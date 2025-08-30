Kucsera Gábor: „Én is maradhattam volna csöndben, meglapulva a háttérben, mint sokan mások, de…”

Tudom, hogy adott már interjút a Borsnak a Drogellenes Digitális Polgári Körhöz való csatlakozással kapcsolatban, de szerintem ez az ügy több beszélgetést is megér, mert arról szól, hogy jár-e egy második esély a példaképnek, aki nagyot hibázott, elismerte tettét és elfogadta a következményeket. Jár?

Engem a szüleim arra neveltek, hogy vállaljam a felelősséget a tetteimért, akkor is, ha ez következményekkel jár. Ez így korrekt és becsületes.

A kokainfogyasztásért is vállaltam, amiért meghurcoltak, miközben néhány sportolónak el lett tussolva a hasonló ügye – én viszont beleálltam, és ezért tudok most hiteles emberként megszólalni, mert a saját példámból okulva beszélek a drog borzalmas hatásairól.

Van három gyermekem, a Ferencváros kajak-kenu szakosztályának vezetőjeként 80 fiatalért felelek, nekik is példát kell mutatnom. Nem vagyok szent, ezt mindig elmondom, de ha tudok segíteni egy tanáccsal, vagy a személyes történetemmel, akkor már megérte a sok negatív hozzászólás.

Kucsera Gábor tíz évvel ezelőtt bukott meg a doppingellenőrzésen. Akkor a Blikknek azt mondta: „Évek óta nem értem el jelentős eredményt sportolóként, ha nem tudtam volna nyerni a szolnoki második válogatón, minden bizonnyal az is versenyzői karrierem végét jelentette volna. A pályafutásom szempontjából tehát rendkívül fontos volt a jó szereplés, és ezt a terhet képtelen voltam elviselni. Lazítani akartam, és a legrosszabb utat választottam. Tisztában vagyok azzal, hogy mekkora károkat okoztam a kajak-kenu sportágnak, egy életen át szégyellni fogom magam.”

Hogyan viseli a gyűlölködőket?

Az évek során sportolóként és közéleti személyiségként is megtanultam kezelni a rosszakarókat, nem érdekelnek a nethuszárok, és a fröcsögő cikkeket sem szoktam elolvasni. Nyilván abban az értelemben megvisel, hogy a békés családi életünket befolyásolja, hogy most barátok írnak, hívnak, hogy milyen negatív hírek, kommentek jelennek meg rólam. Puff neki, volt már ennél rosszabb is!

A fent említett interjúban azt mondta, ez a téma nem politika kérdése…

Mert szentül hiszem, hogy nem az! Ezért is lepődtem meg, hogy ilyen mértékű gyűlöletcunami indult el, az oldalamon rengeteg gyalázkodót kellett letiltanom.

…de azért mégiscsak azt mutatják a tények, hogy a Magyar Péterhez köthető lapok, a Telex, a 444 és a 24 gúnyolódik Kucsera Gábor DPK-tagságán, a jobboldali portálok, például a Mandiner vagy a Magyar Nemzet pedig kiáll ön mellett.

Nyilván jó néhány embernek az az első reakciója, hogy aki belép egy Digitális Polgári Körbe, az a Fidesz mellé áll.

De én úgy gondolom, mindenkinek szíve joga, hogy milyen döntést hoz, ki mellett teszi le a voksát és miért.

Azt pedig elképesztőnek tartom, hogy most már az általános iskolákban is állandóan a politikáról beszélnek, mindent ezen a szemüvegen keresztül néznek. Amikor én voltam gyerek, ilyet nem tapasztaltam, és azt hiszem, ez így volt jól.

És milyen érdekes, hogy azok a baloldali lapok támadják önt, akik hétről hétre istenítik a drogfogyasztást propagáló előadókat.

Ezt már az eltiltásom idején is megtapasztaltam, hogy nagyon furcsa társadalomban élünk:

azokat a színészeket, zenészeket éltetik, akik függőségekkel küzdenek, akár kábítószerről, akár alkoholról van szó, és azokat, akik arról énekelnek, milyen jó így élni.

Nyilván én is maradhattam volna csöndben, meglapulva a háttérben, mint sokan mások, de én családapaként és szakosztályvezetőként is úgy érzem, hogy ha lehetőségem van rá, segítenem kell.