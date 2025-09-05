Ft
Ft
27°C
15°C
Ft
Ft
27°C
15°C
09. 05.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 05.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
rendőrség közlekedés biztonsági öv

Jobban teszi a jövőben, ha nem mulasztja el bekötni a biztonsági övet

2025. szeptember 05. 15:23

Változnak a szabályok, érdemes résen lenni.

2025. szeptember 05. 15:23
null

Július 5-én megváltoztatták a közlekedési törvényt – emlékeztet a Vezess.hu.

Ez „teremti meg annak az alapját, hogy a biztonsági öv használatára vonatkozó rendelkezések megszegése – az M2 és az M3 járműkategóriába sorolt autóbuszok kivételével – a jármű üzembentartójának objektív felelőssége alapján is szankcionálható legyen” – állítja a rendőrség.

Az objektív felelősségi körben történő bírságkiszabáshoz emellett szükség van „a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről szóló 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló rendelkezések hatályba lépésére” is.

Vagyis 

ha ezek a változások megtörténnek, akkor bizonyítóerejű képi felvétel alapján eljárhatnak az üzembentartóval szemben abban az esetben is, ha az utas nem használja a biztonsági övet. 

Ahogy az objektív felelősség elvét használják, amikor a nagyobb mértékű gyorshajtások, a leállósávon való haladás vagy a tilos jelzésen való áthaladás stb. esetén a rendszám alapján bírságolnak. Ha az üzembentartó bizonyítja, hogy nem ő vezetett, akkor a sofőr fizeti a bírságot, ha nem, akkor az üzembentartó – írja a honlap.

A portál hozzáteszi: az említett törvénymódosítás tehát még előttünk van, a biztonsági öv használatának ellenőrzése és szankcionálása a módosítás hatályba lépéséig nem változik. Az viszont már most is működik, hogy a sofőrt (ha ő nem azonosítható, akkor az üzembentartót) megbüntetik például a VÉDA kapuk felvétele alapján, ha nem használja a biztonsági övet.

Nyitókép: MTI/Bognár Boglárka

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
masikhozzaszolo
2025. szeptember 05. 16:44
Ez olyan, mint amerikában. Ha egy néző bejelenti, hogy látott egy gyilkosságot, először is lcsukják, majd szednek-teremtenek hozzá bizonyítékot, hogy ő volt a gyilkos.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!