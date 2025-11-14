a többi lefoglalt, felsorolt dolog, az lehet BÁRMI (akár a zoknid is), amit a rendőrség relevánsnak gondol, de azok mind üres dolgok voltak, nem is tudom már mik; teljesen irrelevánsak.

ismét megjegyzem: a rendőrség velem korrekt volt, én tizenpár fáradt, kedves, és tisztességes emberrel találkoztam, és a napom alatt, a többi rendőrségi szakemberről is ugyanezt tudom mondani. még valami. mint látjátok, jogilag ez a VÉTSÉG kategóriája, és csekély mennyiség, amiért én azonnal vállaltam a felelősséget, nem hazudtam, nem sumákoltam el, és most is nyíltan beszélek róla nektek, mert úgy érzem kell.

ezen ponton szeretném elnézéseteket kérni, hogy ilyen helyzetben kell látnotok engem. ne csináljatok soha semmi hasonlót, kerüljetek minden ilyesmit egész életetek során!”

