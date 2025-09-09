Még mindig nem találja a rendőrség Kolompár Zoltánt

Jobban teszi a jövőben, ha nem mulasztja el bekötni a biztonsági övet
Változnak a szabályok, érdemes résen lenni.
Nem mindennapi megjelenése ellenére továbbra sem került rendőrkézre a kábítószer-kereskedelem gyanújával vádolt férfit.
A rendőrség honlapján közzétett körözés szerint a bajai születésű, 1996-os születésű Kolompár Zoltánt kábítószer-kereskedelem gyanújával keresik. A hatóságok mindent megtesznek, hogy a férfi nyomára bukkanjanak, ám egyelőre nem jártak sikerrel.
Az elfogatóparancs alapján kiadott körözés adatai a rendőrség hivatalos weboldalán érhetők el, ahol további információk találhatók a keresett személyről.
Kolompár Zoltán adatlapját ITT tekintheti meg. A rendőrség kéri, hogy aki bármilyen információval rendelkezik a férfi hollétéről, haladéktalanul jelezze a hatóságok felé.
Nyitókép forrása: police.hu
