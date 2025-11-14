Ft
11. 14.
péntek
Tran Dániel drogbotrány rendőrség ByeAlex törvény

A szakértő elmondta, mi várhat a drogbotrányba keveredett ByeAlexre

2025. november 14. 06:08

Így kerülheti el a börtönt.

2025. november 14. 06:08
null

ByeAlexet várhatóan elterelési eljárásra küldik, amelyen ha részt vesz, és elmondja, kitől szerezte a kokaint, megúszhatja a börtönbüntetést – nyilatkozta a Blikknek Tran Dániel jogi szakértő.

Az ügyvéd hangsúlyozta, a kábítószer-birtoklást a törvény általában szabadságvesztéssel bünteti, de ha az illetőnek nem volt korábban hasonló ügye, és kevés mennyiségű drogról van szó, akkor enyhébb büntetés is kiszabható. Megjegyezte, 

egy új törvény értelmében az elkövetőnek a szer beszerzési körülményeiről is be kell számolnia, és ha ezt megteszi, azzal is enyhíthet a büntetésén.

A szakértő úgy véli, ByeAlexnél kis mennyiségű kokaint találhattak, erre utal az is, hogy szabadlábon védekezhet.

Ahogy korábban a Mandiner is beszámolt róla, ByeAlexnél és zenekarának tagjainál a rendőrség házkutatást tartott, amelynek során önként előadott saját fogyasztásra vásárolt kokain került elő. Három embert elő is állítottak, köztük az RTL Csillag születik című tehetségkutató műsorában zsűriző ismert zenészt is.

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

