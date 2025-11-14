Ft
11. 14.
péntek
rendőrség ByeAlex razzia Herczeg Zoltán Sebestyén Balázs Majka Curtis díler

„Durva dolgok lesznek” – Sebestyén Balázs is reagált a celebvilág drogbotrányára

2025. november 14. 09:20

A műsorkészítők szerint a drograzzia vélhetően végig fog söpörni a hírességek között.

2025. november 14. 09:20
null

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, ByeAlexnél és zenekarának tagjainál a rendőrség házkutatást tartott, amelynek során önként előadott saját fogyasztásra vásárolt kokain került elő. Három embert elő is állítottak, köztük az RTL Csillag születik című tehetségkutató műsorában zsűriző ismert zenészt is, aki később a közösségi oldalán számolt be a történtekről.

„A mai hírek velem kapcsolatosan igazak! Valóban találtak nálam egy nagyon kis cuccot! Nem szeretném elsumákolni a témát, mivel mindig mindenről nyíltan beszélek veletek” – írta a zenész Facebook-oldalán. 

ByeAlex a posztban azt is megígérte, hogy minden új fejleménnyel jelentkezni fog. Végül azt kérte követőitől, hogy ne kövessétek a példáját ebben, még akkor sem, ha „nem én vagyok az escobar semmilyen szinten; velem a rendőrség nem nagyon nyert semmit” – zárta gondolatait a celeb.

„Durva dolgok lesznek még”

ByeAlex esete Sebestyén Balázsék reggeli műsorában is napirendre került, ahol a beszélgetésben résztvevők kijelentették, hogy túlzónak érzik az intézkedést. Továbbá annak a lehetőségét is felvetették, hogy 

az ügy vélhetően végig fog söpörni a hírességek között.

„A T. Danny-ügy most sokakat feldobott. Durva dolgok lesznek még itt a következő 2-3 hónapban, celebek, előadók, hírességek…” – fogalmazott Sebestyén Balázs.

A rádiós a reggeli műsorban azt is éreztette megszólalásaiban, hogy túlzónak érzi mind az énekesekkel történteket, akárcsak azt, hogy a friss törvényi változások miatt a rendőrség szigorúbban léphet fel a kábítószeres ügyekben. Ráadásul a hasonló ügybe keveredett előadók most már nem úszhatják meg anélkül a büntetést, hogy ne dobnák fel a dílerüket – idézte a Story.

Nem az volt az első eset

A Mandiner összeállításából is kiderült, hogy komoly bűnlajstroma van már a hazai celebvilágnak, ha a kábítószerről van szó. A Drogellenes Digitális Polgári Körben szerepel például Kucsera Gábor olimpikon, világ- és Európa-bajnok kajakos, aki 2016-ban kétéves eltiltást kapott, mert megbukott a magyar szövetség drogtesztjén, miután kokaint találtak a vizeletében.

De mint ismert, az egyik leghangosabb drogügye Széki Attila „Curtis”-nek volt, akiről társa, a TV2-től az RTL-hez szerződő Majka teregette ki a szennyest egy koncerten és mártotta be barátját ország-világ előtt, milyen helyzetben is van. Az addig a népszerűségi listákat és nézettségi rekordokat döntögető Majka-Curtis duó nem nagy meglepetésre felbomlott, azóta mindkét zenész szólóban folytatja pályafutását. 

A közelmúlt egyik leghangosabb esete pedig Herczeg Zoltáné volt. A kormányellenes aktivista, stylist-divattervezőre 2022 október 21-én, pénteken csaptak le a rendőrök, a férfi lakásában jelentős mennyiségű „kábítószergyanús anyagot” találtak. Több hónap letartóztatás után házi őrizetbe került, végül  idén októberben kábítószerbirtoklás miatt 1 év szabadságvesztést kapott, három évre felfüggesztve. Az ítélet ellen az ügyészség és a védelem is fellebbezett, így az nem jogerős.

Nyitókép: Facebook

5m007h 0p3ra70r
2025. november 14. 12:10
>>nuevoreynuevaley 2025. november 14. 09:31 nem tudni mit talaltak nala<< Irreleváns. Ha előállították, akkor azt, amit kerestek. Pont. >>zold nalam is szokott lenni,<< A felvágott a szikkadt zsemlédben. >> sose volt ebbu baj,<< Csak gyakran fosol, de az szerinted természetes, hiszen szerinted mindenki napjában többször ürít vízfolyékony székletet. >> civilizalt orszagokban a parkban fustolik el a csaladok<< A biciklibelsővel meg a zsugorfóliával együtt. Miközben melegednek a hordó körül. Civilizáltéknál ez ilyen.
Válasz erre
0
0
5m007h 0p3ra70r
2025. november 14. 12:00
>>ByeAlex esete Sebestyén Balázsék reggeli műsorában is napirendre került, ahol a beszélgetésben résztvevők kijelentették, hogy túlzónak érzik az intézkedést. << Ha valakinél megalapozott gyanú, pl. tanúvallomás, alapján házkutatást kell tartani, akkor azt meg kell tartani. Ha a házkutatás során bizonyítékok kerülnek elő, akkor a(z) - ekkor már - gyanúsítottat elő kell állítani és ki kell hallgatni. Ez az eljárásrend. Sebestyén Balázs mit érez túlzónak? Hogy a rendőrség végzi a dolgát? Vagy hogy a haverjával pont ugyanúgy járnak el, mint Kis Géza segédmunkással? "A törvény mindenkire vonatkozik. Kommunistákra tízszeresen, százszorosan."
Válasz erre
0
0
Nuttika
2025. november 14. 11:40
Nem, nem túlzás. Ezek a fölöslegesen agyonsztárolt senkik népszerűsítik ezeket a sz*rokat. Ha a kis kamasz azt látja, hogy a bálványát is lesittelik érte, nem fog hozzányúlni a drogokhoz.
Válasz erre
1
0
zrx8
2025. november 14. 11:33
"ByeAlexnél és zenekarának tagjainál a rendőrség házkutatást tartott, amelynek során önként előadott saját fogyasztásra vásárolt kokain került elő. " Akkor már értem, miért 𝗲𝗹ő𝗮𝗱óművész ez a Byegúnár.
Válasz erre
0
0
