„Durva dolgok lesznek” – Sebestyén Balázs is reagált a celebvilág drogbotrányára

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, ByeAlexnél és zenekarának tagjainál a rendőrség házkutatást tartott, amelynek során önként előadott saját fogyasztásra vásárolt kokain került elő. Három embert elő is állítottak, köztük az RTL Csillag születik című tehetségkutató műsorában zsűriző ismert zenészt is, aki később a közösségi oldalán számolt be a történtekről.

„A mai hírek velem kapcsolatosan igazak! Valóban találtak nálam egy nagyon kis cuccot! Nem szeretném elsumákolni a témát, mivel mindig mindenről nyíltan beszélek veletek” – írta a zenész Facebook-oldalán.

ByeAlex a posztban azt is megígérte, hogy minden új fejleménnyel jelentkezni fog. Végül azt kérte követőitől, hogy ne kövessétek a példáját ebben, még akkor sem, ha „nem én vagyok az escobar semmilyen szinten; velem a rendőrség nem nagyon nyert semmit” – zárta gondolatait a celeb.