„Durva dolgok lesznek” – Sebestyén Balázs is reagált a celebvilág drogbotrányára

A szakértő elmondta, mi várhat a drogbotrányba keveredett ByeAlexre
Így kerülheti el a börtönt.
A műsorkészítők szerint a drograzzia vélhetően végig fog söpörni a hírességek között.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, ByeAlexnél és zenekarának tagjainál a rendőrség házkutatást tartott, amelynek során önként előadott saját fogyasztásra vásárolt kokain került elő. Három embert elő is állítottak, köztük az RTL Csillag születik című tehetségkutató műsorában zsűriző ismert zenészt is, aki később a közösségi oldalán számolt be a történtekről.
„A mai hírek velem kapcsolatosan igazak! Valóban találtak nálam egy nagyon kis cuccot! Nem szeretném elsumákolni a témát, mivel mindig mindenről nyíltan beszélek veletek” – írta a zenész Facebook-oldalán.
ByeAlex a posztban azt is megígérte, hogy minden új fejleménnyel jelentkezni fog. Végül azt kérte követőitől, hogy ne kövessétek a példáját ebben, még akkor sem, ha „nem én vagyok az escobar semmilyen szinten; velem a rendőrség nem nagyon nyert semmit” – zárta gondolatait a celeb.
Ezt is ajánljuk a témában
Így kerülheti el a börtönt.
ByeAlex esete Sebestyén Balázsék reggeli műsorában is napirendre került, ahol a beszélgetésben résztvevők kijelentették, hogy túlzónak érzik az intézkedést. Továbbá annak a lehetőségét is felvetették, hogy
az ügy vélhetően végig fog söpörni a hírességek között.
„A T. Danny-ügy most sokakat feldobott. Durva dolgok lesznek még itt a következő 2-3 hónapban, celebek, előadók, hírességek…” – fogalmazott Sebestyén Balázs.
A rádiós a reggeli műsorban azt is éreztette megszólalásaiban, hogy túlzónak érzi mind az énekesekkel történteket, akárcsak azt, hogy a friss törvényi változások miatt a rendőrség szigorúbban léphet fel a kábítószeres ügyekben. Ráadásul a hasonló ügybe keveredett előadók most már nem úszhatják meg anélkül a büntetést, hogy ne dobnák fel a dílerüket – idézte a Story.
Ezt is ajánljuk a témában
„Őszintén remélem, hogy ez a helyzet lehetőséget ad számára, hogy jó döntéseket hozzon a jövőjéről és az egészségéről” – fogalmazott a kormánybiztos.
A Mandiner összeállításából is kiderült, hogy komoly bűnlajstroma van már a hazai celebvilágnak, ha a kábítószerről van szó. A Drogellenes Digitális Polgári Körben szerepel például Kucsera Gábor olimpikon, világ- és Európa-bajnok kajakos, aki 2016-ban kétéves eltiltást kapott, mert megbukott a magyar szövetség drogtesztjén, miután kokaint találtak a vizeletében.
De mint ismert, az egyik leghangosabb drogügye Széki Attila „Curtis”-nek volt, akiről társa, a TV2-től az RTL-hez szerződő Majka teregette ki a szennyest egy koncerten és mártotta be barátját ország-világ előtt, milyen helyzetben is van. Az addig a népszerűségi listákat és nézettségi rekordokat döntögető Majka-Curtis duó nem nagy meglepetésre felbomlott, azóta mindkét zenész szólóban folytatja pályafutását.
A közelmúlt egyik leghangosabb esete pedig Herczeg Zoltáné volt. A kormányellenes aktivista, stylist-divattervezőre 2022 október 21-én, pénteken csaptak le a rendőrök, a férfi lakásában jelentős mennyiségű „kábítószergyanús anyagot” találtak. Több hónap letartóztatás után házi őrizetbe került, végül idén októberben kábítószerbirtoklás miatt 1 év szabadságvesztést kapott, három évre felfüggesztve. Az ítélet ellen az ügyészség és a védelem is fellebbezett, így az nem jogerős.
Nyitókép: Facebook
Ezt is ajánljuk a témában
Záporoznak a razziák, a rendőrség sorra számolja fel a kábítószer-kereskedőket és a használókat, sokuk közülük ismert személy.