Kutatóközpontot létesít hazánkban az ENSZ

A Magyar Közlönyben megjelent miniszterelnöki határozat szerint Kőszegen létesülhet az Egyesült Nemzetek Szervezetének (ENSZ) új intézete, melynek előkészítésére a kultúráért és innovációért felelős minisztert, és a külgazdasági és külügyminisztert kérte fel a miniszterelnök.

Az intézet Közép-Kelet-Európa új kutatóközpontjaként a béke és biztonság, a transzformatív technológiák, valamint a jövőt formáló társadalmi és gazdasági folyamatok nemzetközi kutatására specializálódik – közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium az MTI-vel.

A közlemény szerint az intézmények a kőszegi Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete adhat majd otthont.

Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter a közlemény szerint hangsúlyozta:

a kőszegi ENSZ Egyetemi Intézet létrehozása egyszerre erősíti Magyarország nemzetközi tudományos pozícióját és a régió fejlődését.

Ez nem csupán egy új kutatóközpontot jelent, hanem a magyar kutatók és hallgatók egy újabb területen kapcsolódnak be a világ élvonalába, miközben a helyi közösség és a magyar gazdaság is gyarapodik – fogalmazott a tárcavezető.

A miniszter emlékeztetett arra, hogy az elmúlt évek felsőoktatási megújulásának köszönhetően már 12 magyar egyetem van a világ egyetemeinek legjobb 5 százalékában.

Az új kutatóközpont az ENSZ Egyetemek globális hálózatának részeként – mely világszerte 13 intézetet foglal magában – jelentős mértékben növeli a hazai kutatások nemzetközi beágyazottságát.

