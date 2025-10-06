Európai Parlament: Von der Leyen igyekszik megúszni a fővesztést, Weber ismét célba vette Orbánt

Két tűz közé szorult Von der Leyen Brüsszelben: onnan is támadják, ahonnan nem várta
Jobboldalról és baloldalról is indítványoznák a Bizottság elítélését.
A patrióták és a radikális baloldal egyaránt az Európai Bizottság elnökének lemondását követeli. Ursula von der Leyen ezúttal is biztos lehet a túlélésében.
Október 6-án ismét felforrt a hangulat Strasbourgban: három hónapon belül másodszor kellett Ursula von der Leyennek az Európai Parlamentben megvédenie magát a bizalmatlansági indítványokkal szemben. Ma két indítvány is terítéken volt: az egyiket a Patrióták Európáért csoport nyújtotta be, a másikat a baloldali frakciótól érkezett. Különös egybeesés, hogy mindkettőt francia politikusok, Jordan Bardella, a Nemzeti Tömörülés elnöke, illetve Manon Aubry, az Engedetlen Franciaország képviselője terjesztették elő.
A Politico tudósítása szerint a patrióták az uniós kereskedelempolitikát, a Mercosur-egyezményt és az amerikai–európai vám- és kereskedelmi megállapodást bírálták, míg a baloldal „a gázai népirtásban való bűnrészességgel” vádolta von der Leyent.
A vitát Jordan Bardella, a patrióták vezetője nyitotta meg. Szerinte az Európai Bizottság
fejjel rohan a semmibe”, és politikája „elárulja az európai gazdákat és a szuverén nemzeteket”.
Úgy véli, a Mercosur-egyezmény és a bővítési politika szerinte Európa önfeladását jelképezik. Mint fogalmazott:
A bizalmatlansági indítvány nem Európa ellen, hanem Európa megmentéséért szól. Ez a Macron Európája elleni, a szabad nemzetek Európájáért szóló szavazás.”
Ursula von der Leyen válaszában közölte: „Olyan időszakban élünk, amely tele van bizonytalansággal és robbanékony feszültséggel.” Majd arra figyelmeztetett, hogy „Európát keletről fenyegetik, belülről megosztják, és Putyin mindezt élvezettel szemléli.” Hozzátette:
Ez Putyin legrégibb trükkje: a megosztás, a dezinformáció, a bizalmatlanság szítása. Ez egy csapda, és nem eshetünk bele.”
Az EB-elnök most még így is finomabban fogalmazott, mint a júliusi EP-ülésen, amikor „Putyin hasznos idiótáinak” nevezte a patriótákat. Most még azt is hajlandó volt elismerni, hogy
a Bizottságot érő „sok kritika jogos aggodalomból fakad”.
A néppárti frakció vezetője, Manfred Weber – aki szerint a nemzeti szuverenitás nem létezik – ezúttal a patriótákat és a radikális baloldalt politikai haszonleséssel vádolta:
A bizalmatlansági indítvány az Európai Parlament egyik legkomolyabb eszköze, önök pedig propagandaeszközzé silányítják.”
Ezután Orbán Viktor magyar miniszterelnököt is név szerint megemlítette a német AfD és az olasz Liga elnöke mellett:
Hol voltatak önök, Alice Weidel, Orbán Viktor, Matteo Salvini, amikor von der Leyen a gazdákért harcolt? Önök azok, akiknek szoros kapcsolatai vannak a MAGA-mozgalommal, szóval mit tesznek most értünk?”
– kérdezte Weber, a patrióták amerikai kötődéseire célozgatva.
A néppárti politikus azt is megjegyezte:
Kezd nevetségessé válni, hogy a francia választási kampányokat az Európai Parlamentben játsszák le.”
A Baloldal frakció társelnöke, Manon Aubry szerint von der Leyen „meghajolt Donald Trump előtt”, miközben „szemet hunyt Gáza elpusztítása felett”.
A liberális Renew Europe vezetője, Valérie Hayer ezzel szemben megvédte a bizottsági elnököt, és „trolloknak szánt színháznak” nevezte a vitát:
Ők Európa legrosszabb ellenségei. A trollokat nem etetjük, nem adunk nekik teret”
– utalt a bizalmatlansági indítványok benyújtóira.
Hayer ugyanakkor figyelmeztetett:
Az Európa-párti többség működése akadozik.”
A liberális politikus szerint az EPP, az S&D és a Renew közötti koalíció „gyengül, és belső viszályok marcangolják”.
Az S&D frakció vezetője, Iratxe García leszögezte, hogy a baloldal „nem támogatja a szélsőségek színházát”, de az sem automatikus, hogy von der Leyen mögé álljanak.
A támogatásunk nem feltétlen: attól függ, betartja-e az ígéreteit”
– mondta, utalva a Bizottság novemberre várt munkaprogramjára.
García ugyanakkor a Gáza-ügyben a szélsőbaloldalhoz közeledett, elismerve, hogy „az Európai Bizottság késlekedett az állásfoglalással”.
Ursula von der Leyen a vitát követően távozott az EP ülésterméből, és a felszólalások tükrében szinte biztos lehet abban, hogy a csütörtökön esedékes szavazást is túléli, és minden gond nélkül hivatalban marad.
Fotó: ROMEO BOETZLE / AFP