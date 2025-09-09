Még mindig nem találja a rendőrség Kolompár Zoltánt

A rendőrség honlapján közzétett körözés szerint a bajai születésű, 1996-os születésű Kolompár Zoltánt kábítószer-kereskedelem gyanújával keresik. A hatóságok mindent megtesznek, hogy a férfi nyomára bukkanjanak, ám egyelőre nem jártak sikerrel.

Az elfogatóparancs alapján kiadott körözés adatai a rendőrség hivatalos weboldalán érhetők el, ahol további információk találhatók a keresett személyről.

Kolompár Zoltán adatlapját ITT tekintheti meg. A rendőrség kéri, hogy aki bármilyen információval rendelkezik a férfi hollétéről, haladéktalanul jelezze a hatóságok felé.

Nyitókép forrása: police.hu