Rendhagyó büntetés: tízezer karakterben kell a békéről írnia a nyilvános kivégzésről csetelő győri diáknak

Az FBI segítségével elfogott, 15 éves győri fiú pszichoterápiás kezelést is kap.

Az ügyészség három évre feltételesen felfüggesztette az eljárást egy 15 éves győri diák ellen, akit februárban a Terrorelhárítási Központ (TEK) fogott el. A fiú az interneten feketék, muszlimok és LMBTQ-emberek nyilvános kivégzéséről beszélgetett, ami felkeltette az FBI figyelmét is. Az ügy részleteit a Blikk közölte a diák ügyvédje, Lichy József nyilatkozata alapján.

A döntés értelmében a fiúnak tízezer karakteres dolgozatot kell írnia arról, milyen hatással volt tette önmagára és családjára, valamint ki kell fejtenie, mit jelent számára a béke és az együttélés.

Emellett pszichoterápiás kezelésen vesz részt, folytatja tanulmányait, és köteles rendszeresen bemutatni pártfogó felügyelőjének a közösségi oldalain megjelenő bejegyzéseit és hozzászólásait. Továbbá tilos számára titkosított kommunikációs alkalmazásokat letölteni vagy használni.

A hatóságok azért figyeltek fel a fiúra, mert egy ismerősével angolul folytatott beszélgetésben a „public executions”, vagyis „nyilvános kivégzés” kifejezést használta. Bár nem részletezte, hol és hogyan képzelte el a végrehajtást, és nem nevezett meg célpontokat sem, annyit írt az ismerősének, hogy „megcsinálom”, majd figyelje a híradót. A lap szerint korábban nem kezelték pszichés problémákkal, és nem is szerepelt a rendőrségi nyilvántartásban.

A feltételes ügyészi felfüggesztést olyan esetekben alkalmazzák, amikor fiatalkorú gyanúsított ellen nyolc évnél nem súlyosabb büntetéssel fenyegetett bűncselekmény ügyében folyik eljárás, és a körülmények alapján várható, hogy ez segíti a helyes irányú fejlődését. A győri fiút öt hónap után engedték ki a javítóintézetből, majd egy hónapig házi őrizetben maradt.

A megyében nem ez az első hasonló ügy. 2022-ben egy kapuvári fiút vittek el bilincsben, miután azzal fenyegetőzött, hogy „holnap megölöm az osztálytársam”. Akkor is hasonló döntés született. A diáknak dolgozatot kellett írnia a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint a megkülönböztetés tilalmáról, továbbá pszichológiai kezelésre kötelezték.

Nyitókép: MTI/Kiss Dániel

