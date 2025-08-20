Ft
Kőszeg kutatóközpont ENSZ fejlesztés Hankó Balázs

Kutatóközpontot létesít hazánkban az ENSZ

2025. augusztus 20. 22:14

Hankó Balázs szerint a magyar kutatók és hallgatók egy újabb területen kapcsolódnak be a világ élvonalába.

2025. augusztus 20. 22:14
null

A Magyar Közlönyben megjelent miniszterelnöki határozat szerint Kőszegen létesülhet az Egyesült Nemzetek Szervezetének (ENSZ) új intézete, melynek előkészítésére a kultúráért és innovációért felelős minisztert, és a külgazdasági és külügyminisztert kérte fel a miniszterelnök. 

Az intézet Közép-Kelet-Európa új kutatóközpontjaként a béke és biztonság, a transzformatív technológiák, valamint a jövőt formáló társadalmi és gazdasági folyamatok nemzetközi kutatására specializálódik – közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium az MTI-vel.

A közlemény szerint az intézmények a kőszegi Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete adhat majd otthont.

Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter a közlemény szerint hangsúlyozta: 

a kőszegi ENSZ Egyetemi Intézet létrehozása egyszerre erősíti Magyarország nemzetközi tudományos pozícióját és a régió fejlődését. 

Ez nem csupán egy új kutatóközpontot jelent, hanem a magyar kutatók és hallgatók egy újabb területen kapcsolódnak be a világ élvonalába, miközben a helyi közösség és a magyar gazdaság is gyarapodik – fogalmazott a tárcavezető.

A miniszter emlékeztetett arra, hogy az elmúlt évek felsőoktatási megújulásának köszönhetően már 12 magyar egyetem van a világ egyetemeinek legjobb 5 százalékában.

Az új kutatóközpont az ENSZ Egyetemek globális hálózatának részeként – mely világszerte 13 intézetet foglal magában – jelentős mértékben növeli a hazai kutatások nemzetközi beágyazottságát. 

Nyitókép: Ficsor Márton/Mandiner

 

kbexxx
2025. augusztus 20. 23:35
Újabb libsikeltető veti meg itt a lábát ..vajon miért nem mennek Bécsbe Prágába stb lehet hogy lépésel.megelöznék , a ENSZ-ből való kilépésunket..nem érzem hogy büszkének kellene lennünk.! Tevékenységi körök meg egyenesen ijesztőek "jövőt formáló társadalmi és gazdasági folyamatok nemzetközi kutatására specializálódik – " Dejyvu érzés kerít hatalmába ez Nem CEU 2 Soros dörzsölheti a kezeit be vette a " vár védelmet"belülröl rohaszt
orokkuruc-2
2025. augusztus 20. 22:47
A CEU még itt van ám! ű
kalyibagaliba
2025. augusztus 20. 22:40
Nem volt elég a CEU? Legyen, de sok, minket kritizáló nyugati állam képviselőjét zárják ki!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
vamonos-2
2025. augusztus 20. 22:29
globalista bufeszakos kelteto kosz, orban
