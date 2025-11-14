Kiderült, mennyi drogot foglaltak le ByeAlexnél – és hogyan úszhatja meg az ügyet

Néhány napja megírtuk, hogy a Blikk értesülése szerint a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda házkutatást tartott ByeAlexnél és a zenekara tagjainál, amely során az előadónál és kollégáinál is kábítószert találtak.

A hírt később az előadó is megerősítette a közösségi oldalán:

A mai hírek velem kapcsolatosan igazak, valóban találtak nálam egy nagyon kis cuccot”

– írta a zenész, a „nagyon kis” mennyiségről pedig a legfrissebb hírekből az is kiderült, hogy konkrétan mit jelent.