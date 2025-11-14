A szakértő elmondta, mi várhat a drogbotrányba keveredett ByeAlexre

Újabb RTL-es sztár bukott le a drograzzia után: nem ő volt az első, valószínűleg nem is az utolsó
Záporoznak a razziák, a rendőrség sorra számolja fel a kábítószer-kereskedőket és a használókat, sokuk közülük ismert személy.
Így kerülheti el a börtönt.
Az ügyvéd hangsúlyozta, a kábítószer-birtoklást a törvény általában szabadságvesztéssel bünteti, de ha az illetőnek nem volt korábban hasonló ügye, és kevés mennyiségű drogról van szó, akkor enyhébb büntetés is kiszabható. Megjegyezte,
egy új törvény értelmében az elkövetőnek a szer beszerzési körülményeiről is be kell számolnia, és ha ezt megteszi, azzal is enyhíthet a büntetésén.
A szakértő úgy véli, ByeAlexnél kis mennyiségű kokaint találhattak, erre utal az is, hogy szabadlábon védekezhet.
Ahogy korábban a Mandiner is beszámolt róla, ByeAlexnél és zenekarának tagjainál a rendőrség házkutatást tartott, amelynek során önként előadott saját fogyasztásra vásárolt kokain került elő. Három embert elő is állítottak, köztük az RTL Csillag születik című tehetségkutató műsorában zsűriző ismert zenészt is.
A rendőri intézkedések eredményeként önként előadott saját fogyasztásra vásárolt kokain került elő és három előállítás történt.
