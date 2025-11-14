Ft
11. 14.
péntek
Kiderült, mennyi drogot foglaltak le ByeAlexnél – és hogyan úszhatja meg az ügyet

2025. november 14. 07:52

Az előadó „nagyon kis” mennyiségként írta le a lefoglalt kábítószert.

2025. november 14. 07:52
null

Néhány napja megírtuk, hogy a Blikk értesülése szerint a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda házkutatást tartott ByeAlexnél és a zenekara tagjainál, amely során az előadónál és kollégáinál is kábítószert találtak.

A hírt később az előadó is megerősítette a közösségi oldalán:

A mai hírek velem kapcsolatosan igazak, valóban találtak nálam egy nagyon kis cuccot”

– írta a zenész, a „nagyon kis” mennyiségről pedig a legfrissebb hírekből az is kiderült, hogy konkrétan mit jelent.

A lap információi szerint Alex önként 5 gramm kokaint – a megkérdezett szakértők szerint 1 gramm piaci ára 35 ezer forint – adott át a nyomozóknak, amely a szakértők szerint mintegy húsz adagra elegendő mennyiség.

Sajtóhírek szerint az Alexszel együtt eljárás alá vont Sz. Zoltánnál, az együttes „mindenesénél” szintén foglaltak le kábítószer-használatra utaló tárgyakat. Az ügyben szintén érintett 63 éves olasz férfinél, a hazai szórakoztatóiparban komoly érdekeltségekkel rendelkező R. Antoniónál 4 millió forint értékben valutát, 50 millió forint értékben karórákat foglaltak le a nyomozók.

Az énekes Molnár Áron és Geszti Péter zsűritársa az RTL Csillag születik című műsorában – a csatorna az esetet követően azt közölte, hogy ByeAlex továbbra is részt vehet a produkcióban.

A lap megkérdezett egy jogi szakértő is, aki szerint, ha az énekes együttműködik a hatóságokkal, eltereléssel – azaz egy legalább hat hónapos kezeléssorozattal – megúszhatja az esetet.

„A birtoklást alapvetően szabadságvesztéssel bünteti a törvény. Ha azonban ez az első eset, és csekély mennyiségű birtoklásról beszélünk, továbbá,

ha a vétkes feltárja az ügy érdemi körülményeit, sőt, esetleg meg is jelöli azt, akitől beszerezte a kábítószert, elterelésre küldhető.

Megjegyzem, korábban nem állt fenn az a kritérium, hogy a beszerzés részletes körülményeiről is be kell számolni, ez egy új törvényi kitétel. Ha az elterelés eredményre vezet, vagyis ha az eljárás felfüggesztésének ideje alatt az illető részt vesz ezen a foglalkozáson, akkor megszüntetik a büntetőeljárást, és tiszta lesz az erkölcsije is” – fogalmazott Tran Dániel ügyvéd.

Fotó: MTI/Máthé Zoltán

ujujuj
2025. november 14. 08:47
"Egy nagyon kevés cucc", azt találták nála. Sem mennyisége, sem neve nincsen neki, az ilyen tájékoztatással lehet ám jól ködösíteni, maszatolni. A törvény szigora sújtson le minden bűnösre. Kivéve az o1g-s közéleti személyiségekre, mert ha rájuk lesújt, az boszorkányüldözés!4!
Válasz erre
6
1
google-2
2025. november 14. 08:45
Bravó, RTL, madarat tolláról, rtl-est a kokójáról!
Válasz erre
6
0
hlaci83
2025. november 14. 08:44
“Nagyon kis cucc” “Nem dobtam, ejtettem” Viccesek ezek a libsik, amikor felelősséget kell vállalni a tetteikért…
Válasz erre
8
0
fsanyec
2025. november 14. 08:44
Azért szívnak, mert vashiányuk van. Szivlapát kell a kezükbe.
Válasz erre
2
1
