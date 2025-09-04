Ft
Ft
24°C
15°C
Ft
Ft
24°C
15°C
09. 04.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 04.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
indítvány Jordan Bardella Ursula von der Leyen Engedetlen Franciaország Nemzeti Tömörülés Európai Bizottság

Két tűz közé szorult Von der Leyen Brüsszelben: onnan is támadják, ahonnan nem várta

2025. szeptember 04. 22:09

Jobboldalról és baloldalról is indítványoznák a Bizottság elítélését.

2025. szeptember 04. 22:09
null

A jobb- és baloldali francia EP-képviselők egyszerre próbálják megbuktatni az Európai Bizottságot – számolt be az Euroactiv. A lap szerint Franciaországban az utóbbi időben már-már hagyománnyá vált a miniszterelnökök bizalmatlansági indítvánnyal történő leváltása – szeptember 8-án esedékes egy újabb ilyen szavazás –, ezért már az európai parlamenti képviselők is hasonló taktikát kezdtek el alkalmazni.

Manon Aubry, az Engedetlen Franciaország baloldali párt képviselője azért kezdett aláírásgyűjtésbe, hogy 

ítéljék el az Európai Bizottságot, amiért szerintük nem megfelelően áll a gázai válsághelyzet kezeléséhez, és figyelmen kívül hagyja Izrael nemzetközi jogsértéseit.

A jobboldali Nemzeti Tömörülés vezetője, Marine Le Pen pedig bejelentette, hogy a párt EP-képviselői a jövő héten saját indítványt nyújtanak be a Mercosur-kereskedelmi egyezmény elleni tiltakozásul, amely szerintük nehéz helyzetbe hozza a francia gazdákat.

A lap szerint ugyanakkor mindkét oldalról inkább csak fenyegetésről lehet szó, és elsősorban a francia választóknak szólnak ezek a gesztusok, mert amikor szerdán az EP-képviselők zárt ajtók mögött találkoztak Von der Leyennel, sem Jordan Bardella, a Nemzeti Tömörülés EP-listavezetője és a párt elnöke, sem Manon Aurby nem jelentek meg, és helyetteseik sem vetették fel a témát.

De nem csak a franciák próbálják leváltani Von der Leyent. Nemrég a Mandiner is megírta, hogy az Európai Bizottság elnöke új versenyképességi és gazdasági tanácsadót vett fel maga mellé Michele Piergiovanni személyében, abban reménykedve, hogy a szakember korábbi tapasztalatai és kapcsolatai segítenek olyan gazdasági döntéseket hozni, amelyek visszahozhatják folyamatosan csökkenő politikai népszerűségét. Von der Leyen – egyébként sem rózsás – helyzetén sokat rontott az USA-val július végén kötött előnytelen vámalku.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Jean-Christophe VERHAEGEN / AFP

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
pandalala
2025. szeptember 04. 22:21
mindegy, mindent túl él a lotyó .... :-((((
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!