrióták Európáért bizalmatlansági indítvány Ursula von der Leyen Manfred Weber Európai Parlament Orbán Viktor Európai Néppárt

Európai Parlament: Von der Leyen igyekszik megúszni a fővesztést, Weber ismét célba vette Orbánt

2025. október 06. 19:39

A patrióták és a radikális baloldal egyaránt az Európai Bizottság elnökének lemondását követeli. Ursula von der Leyen ezúttal is biztos lehet a túlélésében.

2025. október 06. 19:39
null

Október 6-án ismét felforrt a hangulat Strasbourgban: három hónapon belül másodszor kellett Ursula von der Leyennek az Európai Parlamentben megvédenie magát a bizalmatlansági indítványokkal szemben. Ma két indítvány is terítéken volt: az egyiket a Patrióták Európáért csoport nyújtotta be, a másikat a baloldali frakciótól érkezett. Különös egybeesés, hogy mindkettőt francia politikusok, Jordan Bardella, a Nemzeti Tömörülés elnöke, illetve Manon Aubry, az Engedetlen Franciaország képviselője terjesztették elő.

Jordan Bardella az Európai Parlamentben
Jordan Bardella az Európai Parlamentben
Forrás: ROMEO BOETZLE / AFP

A Politico tudósítása szerint a patrióták az uniós kereskedelempolitikát, a Mercosur-egyezményt és az amerikai–európai vám- és kereskedelmi megállapodást bírálták, míg a baloldal „a gázai népirtásban való bűnrészességgel” vádolta von der Leyent.

Ezt is ajánljuk a témában

Bardella: „Ez a szavazás Európa megmentéséről szól”

A vitát Jordan Bardella, a patrióták vezetője nyitotta meg. Szerinte az Európai Bizottság

fejjel rohan a semmibe”, és politikája „elárulja az európai gazdákat és a szuverén nemzeteket”.

Úgy véli, a Mercosur-egyezmény és a bővítési politika szerinte Európa önfeladását jelképezik. Mint fogalmazott:

A bizalmatlansági indítvány nem Európa ellen, hanem Európa megmentéséért szól. Ez a Macron Európája elleni, a szabad nemzetek Európájáért szóló szavazás.”

Ezt is ajánljuk a témában

Von der Leyen Putyin csapdájától retteg

Ursula von der Leyen válaszában közölte: „Olyan időszakban élünk, amely tele van bizonytalansággal és robbanékony feszültséggel.” Majd arra figyelmeztetett, hogy „Európát keletről fenyegetik, belülről megosztják, és Putyin mindezt élvezettel szemléli.” Hozzátette:

Ez Putyin legrégibb trükkje: a megosztás, a dezinformáció, a bizalmatlanság szítása. Ez egy csapda, és nem eshetünk bele.”

Az EB-elnök most még így is finomabban fogalmazott, mint a júliusi EP-ülésen, amikor „Putyin hasznos idiótáinak” nevezte a patriótákat. Most még azt is hajlandó volt elismerni, hogy

a Bizottságot érő „sok kritika jogos aggodalomból fakad”.

Weber ismét Orbánozott

A néppárti frakció vezetője, Manfred Weber – aki szerint a nemzeti szuverenitás nem létezik – ezúttal a patriótákat és a radikális baloldalt politikai haszonleséssel vádolta:

A bizalmatlansági indítvány az Európai Parlament egyik legkomolyabb eszköze, önök pedig propagandaeszközzé silányítják.”

Ezután Orbán Viktor magyar miniszterelnököt is név szerint megemlítette a német AfD és az olasz Liga elnöke mellett:

Hol voltatak önök, Alice Weidel, Orbán Viktor, Matteo Salvini, amikor von der Leyen a gazdákért harcolt? Önök azok, akiknek szoros kapcsolatai vannak a MAGA-mozgalommal, szóval mit tesznek most értünk?”

– kérdezte Weber, a patrióták amerikai kötődéseire célozgatva.

A néppárti politikus azt is megjegyezte:

Kezd nevetségessé válni, hogy a francia választási kampányokat az Európai Parlamentben játsszák le.”

Ezt is ajánljuk a témában

A baloldal támad, a liberálisok védekeznek

A Baloldal frakció társelnöke, Manon Aubry szerint von der Leyen „meghajolt Donald Trump előtt”, miközben „szemet hunyt Gáza elpusztítása felett”.

A liberális Renew Europe vezetője, Valérie Hayer ezzel szemben megvédte a bizottsági elnököt, és  „trolloknak szánt színháznak” nevezte a vitát:

Ők Európa legrosszabb ellenségei. A trollokat nem etetjük, nem adunk nekik teret”

– utalt a bizalmatlansági indítványok benyújtóira.

Hayer ugyanakkor figyelmeztetett:

Az Európa-párti többség működése akadozik.”

A liberális politikus szerint az EPP, az S&D és a Renew közötti koalíció „gyengül, és belső viszályok marcangolják”.

A szocialisták alkudoznak

Az S&D frakció vezetője, Iratxe García leszögezte, hogy a baloldal „nem támogatja a szélsőségek színházát”, de az sem automatikus, hogy von der Leyen mögé álljanak.

A támogatásunk nem feltétlen: attól függ, betartja-e az ígéreteit”

– mondta, utalva a Bizottság novemberre várt munkaprogramjára.

García ugyanakkor a Gáza-ügyben a szélsőbaloldalhoz közeledett, elismerve, hogy „az Európai Bizottság késlekedett az állásfoglalással”.

Ursula von der Leyen a vitát követően távozott az EP ülésterméből, és a felszólalások tükrében szinte biztos lehet abban, hogy a csütörtökön esedékes szavazást is túléli, és minden gond nélkül hivatalban marad.

***

Fotó: ROMEO BOETZLE / AFP

Gintonic68
2025. október 06. 20:12
"Hol voltatak önök, Alice Weidel, Orbán Viktor, Matteo Salvini, amikor von der Leyen a gazdákért harcolt? Önök azok, akiknek szoros kapcsolatai vannak a MAGA-mozgalommal, szóval mit tesznek most értünk? -kérdezte Weber, a patrióták amerikai kötődéseire célozgatva." Kiért harcolt Ursula és hogy ide a MAGA? Miről beszél ez a f*???
tapir32
2025. október 06. 20:02
A magyar nép már szavazott. Ukrajna nem való az EU-ba. Európa népei hálával tartoznak a magyar népnek és Orbán Viktornak, mert nem engedjük be az EU-ba a fasiszta ukrán diktatúrát.
tapir32
2025. október 06. 20:00
Ukrajna számoljon el az EU-tól kapott összegekkel! Ukrajna már a háború előtt is a világ legkorruptabb állama volt és jelenleg is az. Trump már hozzákezdett az elszámoltatáshoz. A háború párti EU-s vezetők mennyit tettek zsebre az Ukrajnának átutalt euró százmilliárdokból? Ursula mennyi pénzt kap a Rheinmetalltól? Ukrajnának szánt fegyverek mintegy harmada a feketepiacon köt ki.
madre79
2025. október 06. 19:58
A vén szipirtyó már szétcseszte Európát, pedig senki nem választotta meg!
