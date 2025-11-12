„A »rendőrség« megszüntette a büntetőeljárást a Suzuki Vagyonőr ellen. Azt mondták, hogy nem követett el bűncselekményt, nem volt szándékos közúti veszélyeztetés. Csak véletlenül jött nekem, mert véletlenül jobbra fordította a kormányt…

Három szempontból három komment ehhez, egy vicces, egy komoly és egy őszinte:

1) tulajdonképpen örülhetek, hiszen ennyi erővel mondhatták volna azt is, hogy én voltam a bűnös és én akartam felborítani őt…és annyit kegyeskedett a rendőrség leírni, hogy Édesapám jogosult kártérítésre az összetört Dacia miatt…

2) Én nem gondoltam, hogy valódi jogi következménye lesz a dolognak, de azt sem, hogy meg merik tenni, hogy még egy ejnye-bejnyét sem kapjon Orbán smasszere. A határozat egészen elképesztő jogi nonszensz. Persze panaszolni fogjuk, de nem ez a fontos hiszen úgyis elutasítják. Hanem az, hogy EZZEL A HATÁROZATTAL A HATALOM LEGITIMÁLTA AZ ELLENZÉKI POLITIKUSOK ELLENI ERŐSZAKOT

3) Ha az őszinte véleményemet kérdezik: a lónak a f.szát nem volt ez szándékos közlekedési veszélyeztetés.”