Ft
Ft
8°C
5°C
Ft
Ft
8°C
5°C
11. 14.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 14.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
bulvármédia kokainügy ByeAlex drog celeb törvény vélemény

Semmilyen viszonyulásom nincs ByeAlex személyéhez

2025. november 14. 06:31

Olyan nincs, hogy a törvény szerint több év börtön jár valamiért, de ezzel párhuzamosan mégis büntetlenül lehet csinálni és vagizni vele, hogy csináltad.

2025. november 14. 06:31
null
Mandula Viktor
Mandula Viktor
Facebook

„Semmilyen viszonyulásom nincs ByeAlex személyéhez: nem utálom, nem rajongom, leginkább a »leszarom«-kategóriában van nálam (teljesen másfajta zenét hallgatok), ezért a kokainügye kapcsán elfogultság nélkül elmondhatom a véleményemet globálisan a témáról.

Az a helyzet, hogy évtizedek óta nem tudok mit kezdeni azzal a gyakorlattal, hogy ott van valami - jelen esetben a keménydrog-használat (nem a fűről beszélünk!) -, amit elvileg büntetni rendel minden civilizált ország, ehhez képest a teljes nyugati világban azzal van tele a bulvármédia, hogy melyik celeb milyen drogokra van rácsavarodva, önéletrajzi könyveket írnak róla, interjúkban és podcastekben hencegnek vele, hogy ki mit használ, és nem történik semmi. Legfeljebb annyi, hogy menetrend szerint jönnek a halálhírek a túladagolásban meghalt hírességekről: holtan találták az ágyában, összeesett a hotel fürdőszobájában, a boncolás során ezt meg azt találtak a vérében. Michael Jackson, Amy Winehouse, Whitney Houston, Prince, Matthew Perry, nem sorolom, végtelen a lista. 

Szerintem ilyen nincs. Ez tipikusan vagy-vagy kérdés. Olyan nincs, hogy a törvény szerint több év börtön jár valamiért, de ezzel párhuzamosan mégis büntetlenül lehet csinálni és vagizni vele, hogy csináltad. Kulcsmondat következik: semmi sem veszélyesebb az állam tekintélyére, mint ha olyan törvényeket hoz, amelyeket utána nem tud betartatni. 

És bónuszként ott a bántó aszimmetria, hogy minél ismertebb és befolyásosabb vagy, annál nagyobb valószínűséggel megúszod a dolgot, míg az általad biztatott rajongódat Jászkarajenőről esetleg tényleg bekasztlizzák. 

Szóval nem várok el mást az államtól, mint a veszélyessége alapján végiggondolni és arányosan bekategorizálni, hogy melyik szer mennyit ér, és utána következetesen érvényt szerezni a törvény betűjének. Akkor is, ha ezzel ismert zenészt, hangosan kiabáló megmondóembert, vagy népszerű politikai videós influenszerinát kell elővenni.”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Skulo
2025. november 14. 09:19
Helyes! Minek a törvèny ha tele van kivètelekkel! Nagyon sok dolog van amit nem tart be a kornåny: drog,közterületen dohànyzàs, ,közfeladat ellåtås vèdelme,stb
Válasz erre
0
0
Dixtroy
2025. november 14. 08:25
"Semmilyen viszonyulásom nincs ByeAlex személyéhez" Ez nem igaz, például ha erre a képre nézek, az ötlik fel bennem, hogy egy méteres néger műhímtaggal megérdemelne pár ütést az arcába. Esetleg, ha néhány buzi használta előbb az eszközt, annál jobb. De ezen felül tényleg a kuka kategória, nem érdekel, nem hallgatom.
Válasz erre
5
0
Ekrü123
2025. november 14. 08:20
Kovács József 2025. november 14. 07:58 Én még megtoldanám a dél-koreai gyakorlattal. Ha egy énekesről, celebről, színészről kiderül, hogy drogot fogyasztott ( akárcsak füvet is) vagy középiskolában zaklatott másokat, annak az egyénnek a karrierjének vége. Végleg. Mert ezek az emberek így vagy úgy , de példaképek a fiatalok számára. Márpedig olyan példaképre, aki azt közvetíti a fiatalok felé, hogy drogozni jó, olyanra NINCS szükség.
Válasz erre
9
0
Kovács József
2025. november 14. 07:58
A szingapúri modell a jó irány, terjesztőknek halálbüntetés, fogyasztóknak milliós bírság. Szingapúrban nincs is drogprobléma.
Válasz erre
11
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!