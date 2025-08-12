Rendhagyó büntetés: tízezer karakterben kell a békéről írnia a nyilvános kivégzésről csetelő győri diáknak

Az ügyészség három évre feltételesen felfüggesztette az eljárást egy 15 éves győri diák ellen, akit februárban a Terrorelhárítási Központ (TEK) fogott el. A fiú az interneten feketék, muszlimok és LMBTQ-emberek nyilvános kivégzéséről beszélgetett, ami felkeltette az FBI figyelmét is. Az ügy részleteit a Blikk közölte a diák ügyvédje, Lichy József nyilatkozata alapján.

A döntés értelmében a fiúnak tízezer karakteres dolgozatot kell írnia arról, milyen hatással volt tette önmagára és családjára, valamint ki kell fejtenie, mit jelent számára a béke és az együttélés.

Emellett pszichoterápiás kezelésen vesz részt, folytatja tanulmányait, és köteles rendszeresen bemutatni pártfogó felügyelőjének a közösségi oldalain megjelenő bejegyzéseit és hozzászólásait. Továbbá tilos számára titkosított kommunikációs alkalmazásokat letölteni vagy használni.

A hatóságok azért figyeltek fel a fiúra, mert egy ismerősével angolul folytatott beszélgetésben a „public executions”, vagyis „nyilvános kivégzés” kifejezést használta. Bár nem részletezte, hol és hogyan képzelte el a végrehajtást, és nem nevezett meg célpontokat sem, annyit írt az ismerősének, hogy „megcsinálom”, majd figyelje a híradót. A lap szerint korábban nem kezelték pszichés problémákkal, és nem is szerepelt a rendőrségi nyilvántartásban.

A feltételes ügyészi felfüggesztést olyan esetekben alkalmazzák, amikor fiatalkorú gyanúsított ellen nyolc évnél nem súlyosabb büntetéssel fenyegetett bűncselekmény ügyében folyik eljárás, és a körülmények alapján várható, hogy ez segíti a helyes irányú fejlődését. A győri fiút öt hónap után engedték ki a javítóintézetből, majd egy hónapig házi őrizetben maradt.

A megyében nem ez az első hasonló ügy. 2022-ben egy kapuvári fiút vittek el bilincsben, miután azzal fenyegetőzött, hogy „holnap megölöm az osztálytársam”. Akkor is hasonló döntés született. A diáknak dolgozatot kellett írnia a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint a megkülönböztetés tilalmáról, továbbá pszichológiai kezelésre kötelezték.

