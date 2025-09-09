Ft
Ft
28°C
16°C
Ft
Ft
28°C
16°C
09. 09.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 09.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
kábítószer-kereskedelem Kolompár Zoltán rendőrség körözés

Még mindig nem találja a rendőrség Kolompár Zoltánt

2025. szeptember 09. 10:32

Nem mindennapi megjelenése ellenére továbbra sem került rendőrkézre a kábítószer-kereskedelem gyanújával vádolt férfit.

2025. szeptember 09. 10:32
null

A rendőrség honlapján közzétett körözés szerint a bajai születésű, 1996-os születésű Kolompár Zoltánt kábítószer-kereskedelem gyanújával keresik. A hatóságok mindent megtesznek, hogy a férfi nyomára bukkanjanak, ám egyelőre nem jártak sikerrel.

Az elfogatóparancs alapján kiadott körözés adatai a rendőrség hivatalos weboldalán érhetők el, ahol további információk találhatók a keresett személyről.

Kolompár Zoltán adatlapját ITT tekintheti meg. A rendőrség kéri, hogy aki bármilyen információval rendelkezik a férfi hollétéről, haladéktalanul jelezze a hatóságok felé.

Nyitókép forrása: police.hu

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 35 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
madre79
2025. szeptember 09. 12:08
A hímnős példány elbujdosott?
Válasz erre
0
0
salmonella
2025. szeptember 09. 12:02
Zolinak jó nagy sz@pós szája van. Ezt most megszívta...
Válasz erre
1
0
londonbaby
2025. szeptember 09. 12:01
mehet amúgy ez is döglötten a szemétégetőbe...
Válasz erre
1
0
londonbaby
•••
2025. szeptember 09. 12:00 Szerkesztve
né mááááá ..Balázs ..baszki alig ismertelek fel... . Majka szokott ilyen faszán kinézni fellépéskor...
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!