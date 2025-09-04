Két tűz közé szorult Von der Leyen Brüsszelben: onnan is támadják, ahonnan nem várta

A jobb- és baloldali francia EP-képviselők egyszerre próbálják megbuktatni az Európai Bizottságot – számolt be az Euroactiv. A lap szerint Franciaországban az utóbbi időben már-már hagyománnyá vált a miniszterelnökök bizalmatlansági indítvánnyal történő leváltása – szeptember 8-án esedékes egy újabb ilyen szavazás –, ezért már az európai parlamenti képviselők is hasonló taktikát kezdtek el alkalmazni.

Manon Aubry, az Engedetlen Franciaország baloldali párt képviselője azért kezdett aláírásgyűjtésbe, hogy

ítéljék el az Európai Bizottságot, amiért szerintük nem megfelelően áll a gázai válsághelyzet kezeléséhez, és figyelmen kívül hagyja Izrael nemzetközi jogsértéseit.

A jobboldali Nemzeti Tömörülés vezetője, Marine Le Pen pedig bejelentette, hogy a párt EP-képviselői a jövő héten saját indítványt nyújtanak be a Mercosur-kereskedelmi egyezmény elleni tiltakozásul, amely szerintük nehéz helyzetbe hozza a francia gazdákat.

A lap szerint ugyanakkor mindkét oldalról inkább csak fenyegetésről lehet szó, és elsősorban a francia választóknak szólnak ezek a gesztusok, mert amikor szerdán az EP-képviselők zárt ajtók mögött találkoztak Von der Leyennel, sem Jordan Bardella, a Nemzeti Tömörülés EP-listavezetője és a párt elnöke, sem Manon Aurby nem jelentek meg, és helyetteseik sem vetették fel a témát.

De nem csak a franciák próbálják leváltani Von der Leyent. Nemrég a Mandiner is megírta, hogy az Európai Bizottság elnöke új versenyképességi és gazdasági tanácsadót vett fel maga mellé Michele Piergiovanni személyében, abban reménykedve, hogy a szakember korábbi tapasztalatai és kapcsolatai segítenek olyan gazdasági döntéseket hozni, amelyek visszahozhatják folyamatosan csökkenő politikai népszerűségét. Von der Leyen – egyébként sem rózsás – helyzetén sokat rontott az USA-val július végén kötött előnytelen vámalku.