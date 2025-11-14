Kiderült, mennyi drogot foglaltak le ByeAlexnél – és hogyan úszhatja meg az ügyet

Házkutatást tartott a rendőrség ByeAlexnél – drogügyben gyanúsítják az énekest
A rendőri intézkedések eredményeként önként előadott saját fogyasztásra vásárolt kokain került elő és három előállítás történt.
Az előadó „nagyon kis” mennyiségként írta le a lefoglalt kábítószert.
Néhány napja megírtuk, hogy a Blikk értesülése szerint a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda házkutatást tartott ByeAlexnél és a zenekara tagjainál, amely során az előadónál és kollégáinál is kábítószert találtak.
A hírt később az előadó is megerősítette a közösségi oldalán:
A mai hírek velem kapcsolatosan igazak, valóban találtak nálam egy nagyon kis cuccot”
– írta a zenész, a „nagyon kis” mennyiségről pedig a legfrissebb hírekből az is kiderült, hogy konkrétan mit jelent.
A lap információi szerint Alex önként 5 gramm kokaint – a megkérdezett szakértők szerint 1 gramm piaci ára 35 ezer forint – adott át a nyomozóknak, amely a szakértők szerint mintegy húsz adagra elegendő mennyiség.
Sajtóhírek szerint az Alexszel együtt eljárás alá vont Sz. Zoltánnál, az együttes „mindenesénél” szintén foglaltak le kábítószer-használatra utaló tárgyakat. Az ügyben szintén érintett 63 éves olasz férfinél, a hazai szórakoztatóiparban komoly érdekeltségekkel rendelkező R. Antoniónál 4 millió forint értékben valutát, 50 millió forint értékben karórákat foglaltak le a nyomozók.
Az énekes Molnár Áron és Geszti Péter zsűritársa az RTL Csillag születik című műsorában – a csatorna az esetet követően azt közölte, hogy ByeAlex továbbra is részt vehet a produkcióban.
A lap megkérdezett egy jogi szakértő is, aki szerint, ha az énekes együttműködik a hatóságokkal, eltereléssel – azaz egy legalább hat hónapos kezeléssorozattal – megúszhatja az esetet.
„A birtoklást alapvetően szabadságvesztéssel bünteti a törvény. Ha azonban ez az első eset, és csekély mennyiségű birtoklásról beszélünk, továbbá,
ha a vétkes feltárja az ügy érdemi körülményeit, sőt, esetleg meg is jelöli azt, akitől beszerezte a kábítószert, elterelésre küldhető.
Megjegyzem, korábban nem állt fenn az a kritérium, hogy a beszerzés részletes körülményeiről is be kell számolni, ez egy új törvényi kitétel. Ha az elterelés eredményre vezet, vagyis ha az eljárás felfüggesztésének ideje alatt az illető részt vesz ezen a foglalkozáson, akkor megszüntetik a büntetőeljárást, és tiszta lesz az erkölcsije is” – fogalmazott Tran Dániel ügyvéd.
Záporoznak a razziák, a rendőrség sorra számolja fel a kábítószer-kereskedőket és a használókat, sokuk közülük ismert személy.
Fotó: MTI/Máthé Zoltán