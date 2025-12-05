Kábítószer miatt került bajba a világbajnok magyar bokszoló, körözést adtak ki ellene

a kisváltósúlyban remeklő Káté a 21. század legjobb magyar amatőr ökölvívóinak egyike volt.

2000-ben junior-világbajnokságot nyert, később két-két bronzérmet szerzett felnőttvilág- és -Európa-bajnokságokon (2003, 2009, illetve 2004, 2006), sőt, a kontinenstornákról két ezüstje is van (2008, 2010). Három olimpián vett részt, a 2004-es athéni és a 2008-as pekingi játékokon az első fordulóban esett ki, még a 2012-es londoni ötkarikás viadalon egy nyert meccs után, a legjobb 16 között búcsúzott – ezt követően jelentette be a visszavonulását. Tízszer lett magyar bajnok, pályafutása során négyszer választották meg az év magyar ökölvívójának (2003, 2006, 2008, 2009) – ismertette a megannyi korábbi sportsikert a lap.