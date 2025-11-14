Ft
11. 14.
péntek
A mai, blikk által elindított valótlan hazugságokat muszáj ilyen módon cáfolnom

2025. november 14. 16:45

Az igazság ez, amit beraktam ide.

2025. november 14. 16:45
ByeAlex
ByeAlex
Facebook

„hahóka!

ugyan, nem szeretném hogy a következő napokban emiatt a dolog miatt tényleg ezzel legyen tele most már a facebookom, de a mai, blikk által elindított valótlan hazugságokat muszáj ilyen módon cáfolnom!

tehát, én nem tudom, hogy amit ők állítanak, és rendőrségi információnak mondanak, az hogyan csúszott el úgy náluk, hogy 5-6x annyi mennyiségeket találtak volna nálam, de az igazság ez, amit beraktam ide. 

továbbá: ennek a mennyiségnek a valós tartalma laboratóriumi körülmények után fog kiderülni pontosan, ami ennél is jelentősen kevesebb lesz.

a többi lefoglalt, felsorolt dolog, az lehet BÁRMI (akár a zoknid is), amit a rendőrség relevánsnak gondol, de azok mind üres dolgok voltak, nem is tudom már mik; teljesen irrelevánsak.

ismét megjegyzem: a rendőrség velem korrekt volt, én tizenpár fáradt, kedves, és tisztességes emberrel találkoztam, és a napom alatt, a többi rendőrségi szakemberről is ugyanezt tudom mondani. még valami. mint látjátok, jogilag ez a VÉTSÉG kategóriája, és csekély mennyiség, amiért én azonnal vállaltam a felelősséget, nem hazudtam, nem sumákoltam el, és most is nyíltan beszélek róla nektek, mert úgy érzem kell. 

ezen ponton szeretném elnézéseteket kérni, hogy ilyen helyzetben kell látnotok engem. ne csináljatok soha semmi hasonlót, kerüljetek minden ilyesmit egész életetek során!”

Nyitókép forrása: MTI/Máthé Zoltán

Barnabás.N
2025. november 14. 17:00
Mindenkinek jár második esély. De akkor mutassa is meg, bizonyítsa, hogy soha többé nem fogyaszt! Ehhez pedig idő kell!
elégia
2025. november 14. 16:55
Búcsú a színpadtól. Ennyi, drogos úr.
