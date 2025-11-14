A szakértő elmondta, mi várhat a drogbotrányba keveredett ByeAlexre

Az ügyvéd hangsúlyozta, a kábítószer-birtoklást a törvény általában szabadságvesztéssel bünteti, de ha az illetőnek nem volt korábban hasonló ügye, és kevés mennyiségű drogról van szó, akkor enyhébb büntetés is kiszabható. Megjegyezte,

egy új törvény értelmében az elkövetőnek a szer beszerzési körülményeiről is be kell számolnia, és ha ezt megteszi, azzal is enyhíthet a büntetésén.

A szakértő úgy véli, ByeAlexnél kis mennyiségű kokaint találhattak, erre utal az is, hogy szabadlábon védekezhet.