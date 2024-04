Vádat emeltek Herczeg Zoltán ellen

Fotó: Herczeg Zoltán/Facebook

Kábítószerbirtoklás miatt emelt vádat az ügyészség a korábban webáruházában O1G feliratú pólókat is árusító divattervező, Herczeg Zoltán ellen – tudta meg lapunk a Fővárosi Főügyészségtől.

Herczegre még a tavaly októberben csaptak le a rendőrök,

a razzia során a divattervezőt és társát is őrizetbe vették, miután kábítószergyanús anyagokat találtak náluk.

Herczeg a drogfogyasztást elismerte, ugyanakkor a kábítószer-kereskedelmet tagadta.

A divattervező fél éven át volt letartóztatásban, majd négy hónapon át házi őrizetben, végül augusztus 20-án megszüntették az ellene foganatosított kényszerintézkedéseket.

Az eredeti gyanú Herczeg esetében kábítószer-kereskedelemről is szólt, ám ezt a nyomozás során végül csak társánál bizonyosodott be.

Ezzel együtt az ügyészség mindkettőjükkel szemben végrehajtandó szabadságvesztés kiszabására tett indítványt,

a divattervező társával szemben emellett pénzbüntetésre és vagyonelkobzásra is.

A Fővárosi Főügyészség lapunknak küldött válaszában, nevek említése nélkül közölte: a vádirat lényege szerint egy 61 éves budapesti férfi 2022 tavaszától kezdve több alkalommal marihuánát adott el barátjának, az ügy másik vádlottjának. 2022. október 21-én az eladó 91 gramm marihuánát értékesített társának 350.000 forintért. Az összesen átadott kábítószer mennyisége meghaladja a csekély mennyiség felső határát, azonban nem éri el a jelentős mennyiség alsó határát. A 61 éves férfi csekély mennyiségben maga is fogyasztott marihuánát és kokaint.

Az ügy másik vádlottja – aki kizárásos alapon Herczeg Zoltán – a barátján kívül más forrásból is szerzett be kábítószert, a marihuána mellett kokaint és DMT-t is, ami egy pszichedelikus drog.

A férfi 2010-től kezdve évente néhány alkalommal,

csekély mennyiségű marihuánával és csekély mennyiségű kokainnal kínálta meg egy barátját, amely kábítószereket közösen elfogyasztották, valamint 2022-ben egy másik személlyel közösen marihuánás cigarettát fogyasztott.

A vádlott az elfogását megelőzően röviddel szintén kannabiszt fogyasztott. A férfi által megszerzett kábítószer mennyisége meghaladja a csekély mennyiség felső határát, azonban nem éri el a jelentős mennyiség alsó határát.

A kormányt korábban előszeretettel támadó, magyarságát szégyellő divattervező Veiszer Alinda műsorában 2021-ben olyanokat mondott, hogy „Gyilkos bűnözők vezetik a hazámat, én erre nem vagyok büszke”, illetve, hogy „tolvaj, maffiaszerűen működő kormány irányítja az országot." Herczeg egyébként éppen hétfőn nyilatkozott a Blikknek, az interjúban arról beszélt, hogy igyekszik nem rágódni és stresszelni magát a büntetőügye miatt. A börtönben töltött időt és a zárkatársait azonban nem felejti el, a mai napig találkozik velük, és ha kell, anyagilag is segíti őket.

A Btk. szerint aki kábítószert termeszt, előállít, megszerez, tart, az ország területére behoz, onnan kivisz, vagy azon átszállít, bűntett miatt egytől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.