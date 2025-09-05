Jobban teszi a jövőben, ha nem mulasztja el bekötni a biztonsági övet

Július 5-én megváltoztatták a közlekedési törvényt – emlékeztet a Vezess.hu.

Ez „teremti meg annak az alapját, hogy a biztonsági öv használatára vonatkozó rendelkezések megszegése – az M2 és az M3 járműkategóriába sorolt autóbuszok kivételével – a jármű üzembentartójának objektív felelőssége alapján is szankcionálható legyen” – állítja a rendőrség.

Az objektív felelősségi körben történő bírságkiszabáshoz emellett szükség van „a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről szóló 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló rendelkezések hatályba lépésére” is.

Vagyis

ha ezek a változások megtörténnek, akkor bizonyítóerejű képi felvétel alapján eljárhatnak az üzembentartóval szemben abban az esetben is, ha az utas nem használja a biztonsági övet.

Ahogy az objektív felelősség elvét használják, amikor a nagyobb mértékű gyorshajtások, a leállósávon való haladás vagy a tilos jelzésen való áthaladás stb. esetén a rendszám alapján bírságolnak. Ha az üzembentartó bizonyítja, hogy nem ő vezetett, akkor a sofőr fizeti a bírságot, ha nem, akkor az üzembentartó – írja a honlap.

A portál hozzáteszi: az említett törvénymódosítás tehát még előttünk van, a biztonsági öv használatának ellenőrzése és szankcionálása a módosítás hatályba lépéséig nem változik. Az viszont már most is működik, hogy a sofőrt (ha ő nem azonosítható, akkor az üzembentartót) megbüntetik például a VÉDA kapuk felvétele alapján, ha nem használja a biztonsági övet.

