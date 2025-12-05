Ft
Ft
9°C
5°C
Ft
Ft
9°C
5°C
12. 05.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 05.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Káté Gyula junior világbajnok rendőrség körözés kábítószer

Kábítószer miatt került bajba a világbajnok magyar bokszoló, körözést adtak ki ellene

2025. december 05. 16:40

Káté Gyula ellen még december 2-án adták ki az elfogatóparancsot.

2025. december 05. 16:40
null

Az év magyar ökölvívójának négyszer megválasztott, korábbi junior-világbajnok klasszis kábítószer birtoklása miatt került bajba. Káté Gyula ellen jelenleg is elfogató parancs van érvényben – írta a Blikk. A police.hu szerint a 43 éves Káté Gyula ellen még december 2-án adták ki az elfogatóparancsot.

Mint írták, 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Áttörés: megvan az ősz győztese, Magyar Péter selyemzsinórt kapott – itt az új Mesterterv

Áttörés: megvan az ősz győztese, Magyar Péter selyemzsinórt kapott – itt az új Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

a kisváltósúlyban remeklő Káté a 21. század legjobb magyar amatőr ökölvívóinak egyike volt. 

2000-ben junior-világbajnokságot nyert, később két-két bronzérmet szerzett felnőttvilág- és -Európa-bajnokságokon (2003, 2009, illetve 2004, 2006), sőt, a kontinenstornákról két ezüstje is van (2008, 2010). Három olimpián vett részt, a 2004-es athéni és a 2008-as pekingi játékokon az első fordulóban esett ki, még a 2012-es londoni ötkarikás viadalon egy nyert meccs után, a legjobb 16 között búcsúzott – ezt követően jelentette be a visszavonulását. Tízszer lett magyar bajnok, pályafutása során négyszer választották meg az év magyar ökölvívójának (2003, 2006, 2008, 2009) – ismertette a megannyi korábbi sportsikert a lap.

Nyitókép korábbi felvétel. Fotó. MTI/Szigetváry Zsolt

 

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
dimaggio
2025. december 05. 16:47
A jó bunyós nem feltétlen jó ember .
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!