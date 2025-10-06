Európai Parlament: Von der Leyen igyekszik megúszni a fővesztést, Weber ismét célba vette Orbánt

Október 6-án ismét felforrt a hangulat Strasbourgban: három hónapon belül másodszor kellett Ursula von der Leyennek az Európai Parlamentben megvédenie magát a bizalmatlansági indítványokkal szemben. Ma két indítvány is terítéken volt: az egyiket a Patrióták Európáért csoport nyújtotta be, a másikat a baloldali frakciótól érkezett. Különös egybeesés, hogy mindkettőt francia politikusok, Jordan Bardella, a Nemzeti Tömörülés elnöke, illetve Manon Aubry, az Engedetlen Franciaország képviselője terjesztették elő.

Jordan Bardella az Európai Parlamentben

Forrás: ROMEO BOETZLE / AFP

A Politico tudósítása szerint a patrióták az uniós kereskedelempolitikát, a Mercosur-egyezményt és az amerikai–európai vám- és kereskedelmi megállapodást bírálták, míg a baloldal „a gázai népirtásban való bűnrészességgel” vádolta von der Leyent.